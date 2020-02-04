 Зеленский внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, законопроект №3003 зарегистрирован в парламенте 4 февраля как неотложный.

Текст документа в настоящее время отсутствует.

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