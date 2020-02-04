 Проблем с соцвыплатами точно нет, они все защищены, - Соколовская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Точно смогу прокомментировать, что все социальные статьи у нас являются защищенными статьями. И никогда не будет такого, чтобы они не выплачивались ... Проблем с выплатами социальными точно нет", - сказала Соколовская, отвечая на вопрос журналиста, как правительство собирается дофинансировать дефицит средств государственного бюджета на соцвыплаты.
Она добавила, что ей спокойнее быть министром социальной политики, "потому что все выплаты защищены".
- министр Соколовская раскритиковала украинских пенсионеров
При этом зарплата самой чиновницы составляет 200 тысяч гривен ежемесячно.
Также она добавила: украинцы не хотят обеспечивать свою старость, поскольку "это на самом деле человеческая природа, поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее"
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