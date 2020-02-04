EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1279  55
Материалы по теме:
Все про:обмен (921) крымские татары (2242) Пристайко (381) пленные (810)

 Готовим очередной обмен пленными, надеемся на большой обмен "всех на всех", - Пристайко

Украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной с чешским коллегой Томашем Петршичеком пресс-конференции в Праге.

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех", - заявил Пристайко.

Он надеется, что это будет "очень большой, массовый обмен", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар", которых в последних "волнах" обменов удалось вернуть не так много.

Этот вопрос, добавил министр, в понедельник, 3 февраля, обсуждался с президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом во время его визита в Киев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мне не известно о договоренности о новом обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, - российский омбудсмен Москалькова

Источник: https://censor.net.ua/n3173705
 
 
 Топ комментарии
 
огидний дристайка, так вже ж був обмін "усіх на усіх"?
Чи то був жарт?
 показать весь комментарий
 
а5 пуйло зеле впарит каких-то чмошников, а он отдаст убийц наших воинов...
 показать весь комментарий
 
Вы и в прошлый раз всех на всех меняли, но какая разница, да?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Віддамо всіх сєпарів, СН, ОПЗЖ, циганів, ОФ і кабмін. В обмін на 12 наших полонених.
 показать весь комментарий
 
 
Израиль бы за своих 12 пленных на нашем географическом месте
перекрыл бы газовую трубу в европу и сказал бы шо вертел всех на кую пока не отдадут
псы. за 6 лет войны пора бы было уже определиться кто на чьей стороне
надеюсь наши американские друзья держат всё под контролем
 показать весь комментарий
 
 
огидний дристайка, так вже ж був обмін "усіх на усіх"?
Чи то був жарт?
 показать весь комментарий
 
 
а5 пуйло зеле впарит каких-то чмошников, а он отдаст убийц наших воинов...
 показать весь комментарий
 
 
+ навінскага, габіновіча, *********, мурлаєва та іншу сволоту теж
 показать весь комментарий
 
 
надейтесь...
вы "всех" наших даже установить-найти... не можете...
 показать весь комментарий
 
 
Вы и в прошлый раз всех на всех меняли, но какая разница, да?
 показать весь комментарий
 
 
у принимателей лапши память коротккая - как историческая так и политическая
 показать весь комментарий
 
 
Не выйдет, щас включите Северокрымский канал для поддержки ********** убийц
 показать весь комментарий
 
 
Вроде как вчера "донецкие ребята" уже огласили: обмена всех на всех не будет до окончания войны. И шо нам тут втирают?
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то они ******, но задолбался в бане сидеть. Вот кстати подтверждение моих ранее сказанных слов Террористы откинули вариант обмена «всех на всех» до завершения войны на Донбасс
 показать весь комментарий
 
 
Я умышленно свой словесный оборот взял в кавычки, как "морская свинка" и не морская и не свинка.
 показать весь комментарий
 
язык изопа?)для цензора это сильно круто)
местная аудитория больше любит когда вещи называют своими именами)
 показать весь комментарий
 
Я не оставляю надежд на повышение уровня IQ украинского населения, и недопущения в будущем, выбора президентом Украины, уголовников или клоунов.
 показать весь комментарий
 
сам нехочу(с)
единственное в чем я на 100% сегодня уверен что с нашим восточным соседом нам не по пути
 показать весь комментарий
 
Как ты ********* ласково назвал "восточный сосед" Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7934 Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7934 Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7934 !
 показать весь комментарий
 
 
Министр Иностранных Дел чем то другим занимается или только заложниками?
На международной арене у нас катастрофа за катастрофой...
Не видно его и не слышно...
Ни в ПАСЕ, ни в ОБСЕ, ни где....
Встреч не проводит с зап.лидерами...
Ничтожество...
 показать весь комментарий
 
 
вкотре вже всіх на всіх ?
рашка не відпускає всіх, навіщо ви обманюєте ?
 показать весь комментарий
 
