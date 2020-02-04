EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1576  24
Все про:ВВС (202) пенсионеры (660) Евгений Брагар (16)

 "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку

Издание ВВС подготовило материал после резонансного обращения нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара к пенсионерке Любови Колючей с предложением продать ее собаку, чтобы оплатить счета по коммуналке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в статье под названием "Совет украинского депутата продать собаку для оплаты счетов вызывает общественный резонанс" журналист издания описывает саму ситуацию и последствия.

Кроме того, приводится комментарий пенсионерки Колючей корреспонденту украинской службы ВВС.

Она в частности рассказала, что ее собаку - 14-летнюю слепую дворняжку - зовут Шарик, и что она не собирается его продавать.

Комментируя ответ Брагара на ее жалобу о небольшой пенсии, она выразила надежду, что тот опозорился.

"Я бы предложила ему продать свои мозги! Нужно думать, кому, где и что говорить", - сказала она.

Читайте также: Зеленский поручил Кабмину разобраться с вопросом пенсионерки, которой советовали продать собаку

Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил он.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией".

Источник: https://censor.net.ua/n3173669
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Третий раз пишу примерно одно и тоже. На преследовании волонтёрок этот опарыш обосрался, а собака - это так, "дезодорант"!
 показать весь комментарий
 
 
проблема в том что у ЗЕЛЕБОБИКОВ в том числе Браги МОЗГА НЕТ ВООБЩЕ по определению... я не в смысле физиологии они там как у собаки Павлова для рефлексов пожрать поспать сходить по нужде и шото вякнут--- типа----- продайте собачку...
 показать весь комментарий
 
Было бы шо продавать. В пустой банке воздуха больше, чем у того мозгов. Он же от такой сделки голый останется, и кота будет кормить нечем.
 показать весь комментарий
 
 
Брагар ще має пристойну освіту. Про решту зелених депутатів страшно навіть подумати
 показать весь комментарий
 
 
Откуда у этого ублюдка образование? Диплом и аспирантура , купленные за деньги мамашки и папашки?
 показать весь комментарий
 
Якщо він відвідував лекції - уже добре. У Гончарука, наприклад, і того немає.
 показать весь комментарий
 
"
Кроме того, приводится комментарий пенсионерки Колючей корреспонденту украинской службы ВВС.
Она в частности рассказала, что ее собаку - 14-летнюю слепую дворняжку - зовут Шарик, и что она не собирается его продавать."
Источник: https://censor.net.ua/n3173669

О, как.
Получается, иной ответ у бабки имеется то для Брагара.
Получается, что собаку бабка то продавать не собиралась.

Квартал, да про вас BBC уже репортажи снимает, пойдете на голубые экраны службы новостей BBC. Это же мировая слава, Квартал . Такого еще ни в одной стране мира законодатели не предлагали, населению собаками за ЖКХ платить-то. Этак и в книгу Гинесса войдете.
"Ай да Брагар, ай да сукин сын". "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку - Цензор.НЕТ 1584
 показать весь комментарий
 
 
бабуля наверное подразумевала "ум" - но он его продать не может..., за неимением..., физическая субстанция что в голове - в "ум " не превращается "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку - Цензор.НЕТ 467
 показать весь комментарий
 
 



свічка






Елітний пес,що живе в Аджамці. Місцеві жителі зібралися сьогодні, 2 лютого, в селі й вимагають вибачень від нардепа.

"Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку - Цензор.НЕТ 2853
 показать весь комментарий
 
Да его мозги и в аптеку на опыты не возьмут!
 показать весь комментарий
 
 
Дожилися... Це ганьбище вже на BBC...

Вже в Ґамериках та Європах дивляться...

Людоньки добрі! Як же ж встидно!!!
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю на законодательном уровне закрепить: Если в семье есть собака элитной породы, субсидию не выдавать. Уже вижу, как во время выборов кандидаты раздают не гречку, а собак элитной породы.
 показать весь комментарий
 
...если у вас получилось обмануть человека, это ещё не значит , что он - дурак. Это значит, что вам доверяли больше, чем вы это заслуживали...
 показать весь комментарий
 
Да нету там мозгов. Там кость сплошная, как в бильярдном шаре.
 показать весь комментарий
 
73% вирішили, що бабуїни також люди, і їм треба дати порулити країною. Тепер 73% диву даються - як же так? що ж це таке коїться? хто ж знав ....?
 показать весь комментарий
 
У этого "брагара" что фамилия, что рожа, что идеи - скотские...
 показать весь комментарий
 
Бабушка,к сожалению,свои продать молодому ублюдку не сможет-за зеленых голосовала. Кино,,тупой,еще тупее,,
 показать весь комментарий
 
А ничего там расход у Любови Колючей 10 кубов в сутки, при отсутствии морозов. Там поди АОГВ и регистры 4". Если улицу отапливать (окно металлопластиковое) так и штаны продать придётся.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх