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Все про:Китай (1116) украинцы (3066) эвакуация (459) ЦОЗ (16) Игорь Кузин (2)

 Эвакуация украинцев из Китая планируется на этой неделе, - ЦОЗ

Эвакуация украинских граждан из Китая должна состояться на этой неделе.

Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По эвакуации – вчера состоялось совещание на уровне министерства инфраструктуры, было договорено, что, скорее всего, эта эвакуация будет планироваться на этой неделе. Предварительно и уже через каналы Министерства иностранных дел и консульства, которые работают в КНР происходит сбор информации по тем лицам, которые имеют желание покинуть страну и быть эвакуированными с Украины", - отметил он.

По его словам, скорее всего, уже на этой неделе борт с эвакуированными украинцами сможет прибыть из Китая в Украину.

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"Однако очень много технических вопросов, которые связаны на уровне переговоров с консульствами и министерствами", - отметил он. "Если будет все хорошо, то на этой неделе этот процесс завершится", - отметил Кузин.

Источник: https://censor.net.ua/n3173673
 
 
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Только через карантин -- потому что ваш пиар может плохо закончиться Эвакуация украинцев из Китая планируется на этой неделе, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1047
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Кто объяснит бревнам их МОЗа что нужен карантин для людей из Китая?
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" происходит сбор информации по тем лицам, которые имеют желание покинуть страну и быть эвакуированными с Украины", - отметил он
а еще говорят, что в Украине короновируса нет - а уже эвакуируютися самолетами! жесть!
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Карантин планируется для прилетевших из Китая?
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Нет, Трусквец только для своих, для Квартала.
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Если кладбище -- это разновидность карантина, то планируется.
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Ну да, давай зараженых сюда, проблем же нет у нас, мы ж как Швеция, Австрия, войны нет пздц блд
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Что, вот так вот сразу? А еще пару месяцев их там подержать не могли? Чтоб уж наверняка.
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"желание покинуть страну и быть эвакуированными с Украины", - отметил он.

что-то и у меня такое желание появилось!
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Vladimir Varfolomeev
В разгар ажиотажного спроса на средства защиты от бушующей в Китае эпидемии, в России остановила работу фабрика по выпуску медицинских масок, так как возникли перебои с поставками сырья из... Китая - ТАСС. Такое нарочно не придумаешь.
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А перед вылетом их проверять нельзя?
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Украина смертельно больна зеленой гнилью, самим украинцам нужно эвакуироваться в Китай.
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