 
А если бы ордиловцы захватили нашего гавнокоммандующего, то что бы было? Ваша версия Готовим очередной обмен пленными, надеемся на большой обмен "всех на всех", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6508
 показать весь комментарий
 
 
він зіграв би їм на роялі сімфонію))
 показать весь комментарий
 
 
отдал бы оттуда приказ отводить ВСУ до польской границы...
 показать весь комментарий
 
 
Ну а чисто гипотетически. Воехал он допустим открывать новый мост, по типу сатаницы луганской. Накидался там с сепарами вискаря за мир-дружбу-жвачьку, а утром, когда проснулся, оказался на подвале. Какие действия в таком случае ВСУ? Забить хер на него или итди отбивать главзебила с боем. Думаю был бы первый вариант
 показать весь комментарий
 
 
Он в какчестве президента нужен им,поэтому на подвал его не возьмут.
Даже если он так накидается что сам в том подвпле закроется они его откроют и вывезут в Киев.
 показать весь комментарий
 
 
не,второй правильнее.и привлечь к суду за распитие спиртных напитков с врагами Украины.
два удара-восемь дырок Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 3017
 показать весь комментарий
 
 
Гавнокомандуючий сказав би "ззббаасібаа,дуже дяякуюю"
 показать весь комментарий
 
 
На параді полонених у Донецьку посміхався б на камеру Звєзда, ртр і називав би Україну бенедрівською країною Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 42 Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4014
 показать весь комментарий
 
 
в такое ехидное хлебало хочется только плюнуть
Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6310
 показать весь комментарий
 
 
А я б з носаря йому заїхав. Щоб зуби з дупи повилітали.
 показать весь комментарий
 
 
Второй обмен всех на всех за два месяца, через пару месяцев будет третий, хоть бы людей хватило.
 показать весь комментарий
 
 
что значит большой обмен всех на всех??????? так большой обмен или всех на всех?????? он что дурак???????
 показать весь комментарий
 
 
А потім "ой, вибачте, всіх на всіх не вийшло, а Путін, гад такий, ще наловив та насаджав... Ми будемо готувати ще обмін..." За останні пів року вже навіть тупі б зрозуміли, що московія не піде на такий обмін і, тим більш, не надасть ніяких гарантій. Згоден лише з тим, що треба намагатись визволити наших людей з того пекла московського...
 показать весь комментарий
 
 
надеющиеся безнадеги...насуют опять галимых сепаров,которые откажутся в Украину переезжать.
а патриоты по подвалам,и никто не скажет где именно они
 показать весь комментарий
 
 
Что, ФСБ уже наотлавливало достаточное количество тыпилов, ездивших на Рашку и в Крым во время войны?

 показать весь комментарий
 
 
в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар"
подавляющее большинcтво - ето уже не "всех на всех".
непонятно к чему ети передергивания...
 показать весь комментарий
 
 
А это точно министр иностранных дел? Какое он имеет отношение к обмену пленными? Хотя у нас президент занимаешься платежами пенсионерки,популисты хреновы.
 показать весь комментарий
 
 
прям столько "волн" было, аж устал считать.
одна или две? и война продолжается.
оказывается легко было только пороха критиковать насчет войны.
на следующих выборах порох или другой кандидат зеле его же вопросы на стадионе будет задавать.
 показать весь комментарий
 
 
Сперва освободите, а потом трубите о победах, и достижениях.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть, ці курви Зе хочуть дати воду у Крим, іншої відповіді немає, чи ще якось здадуть інтереси України, бо полонених військових расєян і сєпарів у нас вже не залишилось..... Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4261 Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9403
 показать весь комментарий
 
 
Виродки мостять благими намірами дорогу в пекло. Чорти продажні!
 показать весь комментарий
 
Я не понял: Зеленский ЛОХ или всё-таки НЕЛОХ? Или для бубочки все лохи, кроме него?
 показать весь комментарий
 
А що вимоги терористів щодо процесуальної очистки з попереднього обміну ,виконали?
 показать весь комментарий
 
предлагаю обменять всех жыдов Украины на захваченых террористами Украинцев
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх