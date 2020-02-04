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 Политика Украины
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Все про:концессия (44) порт (393) суд (22862) Херсон (627)

 Суд приостановил передачу Херсонского морпорта в концессию

Шестой апелляционный административный суд. Киева своим решением приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры №16 "Украины от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и определении концессионера имущественного комплекса морского торгового порта "Херсон".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе суда.

"Заявление по осуществлению мер в указанном деле удовлетворено", - сообщили в суде.

В то же время, текст судебного постановления еще не обнародован в реестре судебных решений.

Министерство инфраструктуры Украины готовит заявление относительно указанного решения суда.

Иск по данному делу был подан ООО "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн"(консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), требовавшей признать противоправным и отменить решение о недопущении компании к участию в концессионном конкурсе.

Согласно информации Министерства инфраструктуры Украины, "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн" не была допущена к этапу раскрытия финансовых предложений концессионного конкурса по морпорту "Херсон".

Суд постановил остановить действие соответствующего приказа Мининфраструктуры дo вступления в силу решения суда пo данному делу.

Суд также запретил Мининфраструктуры и концессионной кoмиссии делать любые действия направленные на завершение концессионного кoнкурса в морпорту "Херсон".

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Херсонский порт передан в концессию компании "Рисоил-Херсон". Сумма заявленных инвестиций составляет 300 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173688
 
 
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Это хорошая новость,зелёная плесень хочет всю страну продать.
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инвесторы в восторге. занимают очередь!
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....ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Херсонский порт передан в концессию компании "Рисоил-Херсон". Сумма заявленных инвестиций составляет 300 млн... - значит господин Гончарук соврал, а врать нехорошо, особенно своим гражданам, но на это мало кто обращает внимание...
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Когда при яныке в крыму поставили корабли усруських на 25 лет, это называлось иначе (а теперь концессия) Потом наивный украинцы спросят, а где? Выяснится что зе все отдал в частности усруським и после себя оставит в этой стране только разруху. Не может тупой клоун управлять страной, он даже сберечь как было не может.
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Суд в Украине -самый справедливый суд на свете.
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Порт передать херсонским жителям по ваучерам на три года. Киеву шишь докерувались гниды.Досить.
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первая перемога...
лучше б они свои квартиры и дома продали иностранцам...
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