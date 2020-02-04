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 Политика Украины
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Все про:обучение (242) Слуга народа (633) Корниенко (114)

 "Слуга народа" больше не может себе позволить учить нардепов в дорогих отелях Трускавца, - Корниенко

Фракция партии "Слуга народа" теперь будет проводить обучение для народных депутатов не в дорогих отелях Трускавца, а в Киеве в выставочном центре "Парковый".

В комментарии журналистам глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции СН в ВР Александр Корниенко отметил, что постоянные тренинги будут проходить "всю весну", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Депутат отметил, что теперь партия не может "себе позволить возить депутатов в такие дорогие отели".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Следующие "Трускавцы" для всех нардепов будут проходить в США, - замглавы фракции "СН" Кравчук. ФОТО

По его словам, партия перейдет в формат постоянно действующего учебного центра в офисе в выставочном центре "Парковый".

Корниенко сообщил, что "всю весну будут постоянно какие-то тренинги – как коммуницировать депутатам, в частности, на эфирах, работа с избирателями, законодательная работа".

По его словам, также речь пойдет о "мировоззренческих вещах".

Как известно, после парламентских выборов новоизбранных депутатов от партии "Слуга народа" собирали на учебу в Трускавце. Напомним, новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики. В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский. На тот момент, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался раскрыть стоимость недельного обучения будущих депутатов от своей политической силы, сославшись на коммерческую тайну. В итоге в ноябре 2019 года из финансового отчета партии стало известно, что обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось политсиле в 11,2 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3173676
 
 
 Топ комментарии
 
Учите их там, где набирали - в дешевых борделях.
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Корниенко сообщил, что "всю весну будут постоянно какие-то тренинги.

Капец. Секта какая-то. Кружок свидетелей Коломойского.
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Самое главное -- это объяснить семейным слугам, что не надо черный нал тратить на проституток. И Украина -- не Корея: собаки -- не пища, а младшие братья.
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Учите их там, где набирали - в дешевых борделях.
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Корниенко сообщил, что "всю весну будут постоянно какие-то тренинги.

Капец. Секта какая-то. Кружок свидетелей Коломойского.
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Тренинг народного депутата звучит интересно. Вопрос открытый -- а как можно стать народным депутатом без соответствующего образования и опыта.
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Та лєгко. Записуй. По-перше, приїжджаєш в Україну... А далі само піде.
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Краще б проводили свої інструктажі у виставковому центрі "ЗооПарковий" за зачиненими наглухо решітками.
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Вопрос таков. В один из моментов истории на экранах появились гордоны, комаровские, бацманы, пальчевские. Они с милой улыбкой говорили про негодяев у власти, о кори у деток и т.д. Кто-то вообще знает, что это за персонажи, какое у них образование, опыт и т.д. И является ли их доверчивый взгляд поводом для того, чтобы им верить? Я это к тому, что есть основания думать, что скоро на канале рубль+шекель(какое милое название кто-то придумал) будут мочить главзебила. И видимо опять появятся на сцене неизвестно откуда взявшиеся дяди и тети, которые будут с милой улыбкой и доверчивым взглядом @рахать неокрепшие мозги зебилоидов, с целью дискредитации их кумира. Зебилоиды, обратаите внимание, пожалуйста, на этот факт и закаляйте мозги размышлениями, чтением книг по истории и пешими прогулками на свежем воздухе. Всем будет от этого легче, вам тоже.
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Смотрел. Не зашло. УГ, да ещё и пропагандой за версту несёт.
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Оман сожрал вси гроши.
Уже в Давос "слуги народа" летали за деньги хозяев.

ЗЕленые - проститутки, парикмахерши, насильники, таксисты, борцы, массажистки и просто быляки (бабушки с собачками просто рылом не вышли)... Если коротко - типичные представители своего быдло-электората.
Ну накой им ваш Тру..****...вец?
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Ога. Щаз!!!
Беня уже побежал слюнявить денег своим зеленым дибилам на Гарвард.
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И песню новую разучат

Висит на заборе, колышется ветром,
Колышется ветром бумажный приказ:
Продайте собаку, продайте собаку,
Продайте собаку за свет и за газ!
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А может в дом культуры какого нибудь села? Или в туже сельскую школу с туалетом на улице? Долбанный позор... понавыбирали ушлепков которых 40-50 лет нужно учить.... чему? Как просрать страну? Так у этих не плохо получается.
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Та і так вже сайдьот. Шо їх ше вчити. Аби в штори не сморкалися? Так то подсознатільне. Тут образованіє не помага.
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пропаганда машин

А помните, у певцов и актеров не было социальных сетей,
и мы не знали, какие они все тупые?
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Нада им в моск чип вставить!
И переодически, просто, перепрошивать!
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