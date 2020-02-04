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 Политика Украины
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Все про:концессия (44) порт (393) суд (22862) Херсон (627)

 Суд приостановил передачу Херсонского морпорта в концессию компании "Рисоил-Херсон"

Шестой апелляционный административный суд. Киева своим решением приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры №16 "Украины от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и определении концессионера имущественного комплекса морского торгового порта "Херсон".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе суда.

"Заявление по осуществлению мер в указанном деле удовлетворено", - сообщили в суде.

В то же время, текст судебного постановления еще не обнародован в реестре судебных решений.

Министерство инфраструктуры Украины готовит заявление относительно указанного решения суда.

Иск по данному делу был подан ООО "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн"(консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), требовавшей признать противоправным и отменить решение о недопущении компании к участию в концессионном конкурсе.

Согласно информации Министерства инфраструктуры Украины, "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн" не была допущена к этапу раскрытия финансовых предложений концессионного конкурса по морпорту "Херсон".

Суд постановил остановить действие соответствующего приказа Мининфраструктуры дo вступления в силу решения суда пo данному делу.

Суд также запретил Мининфраструктуры и концессионной кoмиссии делать любые действия направленные на завершение концессионного кoнкурса в морпорту "Херсон".

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Херсонский порт передан в концессию компании "Рисоил-Херсон". Сумма заявленных инвестиций составляет 300 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173688
 
 
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