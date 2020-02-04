 Завершение децентрализации, кардинальные изменения в строительной отрасли и ЖКХ, - новоназначенный вице-премьер Шмыгаль о своих задачах

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает УНИАН.

"Такая должность - это большая честь, но и огромная ответственность. Я с сегодняшнего дня начинаю работать, и первые результаты мы будем видеть уже во время работы. Стоящие передо мной вызовы очевидны: завершение административно-территориальной реформы, которая даст украинцам новое качество жизни, кардинальные изменения в строительной отрасли и сфере ЖКХ. Я понимаю, как действовать, куда двигаться, что делать. Давления не боюсь", - заявил журналистам Денис Шмыгаль в кулуарах Верховной Рады.

"Сегодня мы впервые в истории независимой Украины имеем такой нежный росток общественного доверия к власти. Наша задача: сохранить это доверие, приумножить и научить общество жить в нормальном цивилизованном среде. Реформа децентрализации как раз призвана это сделать. Следующее – мы много продвинулись вперед по реформе медицины, образования, но мы не делали еще кардинальных шагов в строительной отрасли, не начинали еще глобальных движений в реформе ЖКХ, вот есть также приоритеты на уровне с реформой административно-территориального устройства", – подчеркнул вице-премьер.

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Вице-премьер отметил, что на должность в правительство его пригласили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, Верховная Рада во вторник, 4 февраля, назначила Дениса Шмыгаля новым вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий Украины.

На посту министра Шмыгаль заменил Алену Бабак, ушедшую в отставку по собственному желанию.

Денису Шмыгалю 44 года. В 1997 году окончил экономический факультет Государственного университета "Львовская Политехника" по специальности менеджмент в производственной сфере; имеет ученую степень кандидата экономических наук, он защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

Со 2 августа 2019 года возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.



