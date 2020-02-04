EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1160  24
Все про:Сердюк (37) евромайдан (6829) ГБР (916) Бабиков (17)

 Назначенный замглавы ГБР Бабиков в 2019 году требовал наказания для следователей по делам Майдана. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований в 2019 году начало уголовное производство против следователей Генпрокуратуры по делам Майдана по заявлению Александра Бабикова, тогдашнего адвоката беглого Виктора Януковича, который сейчас занимает должность первого заместителя председателя ГБР.

Это следует из документов, опубликованных адвокатом Януковича Виталием Сердюком в Facebook 8 июля 2019 г., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень.

"Наконец-то мы добились решения о начале расследования и передаче в Госбюро расследований уголовного производства в отношении следователей ГПУ, которые в течение двух лет препятствовали сбору доказательств по фактам покушений на Виктора Януковича и работников Государственной службы охраны в 2014 году. По ним открыто уголовное производство №42019000000000940 по ч. 2 ст. 397 и ч 3 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитника должностным лицом с использованием служебного положения и умышленное невыполнение служебного решение должностным лицом, занимающим ответственную должность. - Ред.)", - написал на своей странице Сердюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Требуем от Венедиктовой прийти в Раду и объяснить причину назначения адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР, - Герасимов. ВИДЕО

Он добавил фотографии ответа, который получил от Генеральной прокуратуры и из которого следует, что производство против следователей по делам Майдана открыли по заявлению нынешнего заместителя директора ГБР Александра Бабикова. В "шапке" документа указано именно фамилия Бабикова, а ответ заместителя генпрокурора Юрия Столярчука начинается словами: "Ваша жалоба от 21.05.2019 г. на противоправное бездействие и незаконные решения должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины, в которой вы просите уполномоченное лицо ГПУ вынести решение ... о направлении уголовного производства по подследственности в ГБР".

Из документа следует, что речь идет о прокуроре Сергее Атаманчуке из Управления спецрасследований ГПУ, который якобы с опозданием внес информацию об уголовном производстве по якобы покушению на жизнь Януковича в Единый реестр досудебных расследований.

Назначенный замглавы ГБР Бабиков в 2019 году требовал наказания для следователей по делам Майдана 01
Назначенный замглавы ГБР Бабиков в 2019 году требовал наказания для следователей по делам Майдана 02

В то же время, во время пресс-конференции 28 января первый заместитель председателя ГБР Александр Бабиков на вопрос журналистов отрицал, что обращался к Госбюро расследований с требованиями начать любые уголовные производства против следователей по делам Майдана во время своей работы в адвокатском объединении, которое защищало интересы беглого Януковича в судах.

Также Бабиков отрицал, что является адвокатом Виктора Януковича.

Свои жалобы в суды в интересах Януковича он объяснил тем, что выполнял "техническую работу" в адвокатском объединении.

А присутствие в судах - тем, что был "молодым адвокатом, которому был нужен опыт".

В тот же день украинские СМИ опубликовали ордер от 2017 года, которым Бабикова уполномачивали на представительство интересов Януковича в судах и правоохранительных органах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове

Как известно, 20 января Бабиков был назначен первым заместителем руководительницы Госбюро расследований Ирины Венедиктовой. Адвокат Евгения Закревская распространила документы, говорящие о том, что Бабиков был адвокатом беглого Януковича. В свою очередь, в видеообращении руководительница ГБР назвала соответствующую информацию "манипуляцией".

Как сообщалось, в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Генпрокуратура передала в ГБР более 20 производств.

Источник: https://censor.net.ua/n3173686
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а чого 20? ну типу при ранньому кучмі чи кравчуку було інакше? чи може при горбачові, брєжнєві, хрущові, сраліні, лєніні, ніколаї 2 було добре? трохи краще було лише при центральній раді, гетьмані Скоропадському, при Ющенку, та при Порошенку. а весь інший час - мляцький цирк і трагедія.
 показать весь комментарий
 
 
при кравчуке я мог 8 раз за ночь
при кучме раза 4
а сейчас только 1
 показать весь комментарий
 
Ще одного цапа призначили охороняти капусту.
Щось мені підказує, що така дурня, яка відбувається майже на усіх рівнях влади, сама не скінчиться.
Треба буде їх виколупувати вогнем та мечем!
 показать весь комментарий
 
 
Пчелы против меда-- Бабиков брехливая сепарская гнида . которому место в СИЗО под следствием а не в ГБР руководить !!! Где СБУ НАБУ где реакция ГАРАНТА ??? За одно только єто назначение должны полететь головы -- предательсво интересов Народа Украины
 показать весь комментарий
 
питання: як краще попасти у цей "Родной Дамбас"?
відповідь: краще - з гранатомета
 показать весь комментарий
 
янукович коли повертається до своїх страусів? Агов, зебіли?
 показать весь комментарий
 
 
Да насрать им на вас! Бабиков там, чтобы вернуть Януковичу конфискованное.
 показать весь комментарий
 
 
Его нужно немедленно убирать с этой должности!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Так Янукович не виноват по делам майдана, ни одного приговора суда за это нет - презумпция невиновности в деле.
 показать весь комментарий
 
в якому сенсі невинуватий? судом визнаний винним і засуджений до 13 років позбавлення волі
 показать весь комментарий
 
 
Так не за майдан же, а за письмо ***** с просьбой ввести войска. Причастность Януковича к преступным приказам расстреливать майдан нигде не доказана.
 показать весь комментарий
 
Пока вы сидите на диванах,и пишите гневные коменты на ублюдков,они получают зарплату и работают против нас всех,но вы ждите и терпите,за вас всё сделают мифические персонажи из ваших фантазий.
 показать весь комментарий
 
 
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.
 показать весь комментарий
 
Из документов получается, что Бабиков лжет. Это на его совести. Но где позиция Венедиктовой?
 показать весь комментарий
 
 
позиция может быть только у самостоятельных фигур, а не у пешек в чужих руках
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А шо, следователи по делам Майдана были какие-то особенные, шо их нельзя заменить на других следователей? Интересно почему?
Если в стране существует закон и право(...), то следующие следователи "по делам Майдана" должны точно так-же выполнять свою работу и соответствовать своей профессии.
Шо с ними не так, кроме того, шо они не нравятся зашкваренным "волонтёрам" и "активистам"?
 показать весь комментарий
 
о, вата подъехала
как паагодка в Мааскве?
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы выбрали Антимайдан и позор = получат от Москвы рабство, унижение и нищету Московии
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх