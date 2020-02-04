 Депутат от "Слуги народа" Холодов потребовал у главы таможни Нефьодова отчета

"Реально там катастрофа.Куда ни глянь - схемы. Уклонение от уплаты таможенных пошлин. "Зашкваренные" кадры. Какие-то "смотрящие"…Честно говоря, я бы не хотел превращаться в "Вестник коррупционных новостей таможни", но я просто не вижу другого способа борьбы со схемами, кроме публичности", заявил на своей странице в ФБ народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов, пишет Апостроф.

По его мнению с наполнением бюджета становится все хуже и хуже и такими темпами через полгода-год бюджет будет пустым. Последняя информация, которую политик получил от таможенников - о схемах минимизации таможенной стоимости товаров, которые завозят в Украину. "Это - типичная схема, когда дорогие брендовые вещи тонами привозят в Украину и растаможивают по десять раз более низким тарифам, а то и по нулевой ставке.Соответственно, бюджет недополучает большие деньги от дорогого импорта. Это чистой воды коррупционная модель и человеческий фактор, ведь все зависит от таможенников, которые не замечают дорогие бренды среди дешевого китайского товара".

Дальше Холодов приводит список "фигурантов":

- ООО "САГА ПРАЙМ", код ЕГРПОУ 42775584. В течение декабря 2019 осуществлено таможенное оформление 145 тонн премиального одежды и обуви известных европейских брендов;

- ООО "ПОВЕР Глаб", код ЕГРПОУ 43210995.

175 тонн премиального одежды известных европейских брендов в декабре 2019 год;

- ООО "КОПИЕН ПРАЙМ", код ЕГРПОУ 43216173.

240 тонн премиального одежды известных европейских брендов в декабре 2019 года.

"Компании заявили таможенную стоимость вещей и обуви как таких, которые происходят Турции и Китая (7,52 $ - 11 $ за килограмм), тогда как фактическая стоимость товаров составила БОЛЕЕ 100 $ за килограмм. Только эти 3 компании и только в декабре недоплатили в бюджет около 165 000 000 гривен", отмечает в ФБ депутат. "Покупатели этих товаров точно не продают собак, чтобы заплатить за газ". Далее:

- "ТК МОРИС", код ЕГРПОУ 43134789, оформляет в Одесской таможни ткань из Пакистана по ставке пошлины 0.

- С 20.01.20 один очень известный всем бизнесмен, который носит сейчас электронный браслет, оформил на Одесской таможне 163 контейнеры с обувью и тканью. Вся обувь по $ 7,19 за кг, а ткань $ 3,6 за кг. Но не может быть все обувь быть по одной цене. Это свидетельствует о том, что никто реальной его стоимости не проверял.

"К сожалению, господин Максим Нефьодов последние 2 месяца уклоняется от публичных ответов на мои многочисленные вопросы - о зашкваренных кадров, занижений таможенной стоимости, контрабанды, взяток за легальное оформление документов и т.д. и, как следствие, - провала выполнения государственного бюджета. Почему нет ответов на такие простые вопросы?" - интересуется Холодов.

Он также сообщает, что будет вынужден инициировать приглашение руководителей таможен (начнем с Одесской и Киевской) на заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и требовать от них ответов по каждому изложенному факту. "К тому же, могу организовать знакомство со следователями САП и ГБР - возможно, на их вопросы у руководителей таможни найдутся ответы?" и еще -он намерен поднимать вопрос на фракции и инициировать отчет главы таможни господина Нефьодова в Верховной Раде Украины.Но, если и это не сработает - то Холодов с коллегами по Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет обращаться к премьеру и президенту с предложением вмешаться лично. "Все видят, что Нефьодов не справляется со своими задачами и ситуация уже становится неуправляемой. И это хорошо видно по поступлениям в бюджет.Надо срочно ломать схемы и сажать по тюрьмам всех, кто привык воровать.Это единственный вариант, который меня устроит".