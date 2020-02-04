 Израильский мемориал Яд Вашем извинился за прокремлевские "исторические ошибки" в видео на форуме с участием Путина

Администрация Мемориала принесла свои извинения. Об этом говорится в письме "Яд Вашем", направленном работниками музея в газету Haaretz, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Форум прошел на территории "Яд Вашем" в Израиле 23 января. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие высокопоставленные политики. Во время их выступлений на экранах в музее показывали видеопрезентации о Холокосте и Второй мировой войны.
При этом в этих материалах не упоминались ни преступления Советского Союза во время Второй мировой войны, ни ответственность власти СССР за ее начало. Также ничего не было сказано о разделе Польши между СССР и Германией в 1939 году в результате пакта Молотова-Риббентропа, а на представленных картах неправильно были указаны границы Польши и ее соседей и не было никаких отсылок к Украине, говорится в письме "Яд Вашем".
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Информация, представленная на мероприятии, в котором приняли участие десятки мировых лидеров, содержала "неточности" и "частичное изложение фактов", что "создало несбалансированное впечатление", признают в музее. Haaretz отмечает, что в письме "Яд Вашем" фактически признает, что допустил искажение исторических фактов в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина.
Как пишет издание, ведущую роль в организации форума играл Вячеслав Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, бизнесмен и миллиардер, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.
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Путин незадолго до форума несколько раз заявлял, что СССР не был виноват в развязывании Второй мировой войны, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года. Также он заявлял, что пакт Молотова-Риббентропа был большим успехом советской дипломатии. Эти высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.
Напомним, председательствовал на Всемирном форуме Моше Кантор - президент Европейского еврейского конгресса, миллиардер, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.
При этом президент Польши Анджей Дуда отказался лететь в Иерусалим на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, поскольку ему не предоставили возможности выступить там (как президенту страны, на территориий которой был расположен лагерь Аушвиц-Биркенау). Аналогичное решение принял президент Литвы Ґитанас Науседа. В то же время президент РФ Владимир Путин был объявлен едва ли не главным спикером мероприятия.
Президент Украины Владимир Зеленский улетел в Израиль, несмотря на то, что ему также не предоставили слова. Однако уже в Иерусалиме украинская делегация отдала свои места в зале института Яд Вашем пережившим Холокост.
Это они про нашу ЗУНР?
ak-to-tak @kaktota83571856 4 ч
Люблю российских нацистов - они такие трогательные.
Но недорабатывают (. Где, я спрашиваю, Дальневосточная Украинская республика? Эх, даже тут схалтурить норовят, лентяи.
а опозорился на весь Мир сделав главным гостем людоеда путина..
Людоеда слышал весь Мир - а извинения не многие...
Так себе извинения..... - дешевые...
Я мабуть не чогось не розумію: свинособаки постачають озброєння арабам, яке потім застосовують проти єврейскої держави. Так звідки така лояльність в очильників Ізраїлю до лаптєстану?
Знают ведь, всякие Мокроны, что если оставить все молча, то результат будет 1939г.Точно знают
ситуация один в один как у нас 6 лет назад
принимай нас суоми красавица(с)
гандоны
P. S. Когда ждать памятник Арафату-миротворцу в Тель-Авиве?