 Эвакуация украинцев из Китая планируется на этой неделе, - ЦОЗ

Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По эвакуации – вчера состоялось совещание на уровне министерства инфраструктуры, было договорено, что, скорее всего, эта эвакуация будет планироваться на этой неделе. Предварительно и уже через каналы Министерства иностранных дел и консульства, которые работают в КНР происходит сбор информации по тем лицам, которые имеют желание покинуть страну и быть эвакуированными с Украины", - отметил он.

По его словам, скорее всего, уже на этой неделе борт с эвакуированными украинцами сможет прибыть из Китая в Украину.

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"Однако очень много технических вопросов, которые связаны на уровне переговоров с консульствами и министерствами", - отметил он. "Если будет все хорошо, то на этой неделе этот процесс завершится", - отметил Кузин.