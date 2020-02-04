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 Политика Украины
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Все про:ВР (24340) законопроект (2319) Зеленский (4478) иностранец (301) учения (2240)

 Зеленский внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, законопроект №3003 зарегистрирован в парламенте 4 февраля как неотложный.

Текст документа в настоящее время отсутствует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подал в Раду законопроект, упрощающий получение гражданства Украины некоторыми категориями иностранцев

Зеленский внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173670
 
 
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Яких держав?
Якщо НАТО - нема питань.
От тільки "слуги" можуть і кацапів пустити "для учений"...
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Теж про це подумали?
"Слуги", вони такі. Запустять кацапів - а 73% мичатимуть "соевой истерикой удовлетвореньі!"
Результат - "референдум" і анексія.
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давно пора уже
и желательно в приграничных с мордором областях натовцев разместить
и желательно задержать до 9 мая
разведка донесла шо кремлёвская старая плешивая крыса задумала очередной блицкриг
к 75-ой годовщине скрепов
бацька со своим саршим пацаном уже партизанские отряды создаёт на всякий случай
а казахи предложили старику помпео гостить у них вечно
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Учитывая, что ЗЕ все еще не определился с кем же у нас война, это запросто могут быть и военные Роиси.
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