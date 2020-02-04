 Госэкоинспекция проверит 200 компаний по всей Украине, которые больше всего загрязняют окружающую среду, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Нарушителей ждет дисциплинарная, административная, гражданская и даже уголовная ответственность. Кроме того, предприятия должны компенсировать вред, причиненный загрязнением окружающей природной среды и ухудшением качества природных ресурсов", - написал он.

Кулеба уточнил, что проверки будут проводить с привлечением СМИ, "чтобы процесс был максимально прозрачным и открытым".

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В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды отметили, что одной из самых больших проблем подобных проверок является недопуск экоинспекции на объекты. В ведомстве убеждены, что предприятия "пытаются скрыть факты нарушений и избежать ответственности за вред, причиненный окружающей среде".