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 Террористам "ДНР" сообщили о подозрении за "парад пленных" в оккупированном Донецке в 2014, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили четырем гражданам Украины о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и жестокого обращения с военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого "парада пленных" в оккупированном Донецке 24 августа 2014.

50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигались по центральной улице оккупированного Донецка. При этом, во время движения указанной колонны военнопленные подвергались оскорблениям, ударам и побоям, чем унижались их честь и достоинство.

Проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173684
 
 
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А шо не так? нада любить каждого украинца (с) главзебил!!!
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Как-то генпрокуратура действует несинхронно с Ермаком.
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цих г@ндонів 100% готують до нового обміну, бо рейтінг зеленої мухи зєзє стрімко падає.
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