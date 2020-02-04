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 Политика Украины
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Все про:ВР (24340) Конституция (2082) Яременко Богдан (103)

 "Слуга народа" Яременко о неголосовании за сокращение числа депутатов: Хочу видеть научно обоснованные предложения, а не "300 спартанцев"

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко воздержался при голосовании за проект изменений в Конституцию о сокращении до 300 количества нардепов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам нардеп сообщил на странице в Facebook, пояснив свое решение.

"Это, боюсь, сегодня не последний раз, когда я воздержусь при попытках вносить изменения в Основной закон.

Я не против изменения численности Верховной Рады вообще. Но хочу видеть научно обоснованные предложения по численности депутатского корпуса. 

300? 297? 313? Или 200?

Мне не нравятся попытки банализировать этот вопрос до "300 спартанцев"", - пишет депутат. 

По его мнению, украинские власти должны исходить из какой-то обобщенной мировой/демократической практики по уровню представительства избирателей в высшем законодательном органе. При этом он отметил, что полученные им  объяснения "содержали ссылки на что угодно, но только не это".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась отправить на доработку законопроект Зеленского о назначении президентом глав ГБР и НАБУ

"При рассмотрении других изменений в Конституцию я сегодня тоже воздержусь. Я в целом разделяю необходимость расширения полномочий президента, в т.ч. путем предоставления ему права назначать руководителей правоохранительных или специальных служб. Я поддерживаю необходимость установления четких рамок деятельности нардепов, которые заставят их работать честно.

Но политическая система, и система госуправления должны быть сбалансированы. Поэтому соответствующие решения должны идти в пакете с изменениями законодательства о контролирующей функции парламента. Среди прочего, эту рекомендацию четко выражают и наши партнеры по НАТО, когда речь заходит о реформировании сектора безопасности, обороны и развитии демократических процессов в Украине", - написал Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада предварительно поддержала сокращение числа нардепов до 300

Источник: https://censor.net.ua/n3173698
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю все гораздо банальнее: просто понял, что при сокращении количества депутатов его за "табу" отодвинут от корыта
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Этот орангутанг, который в Раде заказывает себе проституток хочет еще что-то видеть. Пошел нах из Рады, толстое жирное существо, тебе думать нечем, личинка. 300 депутатов таких как Яременко -это слишком много.
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А когда ты шлюх в жопу долбил ты научное обоснование тоже требовал?
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Этот орангутанг, который в Раде заказывает себе проституток хочет еще что-то видеть. Пошел нах из Рады, толстое жирное существо, тебе думать нечем, личинка. 300 депутатов таких как Яременко -это слишком много.
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Полностью с вами согласен: таким муд#кам как Яременко, Иванисов и пр. место в террариуме а не в Верховной Раде. И если бы власть имела желание исправить это недоразумение, она бы могла давно это сделать и забыть, чтоб не дискредитировать себя и страну. Но, нет же..
Поэтому я не верю в благие намерения Зеленой власти: подобную мразь скорее всего оставят, а сократят лишь непослушных адекватных депутатов. От чего нам с вами станет только хуже
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даже этот мудак понял.., что за нарушение Конституции может когда нибудь наступить уголовная ответственность...
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Думаю все гораздо банальнее: просто понял, что при сокращении количества депутатов его за "табу" отодвинут от корыта
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ему и так уже коля оболонский 5К$, а не 15К$ отслюнявил в конверте) не хватает на бохинь любви жердяю) теперь будет пытаться закатывать истерику Олежи Ляшка с золотой картой, пардон голосом)
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За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов.Источник: https://censor.net.ua/n3173657

Вот теперь подумай где нарушение ....
Подсказка тебе 236 , а должно быть......сколько?
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При чем тут нарушение Конституции? Это изменения в Конституцию и депутаты имеют право это делать и даже переписать Конституцию полность.
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Лариса fb3d953c - каким количеством голосов?

