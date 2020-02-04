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 Политика Украины
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Все про:Холодов (10) Нефьодов (167)

 Депутат от "Слуги народа" Холодов потребовал у главы таможни Нефьодова отчета

"Продолжать так работать - это политическое самоубийство".

 "Реально там катастрофа.Куда ни глянь - схемы. Уклонение от уплаты таможенных пошлин. "Зашкваренные" кадры. Какие-то "смотрящие"…Честно говоря, я бы не хотел превращаться в "Вестник коррупционных новостей таможни", но я просто не вижу другого способа борьбы со схемами, кроме публичности", заявил на своей странице в ФБ народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов, пишет Апостроф.

По его мнению с наполнением бюджета становится все хуже и хуже и такими темпами через полгода-год бюджет будет пустым. Последняя информация, которую политик получил от таможенников - о схемах минимизации таможенной стоимости товаров, которые завозят в Украину. "Это - типичная схема, когда дорогие брендовые вещи тонами привозят в Украину и растаможивают по десять раз более низким тарифам, а то и по нулевой ставке.Соответственно, бюджет недополучает большие деньги от дорогого импорта. Это чистой воды коррупционная модель и человеческий фактор, ведь все зависит от таможенников, которые не замечают дорогие бренды среди дешевого китайского товара".

Дальше Холодов приводит список "фигурантов":

- ООО "САГА ПРАЙМ", код ЕГРПОУ 42775584. В течение декабря 2019 осуществлено таможенное оформление 145 тонн премиального одежды и обуви известных европейских брендов;

- ООО "ПОВЕР Глаб", код ЕГРПОУ 43210995.

175 тонн премиального одежды известных европейских брендов в декабре 2019 год;

- ООО "КОПИЕН ПРАЙМ", код ЕГРПОУ 43216173.

240 тонн премиального одежды известных европейских брендов в декабре 2019 года.

"Компании заявили таможенную стоимость вещей и обуви как таких, которые происходят Турции и Китая (7,52 $ - 11 $ за килограмм), тогда как фактическая стоимость товаров составила БОЛЕЕ 100 $ за килограмм. Только эти 3 компании и только в декабре недоплатили в бюджет около 165 000 000 гривен", отмечает в ФБ депутат. "Покупатели этих товаров точно не продают собак, чтобы заплатить за газ". Далее:

- "ТК МОРИС", код ЕГРПОУ 43134789, оформляет в Одесской таможни ткань из Пакистана по ставке пошлины 0.

- С 20.01.20 один очень известный всем бизнесмен, который носит сейчас электронный браслет, оформил на Одесской таможне 163 контейнеры с обувью и тканью. Вся обувь по $ 7,19 за кг, а ткань $ 3,6 за кг. Но не может быть все обувь быть по одной цене. Это свидетельствует о том, что никто реальной его стоимости не проверял.

"К сожалению, господин Максим Нефьодов последние 2 месяца уклоняется от публичных ответов на мои многочисленные вопросы - о зашкваренных кадров, занижений таможенной стоимости, контрабанды, взяток за легальное оформление документов и т.д. и, как следствие, - провала выполнения государственного бюджета. Почему нет ответов на такие простые вопросы?" - интересуется Холодов.

Он также сообщает, что будет вынужден инициировать приглашение руководителей таможен (начнем с Одесской и Киевской) на заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и требовать от них ответов по каждому изложенному факту. "К тому же, могу организовать знакомство со следователями САП и ГБР - возможно, на их вопросы у руководителей таможни найдутся ответы?" и еще -он намерен поднимать вопрос на фракции и инициировать отчет главы таможни господина Нефьодова в Верховной Раде Украины.Но, если и это не сработает - то Холодов с коллегами по Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет обращаться к премьеру и президенту с предложением вмешаться лично. "Все видят, что Нефьодов не справляется со своими задачами и ситуация уже становится неуправляемой. И это хорошо видно по поступлениям в бюджет.Надо срочно ломать схемы и сажать по тюрьмам всех, кто привык воровать.Это единственный вариант, который меня устроит".

Источник: https://censor.net.ua/n3173683
 
 
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Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия

Оно блин отчета требует...

Вам не кажется, что уже пришла пора начинать ЗЕленых по-одному убивать?
По-моему, они уже полгода, как зажились на этом свете.
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Anatoliy Korotchenko
8 хв
ДЕРЖАВНА СКАРБНИЦЯ УКРАЇНИ.
ЯЦЕНЮК: ПРИЙШОВ - 108 Т. грн.;. ЗАЛИШИВ- 90 млрд.
ГРОЙСМАН: ПРИЙШОВ - 90 млрд.;. ЗАЛИШИВ- 130 млрд.
ГОНЧАРУК: ПРИЙШОВ - 130 млрд.; ЗАРАЗ - 12 млрд.
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Нефедова вообще-то презентовал на должность лично Порошенко. Так что давай срочно переобувайся и начинай его срочно хвалить, ботяра номерная.
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Так ми тут канат Порошенко-Зєлєнскій перетягуємо, чи про катастрофічний стан фінансово-економічних показників, який допустила двюча влада, розмову ведемо?
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Перенаправляют остатки рабочих схем на "свои фирмы".
Ничо не понятно, за пять лет бюджет был полным, как начала прислуга кошмарить предпринимателей, так сразу стал пустым
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а хто цього петушка призначив на посаду головного митника України? Що Президент і Премєр і не бачать, що митниця вже чотири місяці не виконує план поповнення бюджету, все бабло іде по кишенях, а якщо найвищі посадові особи держави вперто мовчать, значить вони в темі.
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Все эти схемы, о которых сейчас трындит Холодов, использовались на таможне десятилетиями - это не какое-то ноу-хау. И весь его трындеж возник из-за того, что контрабандисту Холодову начали прикрывать его схемы.
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Сегодня конкурс разблокирован, завершен, объявлен победитель. Максим Нефедов - сегодня ты получишь билет на войну с теневиками. И так, как я в свое время поддерживал ProZorro, дерегуляцию, я так же буду поддерживать твою деятельность на таможне. Нужен результат: белый бизнес должен работать быстро, а все схемы должны быть ликвидированы на системном уровне. И убежден, мы можем сделать это вместе,
- обратился к Нефедову во время заседания Кабмина премьер Владимир Гройсман.
https://24tv.ua/ru/maksim_nefedov_pobedil_v_konkurse_na_glavu_tamozhennoj_sluzhby_chto_o_nem_izvestno_n1171169

Отара- голос!)))
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