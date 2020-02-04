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Все про:Израиль (1019) история (1673) Путин (25422) Холокост (138)

 Израильский мемориал Яд Вашем извинился за прокремлевские "исторические ошибки" в видео на форуме с участием Путина

Израильский Мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме признал, что материалы, представленные на форуме к 75-й годовщине освобождения "Аушвица", искажали факты о роли СССР во Второй мировой войне.

Администрация Мемориала принесла свои извинения. Об этом говорится в письме "Яд Вашем", направленном работниками музея в газету Haaretz, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Форум прошел на территории "Яд Вашем" в Израиле 23 января. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие высокопоставленные политики. Во время их выступлений на экранах в музее показывали видеопрезентации о Холокосте и Второй мировой войны.

При этом в этих материалах не упоминались ни преступления Советского Союза во время Второй мировой войны, ни ответственность власти СССР за ее начало. Также ничего не было сказано о разделе Польши между СССР и Германией в 1939 году в результате пакта Молотова-Риббентропа, а на представленных картах неправильно были указаны границы Польши и ее соседей и не было никаких отсылок к Украине, говорится в письме "Яд Вашем".

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле

Информация, представленная на мероприятии, в котором приняли участие десятки мировых лидеров, содержала "неточности" и "частичное изложение фактов", что "создало несбалансированное впечатление", признают в музее. Haaretz отмечает, что в письме "Яд Вашем" фактически признает, что допустил искажение исторических фактов в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина.

Как пишет издание, ведущую роль в организации форума играл Вячеслав Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, бизнесмен и миллиардер, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.

Также на Цензор.НЕТ: Президент Польши Дуда из-за Путина не поехал на торжества по случаю годовщины освобождения Аушвица

Путин незадолго до форума несколько раз заявлял, что СССР не был виноват в развязывании Второй мировой войны, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года. Также он заявлял, что пакт Молотова-Риббентропа был большим успехом советской дипломатии. Эти высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.

Напомним, председательствовал на Всемирном форуме Моше Кантор - президент Европейского еврейского конгресса, миллиардер, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

При этом президент Польши Анджей Дуда отказался лететь в Иерусалим на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, поскольку ему не предоставили возможности выступить там (как президенту страны, на территориий которой был расположен лагерь Аушвиц-Биркенау). Аналогичное решение принял президент Литвы Ґитанас Науседа. В то же время президент РФ Владимир Путин был объявлен едва ли не главным спикером мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский улетел в Израиль, несмотря на то, что ему также не предоставили слова. Однако уже в Иерусалиме украинская делегация отдала свои места в зале института Яд Вашем пережившим Холокост.

Источник: https://censor.net.ua/n3173710
 
   
 Топ комментарии
 
извинился одной статьей - не громко....
а опозорился на весь Мир сделав главным гостем людоеда путина..
Людоеда слышал весь Мир - а извинения не многие...
Так себе извинения..... - дешевые...
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Подобные ,, ошибки ,, привели ко 2 й мировой . Заигрывание с ху...лом могут иметь аналогичные последствия .
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Подобные ,, ошибки ,, привели ко 2 й мировой . Заигрывание с ху...лом могут иметь аналогичные последствия .
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ak-to-tak @kaktota83571856 4 ч
Люблю российских нацистов - они такие трогательные.
Но недорабатывают (. Где, я спрашиваю, Дальневосточная Украинская республика? Эх, даже тут схалтурить норовят, лентяи.

Ізраїльський меморіал вибачився за прокремлівські "історичні помилки" у відео на форумі за участю Путіна - Цензор.НЕТ 9425
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Хто "Меморіалу" вечеряє той її і танцює . Чого вже тепер з себе непорочну шльондру корчити? 😕
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Зробили як їм треба, а потім "вибачилися" за це. Зробили з історії політику.
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а история всегда была политикой, ибо - победители всегда пишут историю
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извинился одной статьей - не громко....
а опозорился на весь Мир сделав главным гостем людоеда путина..
Людоеда слышал весь Мир - а извинения не многие...
Так себе извинения..... - дешевые...
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за то яд ваш (не)ем...ну,который новичок Ізраїльський меморіал вибачився за прокремлівські "історичні помилки" у відео на форумі за участю Путіна - Цензор.НЕТ 2312.а свинью подсунуть можно и опосля...
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головною помилкою було запросити на ці заходи ***** та ще дати йому виступити.
Я мабуть не чогось не розумію: свинособаки постачають озброєння арабам, яке потім застосовують проти єврейскої держави. Так звідки така лояльність в очильників Ізраїлю до лаптєстану?
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Единственное , что раша с ху..лом умеют делать - шантажировать . Ху..ло продает Израилю обещания не усугублять обстановку в обмен на относительную лояльность . Думаю все прекрасно понимают , что пока в мире существует раша в нынешнем виде - спокойно жить не сможет никто . Надеюсь , что идет работа над решением этой проблемы , не смотря на засосы .
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прокремлевские "исторические ошибки" в видео /Если бы только в видео. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /Израильские наёмники в бандформированиях террористов ДНР убивают украинцев.
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Если вы пригласили людоедов на завтрак, то есть очень большая вероятность, что ужинать будут именно вами.
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Больно напоминает третьего райха. Мол "ой, сами разбирайтесь, мы ни причём".
Знают ведь, всякие Мокроны, что если оставить все молча, то результат будет 1939г.Точно знают
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Ложечки нашлись! Но осадок остался...
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я не поняв, а за наших финских братьев все забыли?
ситуация один в один как у нас 6 лет назад
принимай нас суоми красавица(с)
гандоны
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Оцените красоту игры!! Вылизать до блеска путину, после чего повернуться к остальным, с о вращением сплёвывая и вытираясь белым платочком,на голубом глазу извиниться(деньги-то всё равно уже получены!)! От кого, а от израильтян такого не ожидал. Впрочем, прогиб засчитан со всех сторон
P. S. Когда ждать памятник Арафату-миротворцу в Тель-Авиве?
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Kogda zosli ruskije v Polsu oni jevrejev otdali nemcam kak politiceskix po ixnemu dogovoru, bolsinstvo tam byli jevreji.Ob etom konecno oni nebudet govorit.
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Израиль с союзником нацистов танцевал на костях своего народа. Эпично.
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С ума сойти! Жертвы восхваляют своих палачей. Ниже упасть уже не возможно.
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