 Готовим очередной обмен пленными, надеемся на большой обмен "всех на всех", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной с чешским коллегой Томашем Петршичеком пресс-конференции в Праге.
"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех", - заявил Пристайко.
Он надеется, что это будет "очень большой, массовый обмен", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар", которых в последних "волнах" обменов удалось вернуть не так много.
Этот вопрос, добавил министр, в понедельник, 3 февраля, обсуждался с президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом во время его визита в Киев.
перекрыл бы газовую трубу в европу и сказал бы шо вертел всех на кую пока не отдадут
псы. за 6 лет войны пора бы было уже определиться кто на чьей стороне
надеюсь наши американские друзья держат всё под контролем
Чи то був жарт?
мертветчука отдайте
вы "всех" наших даже установить-найти... не можете...
местная аудитория больше любит когда вещи называют своими именами)
единственное в чем я на 100% сегодня уверен что с нашим восточным соседом нам не по пути
1 : 1
На международной арене у нас катастрофа за катастрофой...
Не видно его и не слышно...
Ни в ПАСЕ, ни в ОБСЕ, ни где....
Встреч не проводит с зап.лидерами...
Ничтожество...
рашка не відпускає всіх, навіщо ви обманюєте ?
Даже если он так накидается что сам в том подвпле закроется они его откроют и вывезут в Киев.
два удара-восемь дырок
а патриоты по подвалам,и никто не скажет где именно они
подавляющее большинcтво - ето уже не "всех на всех".
непонятно к чему ети передергивания...
одна или две? и война продолжается.
оказывается легко было только пороха критиковать насчет войны.
на следующих выборах порох или другой кандидат зеле его же вопросы на стадионе будет задавать.