236 как сегодня....?
или 300?
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У яременко табу вообще на все подряд) отказной парняга попался однако)
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шо??..шоппоблок любителя анала перекупил???)))
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Ну зачем вы так?Какие деньги?Он по любви их поддерживает.Уж больно ему их название -"Жопоблок" нравиться.Прям зудит всё.Как у Кивы,только надо что бы кто то из однопартийцев или соратников почухал. "Слуга народу" Яременко про неголосування за скорочення кількості депутатів: Хочу бачити науково обґрунтовані пропозиції, а не "300 спартанців" - Цензор.НЕТ 9967
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А когда ты шлюх в жопу долбил ты научное обоснование тоже требовал?
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Ну він такий є по життю - однаково прискіпливий і до шлюх,і до законів...
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В части предварительного обоснования количества он прав, а на расширение прав президента я уже насмотрелся, особенно на "Привести законы в соответствие с указом Президента"...
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А що тут "науково обгрунтовувати" - чим менше ртів, тим краще. Та і відслідковувати діяльність меншої кількості депутатів суспільству буде простіше. 300 - дуже багато, ще треба вкоротити наполовину.
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Та й грошей на підкуп та ресурсів для залякування ще менше. Вєрной дарогай ідьотє, таварищі. Да какая разніца. Зачєм еті депутати ваабще. Закони пісать может і охвіс преЗедента.
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Плутаєте кількість та якість - 100 корупціонерів так само підкуповуються/залякуються, як і 200.
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Лучче ты бы от порнушки воздержалси...
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НУ ДАВАЙТЕ ВООБЩЕ ПАРЛАМЕНТ СОКРАТИМ -БУДЕТ ЦАРЬ Яременко о неголосовании за сокращение числа депутатов: Хочу видеть научно обоснованные предложения, а не "300 спартанцев" - Цензор.НЕТ 7420

