 "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в статье под названием "Совет украинского депутата продать собаку для оплаты счетов вызывает общественный резонанс" журналист издания описывает саму ситуацию и последствия.
Кроме того, приводится комментарий пенсионерки Колючей корреспонденту украинской службы ВВС.
Она в частности рассказала, что ее собаку - 14-летнюю слепую дворняжку - зовут Шарик, и что она не собирается его продавать.
Комментируя ответ Брагара на ее жалобу о небольшой пенсии, она выразила надежду, что тот опозорился.
"Я бы предложила ему продать свои мозги! Нужно думать, кому, где и что говорить", - сказала она.
Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.
После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил он.
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией".
Кроме того, приводится комментарий пенсионерки Колючей корреспонденту украинской службы ВВС.
Она в частности рассказала, что ее собаку - 14-летнюю слепую дворняжку - зовут Шарик, и что она не собирается его продавать."
Источник: https://censor.net.ua/n3173669
О, как.
Получается, иной ответ у бабки имеется то для Брагара.
Получается, что собаку бабка то продавать не собиралась.
Квартал, да про вас BBC уже репортажи снимает, пойдете на голубые экраны службы новостей BBC. Это же мировая слава, Квартал . Такого еще ни в одной стране мира законодатели не предлагали, населению собаками за ЖКХ платить-то. Этак и в книгу Гинесса войдете.
"Ай да Брагар, ай да сукин сын".
свічка
Елітний пес,що живе в Аджамці. Місцеві жителі зібралися сьогодні, 2 лютого, в селі й вимагають вибачень від нардепа.
Вже в Ґамериках та Європах дивляться...
Людоньки добрі! Як же ж встидно!!!