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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3042) Гончаренко (308)

 НАБУ превращается в инструмент политической борьбы. Если не заменить Сытника, есть угроза развала всей институции, - нардеп Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что недавние скандалы, связанные с деятельностью антикоррупционных органов в Украине, свидетельствуют об их политической мотивированности. Освобождение от должности Артема Сытника должно стать одним из первых шагов для остановки деградации антикоррупционных институтов, считает нардеп.

Об этом Алексей Гончаренко заявил в своей статье для "Украинской правды". По его мнению, политическая мотивированность действий антикоррупционных органов может разрушить эти институции.

"Концепция борьбы с коррупцией путем создания новых независимых органов выглядит замечательной в теории, однако на практике в дело вмешивается политическая культура и человеческий фактор, - пишет нардеп. - С началом президентства Владимира Зеленского антикоррупционные органы попали в ряд скандалов. В декабре 2019 года по решению суда директор НАБУ Артем Сытник оказался в реестре коррупционеров. Он не задекларировал свой дорогой отдых, который оплатили другие лица. Таким образом, главный антикоррупционный орган пока продолжает возглавлять человек, которого прямо называют коррупционером". Депутат отметил, что после того, как этот факт был обнародован, он написал письмо на имя Президента и Главы парламента с требованием уволить Артема Сытника и публично призвал его уйти с должности. В ответ на следующий день НАБУ провело обыски в здании оппозиционного одесского телеканала "Думская-ТВ", который принадлежит его другу, это была месть.

Нардеп Гончаренко напомнил, что в создание НАБУ вложили много ресурсов как украинских налогоплательщиков, так и со стороны международных партнеров. Зато, за годы своей деятельности НАБУ под неизменным руководством Артема Сытника не было отмечено значительными результатами или громкими разоблачениями топкоррупционеров. "Сейчас НАБУ превращается в инструмент политической борьбы и без перезагрузки его работы ожидать реальные результаты уже не приходится. Рыба гниет с головы, и, если не заменить Сытника, существует угроза развала всей институции".

Гончаренко считает такую ситуацию с антикоррупционными органами тестом для президента Зеленского. "Нужно не допустить полной деградации антикоррупционных институтов, - пишет депутат. - Считаю, что первыми важными шагами должны стать увольнение с должности Артема Сытника и проведение прозрачного конкурса на главу и заместителей ГБР. Нельзя оставлять на должностях людей, которые подтвердили свою неэффективность или ангажированность".

Напомним, что 13 декабря 2019 Ривненский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменений постановление Сарненского районного суда Ривненской области от 6 сентября 2019 относительно Сытника о признании его виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч .1 ст. 172-5 КУоАП. В результате он был внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3173694
 
   
 Топ комментарии
 
молодец Лёха
не зассал
и Холодницкого тоже нахер!
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А чего там валить, кроме названия там ничего и не было.
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а не сытнику?ведь именно об этом статья...
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молодец Лёха
не зассал
и Холодницкого тоже нахер!
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А чего там валить, кроме названия там ничего и не было.
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Если не заменить Сытника, есть угроза развала всей проституции, - нардеп Гончаренко ))
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та ты уже давно развалился,кацапчонок николаевский НАБУ превращается в инструмент политической борьбы. Если не заменить Сытника, есть угроза развала всей институции, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 405.именно на проституции.тырнет все помнит
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Ты шо ник продал другому ? )) Ты ж вроде знал откуда я ))
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вас,антипорошенкоацев 73%,всех не упомнишь НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби. Якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї інституції, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5970
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Меня то ты уж упомнил бы )) От пинков и подзатыльников ))
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тебе кажется ,то были пинки и подзатыльники?
да брось,то обычная глупость ваты...в итоге вы сами себя выпороли,с чем и поздравляю.вдовы,мля,унтер-офицерские НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби. Якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї інституції, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 1875
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а не сытнику?ведь именно об этом статья...
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Стаття про заяву Льохи, а він за своє бурхливе політичне життя чого тільки не заявляв.
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А ты - молодец, сходу защитил Сытника своим "аргументом".
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Справа ж не в конторі, людей де взяти? Кого не постав воно відразу лягає під начальство, як там у класика? "Чєловєк с собасьім сєрцем".
З усіх тварин лише собака активно сама шукає собі хазяїна і чахне, якщо такого не знаходить.
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Когда этого крысёныша уже прищимят за хвост и ударят им об стену закона и справедливости, шобы брызги этого говна разлетелись на молекулы?!
Но пока оно продолжает вонять и нести на себе опарышей лицемерия и продажности. Но это лишь пока. Такие гниды, как правило, не живут долго и заканчивают свой жизненный путь очень страшно и мучительно. Чего и желаю этой чумной, продающейся всем кто больше заплатит, одесской вше.
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гнусная свыня прикрывает мерзкого крысеныша, но скоро балу конец
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шо,опять порох вам в кальсоны накакал?и еще лёха надзюрил?
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У нас вся система так работала и работает, что правоохранительные органы работают для борьбы с конкурентами, эти не стали исключением, вроде Лешик не знал об этом, когда его начальник был президентом.
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А кто назначил Сытника главой НАБУ 16 апреля 2015 года? Кто в то время был Президентом Украины?
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Суд признал незаконным решение о проверке Сытника перед назначением главой НАБУ
Новости » Общество 02.11.2018 - 18:24

Портновский суд так решил, лишнехромосомное?
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Олежик, ты хочешь, что бы Пэтруху посадили? Доиграетесь.
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