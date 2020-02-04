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Все про:Львов (3600) облсовет (399) СБУ (14315)

 Мужчина за 50 тыс. грн взятки чиновнику облсовета пытался провести "тихую федерализацию" Львова, - СБУ

На Львовщине по материалам Службы безопасности Украины осужден мужчина, который побудил чиновника Львовского облсовета к принятию решений, которые несут угрозу конституционному строю и территориальной целостности нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебным следствием установлено, что злоумышленник пытался дать чиновнику взятку в размере 50 тыс. грн за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса. Такие обращения являются частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихой федерализацией".

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, и приговорили к 5 годам лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173697
 
   
 Топ комментарии
 
Даунбасу значит можно статус, а Львову нет? Чё за дискриминация?
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Единственная область где НЕ победил барыга ( Коломойский)..
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кто бы сомневался)
единственная область в которой победил барыга))
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скорее дал возможность сохранить морду лица
не думаю шо во франковске люди тупее чем во львове
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Так, Петро Олексійович дісно програв, але це не дає тобі приводу його ображати!
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Единственная область где НЕ победил барыга ( Коломойский)..
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тащишься от Бени?)
ты с кривого рога?)))
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Ты правильно уточняешь, так как все знают, что барыг два, а в президенты шел только один - Порошенко
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Порошенка - знаю, то что он барыга вам, зелеботам, показалось. А вот то, что барыга Коломойский свою медийную шавку пропихнул на царство, барыга Пинчук катает "слуг" в Швейцарию за свой счет, премьер отца-*********** идиотом считает, в комманде собакоторговцы, любители анальных игрищ, руководитель "Офиса..." вертит похлеще чем крутил Суркис или Портнов, сам факт того, да и сам факт, что всплыло гавнище вроде Портнова и Шария, спад пром. производства и пр. и пр. - то это точно явь, а не кажеться.
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Даунбасу значит можно статус, а Львову нет? Чё за дискриминация?
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почему больше никто львовский мусор в Харькове и Одессе не разбрасывает?
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петр алексеич им разрешил завод построить)
за это))
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да оставьте в покое Порошенко, о подвигах слуг рассказывайте....
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Специальный экономический статус - обязать больше платить в бюджет? Чоловік за 50 тис. грн хабаря чиновнику облради намагався провести "тиху федералізацію" Львова, - СБУ - Цензор.НЕТ 1384
Вот такие, они, федерасты.
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Це - Львів крихітко! Хотя даунбсятинской швали тут появилось море, дебоширят ироды, и никто их не трогают, у них же статус "социально ущемленных" граждан. Даш по морде донецкому уроду, он идет заяву катает, а мусарята пресуют львовских, а не днровских. А знаете почему? Потому что сам зе сказал что бы сбу не прессовали восточных. "мы ше войну заканчиваем"
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а шо за шифри, чого скісняємось назвати ім'я та прізвище ентузіаста федералізації?
доки ми ще будемо стидатись називати ворогів ворогами?
якесь москальське падло за 2 штукаря зелені хотіло державної зради?
це нам привід задуматись, панове українці
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Розгулялася п'ята колона - починає політичні репресії.
Нова стаття в ККУ появилася, про "тиху федералізацію".
Це вже відверта "донбасятизація"
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Ну а че даунбасу можно а Львову нельзя? Как карточный домико рассыпится вся Украина как только даунбасу решат дать автономию. На что ***** и надеется. Уже даже не скрываются сепары в Харькове и Одессе и ждут когда снимутся заслоны на даунбасе
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Товарищу хорьку нужно грамотнее выражать свои мыслишки. Касаемо масштабов "зради" и "зрадникiв" - я восхищен, поражён и просто оху...ю от высочайшего мастерства наших службистов-безопасников! Враг недремлет! Особенно,во Львове!
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В СБУ по ходу клинические идиоты работают.
Тут обычная взятка потому что подобное обращение не выходит за рамки существующего правового поля. Просить внесения официальных изменений в Конституцию в установленном порядке имеет право любой гражданин и любой орган
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