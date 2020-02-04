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 Экономика
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Все про:топливо (481) Сергей Куюн (2)

 От роста цен на дизтопливо и газ выигрывает только завод "Укртатнафта", – Куюн

В Украине может существенно подорожать автомобильное топливо.

Причина в попытке украинских производителей поднять пошлины на поставки из России через обращение ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргазовидобування" в Минэкономики с предложением провести антисубсидиционное расследование импорта дизтоплива из РФ и ввести пошлину на импорт дизельного топлива и сжиженного газа.

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, стоимость дизельного топлива может вырасти в результате данной инициативы для потребителей почти на 1,5 гривни, при этом нагрузка на экономику Украины только за год составит 11 миллиардов гривен, сообщил Куюн в эфире 24 канала.

"Дизельное топливо – это основа, это кровь экономики. То есть железная дорога, армия, промышленность – это основные потребители дизельного топлива. И они заплатят больше. Это снизит их конкурентоспособность, это приведет к повышению тарифов. И к тому, что опять таки, за все заплатит потребитель в магазине или на заправочной станции и так далее", – заявил эксперт.

При этом, по словам Куюна, от этого выиграет только один украинский производитель.

"Это завод "Укртатнафта", который относится к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского. И получается так, что люди заплатят деньги за то, чтобы предприятие олигарха было успешным и работало с прибылью. Хотя я думаю, что было бы более логично, если предприниматель бы вложил деньги в это предприятие, сделал бы его более конкурентоспособным, установил бы там современное оборудование, которое бы позволило быть более прибыльным. Речь идет сейчас так: вы нам помогите за ваши деньги, а мы посмотрим, может ли мы что-то сделаем, но мы не обещаем" , – заявил Куюн.

По его словам, за последние 9 лет это уже третья попытка ввести пошлины на импорт горючего.



Источник: https://censor.net.ua/n3173671
 
 
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А пренадлежит она, зебилы, и тут барабанная дробь... и .... каломойскому От роста цен на дизтопливо и газ выигрывает только завод "Укртатнафта", – Куюн - Цензор.НЕТ 5796
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Правильно, импорт из раши плохой, его надо запретить.
Но токмо импорт дизеля из раши запрещать не надо, потомушо он хороший и тогда в плюсе будет Коломойский.
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лично я ради игоря валерьевича могу и ужать свои расходы на еду и отдых, лишь бы ему, благодетелю, угодить!
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его предки пережили калокост. Мы теперь должны терпеть за них, потому что беня жид От роста цен на дизтопливо и газ выигрывает только завод "Укртатнафта", – Куюн - Цензор.НЕТ 610
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игарьвалеричь ставит лайк ! От роста цен на дизтопливо и газ выигрывает только завод "Укртатнафта", – Куюн - Цензор.НЕТ 4005 все ради его любимого
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может существенно подорожать .-значит подорожает.
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эксперд прав
скоро посевная так шо полюбасу подорожает
вместо Гончарука этого гения!
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ну как всегда, "за все заплатит потребитель", гениальные реформаторы
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Тут вопросы назрели к Голобородьке

Как-никак прошло почти девять месяцев с булавой в руках.
От роста цен на дизтопливо и газ выигрывает только завод "Укртатнафта", – Куюн - Цензор.НЕТ 7183
- как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- как вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- не стыдно вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например в Омане, когда депутаты вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- почему через 9 месяцев вашей каденции мы мало того, что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- куда делись наши Карпатские леса?
- почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- сколько лично вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российского газа и электроэнергию?
- добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?
- помните ли вы такое слово как люстрация?
- какова ваша доля с незаконного копания янтаря?
- почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- почему курс гривны растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- почему ваши депутаты, вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?

Алексей Петров
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ну хоть "Консалтинговая группа А-95" не топит за 95-Й квартал
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