Яременко о неголосовании за сокращение числа депутатов: Хочу видеть научно обоснованные предложения, а не "300 спартанцев" - Цензор.НЕТ 6346
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идиоты . народ и так до депутатов не может добраться , а они сокращают
КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА СЕГОДНЯ
Яременко про неголосування за скорочення кількості депутатів: Хочу бачити науково обґрунтовані пропозиції, а не "300 спартанців" - Цензор.НЕТ 8769
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ШО .РЕШИЛИ РАШУ ДОГНАТЬ В СВОИХ БРЕДОВЫХ ПЕРЕДАЛКАХ КОНСТИТУЦИИ ?
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Схоже, чим більша демократія, тим більше депутатів.
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остатся кричать ЮЛЯ ЮЛЯ (хоть я и не фанат ее )
НО В ПАРЛАМЕНТЕ БОЛЬШЕ ДУМАТЬ НЕКОМУ И НЕЧЕМ
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Я не кричатиму.
Бо вона думає лише за себе.
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классный анализ! спасибо! И вообще, надо на парламенте написать большими буквами "ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЧЕГО-НИБУДЬ ПРИДУМЫВАТЬ, ВСЕ РАВНО, КРОМЕ 95 КВАРТАЛА, НИЧЕГО НЕ ПРИДУМАЕТЕ! СМОТРИТЕ КАК У ЛЮДЕЙ!!!!!
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хорошая карта...
но простому и мудрому нариду в Украине все энто чуждо...
ему нужон один НО большой пан....- что бы знал точно кому челобитные писать... Яременко про неголосування за скорочення кількості депутатів: Хочу бачити науково обґрунтовані пропозиції, а не "300 спартанців" - Цензор.НЕТ 4521
что бы как на Московии было...
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по карте - у нас еще и мало депутатов по ЕВРОПЕЙСКИ.а по российски - много
ВОТ НА КОГО РАБОТАЮТ ВСЕ КТО ПОДДЕРЖАЛ СОКРАЩЕНИЕ
Осталось почитать их фио
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Так нарід дурили просто.
Ніхто ж не говорив і не пояснював, не надавав порівняння з сусідніми країнами.
Просто натякали. що 450 дармоїдів об'їдають бідно українця.
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ну скажи шо это не рашкин проект ?
сейчас будут катать и рашкины законы
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так вже списують ...
і навіть прокурорви орієньуються на рашкіне правосуддя.
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Суть сокращения, взять тех же 50 депутатов под крыло и блокировать (парализовывать) работу парламента, пока не согласятся с их (точнее с их собственниками)требованиями и .т.д. 450 вполне достаточно, это не дает возможность держать отдельными лицами парламент в своей собственности, даже сейчас с монобольшинством (якобы), возникают проблемы в голосовании, поскольку внутри есть группы, которые представляют интересы разных людей (минифракции)
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научно в италии 630,а до недавно было 800 с лишним Яременко про неголосування за скорочення кількості депутатів: Хочу бачити науково обґрунтовані пропозиції, а не "300 спартанців" - Цензор.НЕТ 9053
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Предлагаю этих зебилов -депутатов сократить полостью и ВЫБРАТЬ новых
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Мушу констатувати, що саме тут Яременко правий. Я одоьрюю не його, чи його поведінку, а його розумну саме цю думку. Не варто йти на поводу у люмпенів, яким втовамачили, що вся біда через депутатів. Навпаки - депутати - розумні і фахові- мали б стримувати виконавчу владу рамками законів від спокус і дурниць. Чим більше альтернативних думок - тим вільша вірогідність, що серед цих думок може виявитися геніальна. Це закон теорії ймовірності. Зебілам втовкмачили, що зекономлені на депутата кошти дістануться їм. Та хрен там- їх заберуть на премії міністри. І не залишиться органу, який зможе цьому завадити. За зебільною логікою можна залишити одного бригадира Юзіка і десяток депутатів. Але це не правильно. Бо розумні і корисні закони потрібно не лише голосувати, а й писати. А найкраще-робити конкурс законопроектів. Тобто їх має бути якнайбільше. Лише в тому випадку зросте їх якість.
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так у них теперь ЕРМАК будет просто переписывать законы раши -К ЭТОМУ ВЕДУТ
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Дійсно депутати мають бути розумні і фахові .
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Можна по всякому відноситись до того Яременка, але тут він реально правий.
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Побачив якось на пляжі Б. Яременко малюк, і питає його: "Дядьку, а ви, часом, не папуас?"
А той відповідає: "А звідки ти знаєшь про це? Так, я в попу-ас!"
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он хотел сказать "300 шалав"?
я не поняв) это чмо после такого обсервера еще депутат?))
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Яременко о неголосовании /Какой бабуин!-Я не бабуин! Ба,говорящий бабуин! /"Секс защищенный, классика и орал. Час - 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой.
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До речі, лише приблизно 10% громадян України володіють більш ніж 95% багатства країни. Так що чи 300, чи 500, а то й 1000 на співвідношення бідних і багатих ну ніяк не вплине. Питання не в кількості депутатів, а в їх якості. Але що ж поробиш, люмпенізоване бидло вирішило, що воно втомилось, а тому вибрало собі слуг.
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Даже здравые рассуждения Яременко будут вызывать издевательские подколы. Заслуженно. Репутация - не просто слово.
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тю, население сократилось с 52 до 42 миллионов.
а депутатов так и осталось 450.
какие еще формулы и научные обоснования он хочет?
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Мировую практику вспомнил *****.Чем вы там занимаетесь-это позор какой то.
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Вас бабуинов и 300 нормальных не наберешь.Боже как вы все от корыта оторваться боитесь.
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Таких зелених бабуїнів там взагалі не потрібно
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Переживає ...Таку ряху і від корита відсунуть .
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300 депутатів , 150 проституток + Яроменко-сутенер.
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Я взагалі дивуюсь, що роздуми цього мурла опублікував ЦЕНЗОР.
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От цікаво коли вже на царьскій морді економить почнуть ? Бо якось мільярд гривень на відпусника витрачати аж занадто.
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