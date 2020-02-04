 Мужчина за 50 тыс. грн взятки чиновнику облсовета пытался провести "тихую федерализацию" Львова, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Досудебным следствием установлено, что злоумышленник пытался дать чиновнику взятку в размере 50 тыс. грн за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса. Такие обращения являются частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихой федерализацией".
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, и приговорили к 5 годам лишения свободы.
единственная область в которой победил барыга))
не думаю шо во франковске люди тупее чем во львове
ты с кривого рога?)))
за это))
Вот такие, они, федерасты.
доки ми ще будемо стидатись називати ворогів ворогами?
якесь москальське падло за 2 штукаря зелені хотіло державної зради?
це нам привід задуматись, панове українці
Нова стаття в ККУ появилася, про "тиху федералізацію".
Це вже відверта "донбасятизація"
Тут обычная взятка потому что подобное обращение не выходит за рамки существующего правового поля. Просить внесения официальных изменений в Конституцию в установленном порядке имеет право любой гражданин и любой орган