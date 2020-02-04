 Украинцы смогут за госсредства лечить за границей некоторые виды рака, - Минздрав

Украинцы смогут лечить за государственные средства за рубежом виды рака, по которым в Украине медицинскую помощь не предоставляют. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос на пресс-конференции в Киеве, которая проводилась по случаю Всемирного дня борьбы против рака, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Программа лечения украинцев за рубежом, предоставление той помощи, которой в нашей стране нет, в этом году остается. И она была несколько увеличена по сравнению с предыдущими годами. Достаточно часто речь идет о трансплантации. У людей с онкологическими заболеваниями - это трансплантация костного мозга", - сказал он.

Вместе с тем, Семиволос отметил, что планируется как можно скорее создать соответствующую систему медуслуг в Украине.

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"С введением системы трансплантации в Украине, мы надеемся, потребность пациентов в лечении за рубежом будет уменьшена в разы. И останутся за рубежом только те методы лечения, которые либо в странах-лидерах, которые это внедряют, или это еще не во всем мире", - добавил он.

В свою очередь, представитель Национальной службы здоровья Украины Алена Горошко напомнила, что с 1 апреля 2020 года в Украине начнет работать в полном объеме программа медицинских гарантий, которая включает в себя некоторые меры предотвращения, выявления и лечения онкологических заболеваний.

"Понимая, насколько распространенной является проблема онкологических заболеваний в Украине, которые являются второй причиной смертности в нашей стране, в рамках программы медицинских гарантий предусмотрены специальные услуги, которые отнесены к категории приоритетных услуг, - раннего выявления наиболее распространенных онкологических заболеваний. Речь идет о раннем выявлении таких типов рака, как рак молочной железы, легких, желудка, матки и других. На эту программу в 2020 году предусмотрен 1 млрд грн, и она будет сконцентрирована на людях старшего возраста. Это вызвано тем, что с возрастом возрастает вероятность развития онкологических заболеваний, и именно эта категория людей должна получать больше внимания от системы здравоохранения по раннему выявлению. Такие услуги можно будет получить по направлению врача "первички", или специалиста, у которого обслуживается пациент, если подозревается новообразование", - пояснила Горошко.

По ее словам, для людей, у кого уже диагностировано онкозаболевание, государственная программа медицинских гарантий предусматривает 100% оплаты за химиотерапевтическое, радиологическое и хирургическое лечение. Она сообщила, что на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) будет обнародован перечень учреждений в Украине, которые предоставляют тот или иной вид лечения, и к которым можно обратиться за получением медпомощи.

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Министерство здравоохранения Украины намерено в феврале 2020 года представить Верховной Раде Стратегию противораковой борьбы, сообщил замминистра здравоохранения Андрей Семиволос, пишет Интерфакс-Украина.

"12 февраля состоятся парламентские слушания, на которых будет представлена Стратегия противораковой борьбы",- сказал он.

По словам замминистра, стратегия разрабатывалась на протяжении трех месяцев при привлечении экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Наша рабочая группа, которая работает над этой стратегией уже третий месяц, была разделена по нескольким направлениям и в настоящее время все эти наработки финализируются с экспертами ВОЗ. Все наши будущие наработки были утверждены в европейском подразделении в Копенгагене на рабочей встрече с министром и руководством европейского отдела ВОЗ",- сказал он.

"Мы надеемся, что завтра документ будет представлен в комитете ВР (Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. - Ред.) и министру здравоохранения для окончательного согласования",- добавил Семиволос.

Он также отметил, что "Стратегия включает в себя как скрининговые программы и мероприятия по раннему выявлению онкозаболеваний, так и диагностику, лечение, паллиативную помощь и реабилитацию".

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время "детская онкология в Украине обеспечена (лексредствами и медизделиями. - Ред.) на 100%, есть дефицит относительно обеспечения взрослого населения", но создано госпредприятие "Медицинские закупки Украины", вскоре переберет на себя функции центральной закупочной организации и будет сопровождать закупку лексредств для предупреждения и лечения онкозаболеваний.