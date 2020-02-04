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 Политика Украины, Общество
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Все про:госбюджет (734) дефицит (235) соцвыплаты (441) Юлия Соколовская (23)

 Проблем с соцвыплатами точно нет, они все защищены, - Соколовская

Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила об отсутствии проблем с социальными выплатами в связи с дефицитом бюджета в январе текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Точно смогу прокомментировать, что все социальные статьи у нас являются защищенными статьями. И никогда не будет такого, чтобы они не выплачивались ... Проблем с выплатами социальными точно нет", - сказала Соколовская, отвечая на вопрос журналиста, как правительство собирается дофинансировать дефицит средств государственного бюджета на соцвыплаты.

Она добавила, что ей спокойнее быть министром социальной политики, "потому что все выплаты защищены".

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Источник: https://censor.net.ua/n3173678
 
 
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Може у цієї мадами проблем з соцвиплатами немає, а у простих людей є. Брешуть, як дихають.
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Там все такие, метку ставить негде. Советник Премьер-Профан-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак по поводу пенсионной реформы: "Я с удовольствием отменил бы пенсии вообще. Украинцы и так помогают родителям, которые в свою очередь обязаны еще где-то работать." Этот ДЭБИЛ советник по экономике у ПРОФАНА!
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"Почему вы не копите на старость?"
- министр Соколовская раскритиковала украинских пенсионеров


При этом зарплата самой чиновницы составляет 200 тысяч гривен ежемесячно.

Также она добавила: украинцы не хотят обеспечивать свою старость, поскольку "это на самом деле человеческая природа, поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее"


www.dialog.ua/business/200168_1580378939
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я так поняв тем с участием Петра Алексеевича сегодня не будет(
уйду я от вас Проблем с соцвыплатами точно нет, они все защищены, - Соколовская - Цензор.НЕТ 5159
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Может эта курва еще и расскажнт как копить из пензии в 1700грн?
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