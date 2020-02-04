 Кредитная программа "5-7-9%" рассчитана на пять лет, а в будущем может быть расширена, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%".
"5-7-9% - это не на месяц, не на год, а на пять лет. Пять лет будет работать программа. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу", - заявил Зеленский.
Также президент пообщался с теми, кто только подавал документы на получение кредита. Один из предпринимателей Алексей Нестеренко рассказал, что ему необходим кредит на миллион гривен, чтобы приобрести компьютерную технику для стартапа - открытие школы робототехники для детей.
"Нам нужны рабочие места. А в вашем случае - креативные рабочие места", - подчеркнул президент во время общения с предпринимателем.
Напомним, вчера премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%".
Где обещанные посадки Вова?)
Если нет гарантий - нафига этот кредит?
Через три года новые придут грабить, никакая няня не поможет.
Вангую: Эти начнут грабить через пол-года, максимум год. Экономика в упадке, производство в **опе. А пенсии и зарплаты платить нужно.
националисты на которых была вся надежда где то глубоко в жопе
походу не настоящие были
стоп, етот ондон или засранец Оманскии мамой клялсья, только на одну коденцию, а при чём тогда он что то будет смотреть через 5 лет - по моему, он вас очередной раз надул.
Для кредита требуют залоговое имущество, при чем никто даже не интересуется, является ли единственным жильем указанный дом или квартира. Прогорите - станете бомжом.
При нехватке залогового имущества еще 0,5% от недостающей суммы.
Усе змішалося в голові оманського..
если так, то уже было много таких программ, типа "молодежный кредит" для покупки жилья.
через пару лет выяснилось, что денег в бюджете нет, платите сами.