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 Политика Украины, Общество
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Все про:загрязнение (140) предприятие (183) проверка (631) экология (1210) Кулеба Дмитрий (253)

 Госэкоинспекция проверит 200 компаний по всей Украине, которые больше всего загрязняют окружающую среду, - Кулеба

Государственная экологическая инспекция проверит 200 компаний по всей Украине, которые больше всего загрязняют окружающую среду. Проверяться будут как государственные, так и частные предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Нарушителей ждет дисциплинарная, административная, гражданская и даже уголовная ответственность. Кроме того, предприятия должны компенсировать вред, причиненный загрязнением окружающей природной среды и ухудшением качества природных ресурсов", - написал он.

Кулеба уточнил, что проверки будут проводить с привлечением СМИ, "чтобы процесс был максимально прозрачным и открытым".

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В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды отметили, что одной из самых больших проблем подобных проверок является недопуск экоинспекции на объекты. В ведомстве убеждены, что предприятия "пытаются скрыть факты нарушений и избежать ответственности за вред, причиненный окружающей среде".

Источник: https://censor.net.ua/n3173675
 
 
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Потрясіть Ахметкини металургійні заводи.
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да какая разница? пусть загрязняю, хуже не будет
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загрязняют больше всех те кто работает
они же и кормят дармоедов типа Кулебы
неужели будут рубить сук на котором сидят?
имхо популизм чистой воды
во время мирового кризиса в военное время
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а они безумные - я же писал перед выборами - но 73% даже слушать не хотели - вели себя как адепты секты - дааааа
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Загрязняют среду больше всего не заводы, а такие, как Ахметов и Медведчук.
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