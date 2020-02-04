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Все про:Беларусь (2953) Лукашенко (1765) Путин (25422) США (16124) Помпео (238)

 Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео

Период холода в белорусско-американских отношениях закончился.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира", - заявил белорусский лидер.

"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! - отметил Президент. - Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один".

Лукашенко считает, что за это американская сторона оценила Беларусь, а также за ее дружественную политику, предложение подключить США к решению конфликта в Донбассе. "Они это заметили, оценили. И мне Майк (Помпео) об этом сказал. Они увидели реальную Беларусь. Не ту, которой наши отморозки возили прожекты туда и рисовали, а увидели, что это нормальная страна. И прав здесь хватает, и никому жить не мешают", - сказал Президент Беларуси.

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Лукашенко напомнил, что встречался за последние годы со многими представителями США высокого ранга и различными экспертами, политологами. Более того, даже ПВТ в Беларуси начинали создавать с участием американцев.

"Но в России нашим злопыхателям невдомек окунуться в эту историю. То есть мы тихо, спокойно выстраивали наши отношения", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Он также рассказал историю, когда у Беларуси еще были плохие отношения с США, Президент России Владимир Путин посещал эту страну. "Там ему поставили в упрек, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси. И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче. Я говорю: в чем помягче? - Не ссорься, с ними надо налаживать отношения, - рассказал подробности того диалога Лукашенко. - Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?"

Говоря о прошедшей в Минске встрече с Майклом Помпео, Лукашенко подчеркнул, что это был действительно дружеский обмен мнениями: "Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы (США. - Ред.) по конкурентной цене нефть поставим".

Источник: https://censor.net.ua/n3173682
 
   
 Топ комментарии
 
Та не. Он, как и ЗЕ, ищет, кто больше заплатит.

Тоже гений дипломатии колхозный... Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 1097
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Бацка продался за американские печеньки Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 2754 А я то думал, что горбатого только могила исправит Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 6972
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фронда - шо во Франции, она для участников ,плохо закончилась - шо и тут так же будет
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Бацка продался за американские печеньки Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 2754 А я то думал, что горбатого только могила исправит Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 6972
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Та не. Он, как и ЗЕ, ищет, кто больше заплатит.

Тоже гений дипломатии колхозный... Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 1097
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осторожней, Бацька...., а то после 7-го домой с рашки ты можешь и заблудиться...
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фронда - шо во Франции, она для участников ,плохо закончилась - шо и тут так же будет
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цапы моментально оккупируют Беларусь и это на 100%
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Армия приведена в полную готовность , войска вышли из казарм в поле , вчера ночью по понтонным переправам переправлялись через Березину .
общие учения
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так понял колхозник мечтает о большом засосе с госдепом хйло уже не то
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Бацька, ти того, дивися, щоб ***** тобі якогось "Новичка" не налив
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Расєйка вважає своїх сусідів підлеглими васалами. А що відчуває імперець, якщо васал веде переговори з представниками інших держав не залучаючи імперця? Правильно, імперець вважає, що васал перестрибує через його голову і плете мережу інтриг. Будьмо реалістами. Верхівка расєйки на цивілізаційному рівні проживає зараз середньовіччя. Отруєння, вбивства, підкилимна боротьба та інші ніштяки.
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Каким-то бацька стал хитрожопым многовекторным.
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А что на это гном украинский оманский ?
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Лука выдает желаемое за действительное.Кацы бульбоедов не отдадут никому, тем более США. Бульбоеды - их последняя надежда сварганить что-то наподобие "союзного государства". А ты, колхозник, готовься...Бггг...
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Ну американцы могут и потребовать рассекретить после такого заявления ))
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видимо ***** прижало бацьку к стенке окончательно. следующий шаг - американские печеньки, Майдан и МНР (минская народная республика).
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Бульбоеды слабы в коленках майданить. Они без хозяина над собой не могут существовать Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 5447
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майданить, чтобы потом собак продавать? спасибо, пусть каждый ищет свой вариант.
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Прогнул Батька США. Я удивляюсь, как ему все удается. Наверно потому, что опирается на народ.
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похоже одни мы с кацапами скоро безвиз будем иметь, слава зеленскому
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Еще одна республика оторвется от Московии. Это серьезный удар по скрепам, по обороноспособности Московии, граница будет открыта. Москва так просто не отдаст Беларусь. Начнет шантажировать, угрожать, попробует задобрить, подкупить и в конце концов полезет оккупировать Беларусь. Скоро будем наблюдать очередную войну и оккупацию.
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