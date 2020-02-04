 "Слуга народа" Яременко о неголосовании за сокращение числа депутатов: Хочу видеть научно обоснованные предложения, а не "300 спартанцев"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам нардеп сообщил на странице в Facebook, пояснив свое решение.
"Это, боюсь, сегодня не последний раз, когда я воздержусь при попытках вносить изменения в Основной закон.
Я не против изменения численности Верховной Рады вообще. Но хочу видеть научно обоснованные предложения по численности депутатского корпуса.
300? 297? 313? Или 200?
Мне не нравятся попытки банализировать этот вопрос до "300 спартанцев"", - пишет депутат.
По его мнению, украинские власти должны исходить из какой-то обобщенной мировой/демократической практики по уровню представительства избирателей в высшем законодательном органе. При этом он отметил, что полученные им объяснения "содержали ссылки на что угодно, но только не это".
"При рассмотрении других изменений в Конституцию я сегодня тоже воздержусь. Я в целом разделяю необходимость расширения полномочий президента, в т.ч. путем предоставления ему права назначать руководителей правоохранительных или специальных служб. Я поддерживаю необходимость установления четких рамок деятельности нардепов, которые заставят их работать честно.
Но политическая система, и система госуправления должны быть сбалансированы. Поэтому соответствующие решения должны идти в пакете с изменениями законодательства о контролирующей функции парламента. Среди прочего, эту рекомендацию четко выражают и наши партнеры по НАТО, когда речь заходит о реформировании сектора безопасности, обороны и развитии демократических процессов в Украине", - написал Яременко.
Поэтому я не верю в благие намерения Зеленой власти: подобную мразь скорее всего оставят, а сократят лишь непослушных адекватных депутатов. От чего нам с вами станет только хуже
Конституційний суд схвалив скорочення кількості народних депутатів
Вот теперь подумай где нарушение ....
Подсказка тебе 236 , а должно быть......сколько?
236 как сегодня....?
или 300?
КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА СЕГОДНЯ
НО В ПАРЛАМЕНТЕ БОЛЬШЕ ДУМАТЬ НЕКОМУ И НЕЧЕМ
Бо вона думає лише за себе.
но простому и мудрому нариду в Украине все энто чуждо...
ему нужон один НО большой пан....- что бы знал точно кому челобитные писать...
что бы как на Московии было...
ВОТ НА КОГО РАБОТАЮТ ВСЕ КТО ПОДДЕРЖАЛ СОКРАЩЕНИЕ
Осталось почитать их фио
Ніхто ж не говорив і не пояснював, не надавав порівняння з сусідніми країнами.
Просто натякали. що 450 дармоїдів об'їдають бідно українця.
сейчас будут катать и рашкины законы
і навіть прокурорви орієньуються на рашкіне правосуддя.
А той відповідає: "А звідки ти знаєшь про це? Так, я в попу-ас!"
я не поняв) это чмо после такого обсервера еще депутат?))
а депутатов так и осталось 450.
какие еще формулы и научные обоснования он хочет?