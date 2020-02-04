 От роста цен на дизтопливо и газ выигрывает только завод "Укртатнафта", – Куюн

Причина в попытке украинских производителей поднять пошлины на поставки из России через обращение ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргазовидобування" в Минэкономики с предложением провести антисубсидиционное расследование импорта дизтоплива из РФ и ввести пошлину на импорт дизельного топлива и сжиженного газа.
По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, стоимость дизельного топлива может вырасти в результате данной инициативы для потребителей почти на 1,5 гривни, при этом нагрузка на экономику Украины только за год составит 11 миллиардов гривен, сообщил Куюн в эфире 24 канала.
"Дизельное топливо – это основа, это кровь экономики. То есть железная дорога, армия, промышленность – это основные потребители дизельного топлива. И они заплатят больше. Это снизит их конкурентоспособность, это приведет к повышению тарифов. И к тому, что опять таки, за все заплатит потребитель в магазине или на заправочной станции и так далее", – заявил эксперт.
При этом, по словам Куюна, от этого выиграет только один украинский производитель.
"Это завод "Укртатнафта", который относится к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского. И получается так, что люди заплатят деньги за то, чтобы предприятие олигарха было успешным и работало с прибылью. Хотя я думаю, что было бы более логично, если предприниматель бы вложил деньги в это предприятие, сделал бы его более конкурентоспособным, установил бы там современное оборудование, которое бы позволило быть более прибыльным. Речь идет сейчас так: вы нам помогите за ваши деньги, а мы посмотрим, может ли мы что-то сделаем, но мы не обещаем" , – заявил Куюн.
По его словам, за последние 9 лет это уже третья попытка ввести пошлины на импорт горючего.
Но токмо импорт дизеля из раши запрещать не надо, потомушо он хороший и тогда в плюсе будет Коломойский.
скоро посевная так шо полюбасу подорожает
вместо Гончарука этого гения!
Как-никак прошло почти девять месяцев с булавой в руках.
- как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- как вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- не стыдно вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например в Омане, когда депутаты вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- почему через 9 месяцев вашей каденции мы мало того, что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- куда делись наши Карпатские леса?
- почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- сколько лично вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российского газа и электроэнергию?
- добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?
- помните ли вы такое слово как люстрация?
- какова ваша доля с незаконного копания янтаря?
- почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- почему курс гривны растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- почему ваши депутаты, вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?
Алексей Петров