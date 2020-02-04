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 Политика Украины
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 Рада на этой неделе планирует рассмотреть законопроект о рынке земли, - "слуга народа" Корниенко

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о рынке земли в этот пленарный четверг, 6 февраля.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, земельная реформа стоит в повестке дня.

"В повестке дня стоит на эту неделю. Кажется, на четверг", - сказал парламентарий.

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Как пишет ZN.UA, народные депутаты, которые не являются частью парламентского монобольшинства, утверждают, что профильный комитет принципиально отвергает их правки в законопроект о земельном рынке. Однако такие же поправки регистрируют под именем народных депутатов "Слуги народа".

"Это можно назвать плагиатом, но уместнее сказать жлобство", - прокомментировал ситуацию один из народных депутатов.

При этом принятие закона о земельном рынке является одним из условий выделения Международным валютным фондом нового макрофинансового транша для Украины. Без выполнения этого условия МВФ не рассмотрит заявку, а также не согласует размер транша и график поступлений.

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Верховная Рада в четверг, 6 февраля, рассмотрит закон о рынке земли. Для принятия закона во втором чтении и целом фракция "Слуга народа" планирует заседать в ночь с четверга на пятницу. Об этом LB.ua сообщил источник в руководстве фракции.

"В четверг рассмотрим землю. Рассчитываем, что примем в целом. Поэтому, скорее всего, заседать будем до утра", - заявил он.

Сразу два собеседника во фракции подтвердили, что фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" готова отозвать свои 3 тыс. поправок к закону в обмен на договоренности по следующим голосованиям и законам.

"Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко правки снимать не собирается. Но, в случае отказа ОПЗЖ, вполне успеваем принять закон за один день", - добавил источник.

Источник: https://censor.net.ua/n3173667
 
 
 Топ комментарии
 
обещанного реферндума не будет
можно расходится
предполагаю тоже самое когда лугандон без мыла в конституции всовывать будут
надеюсь на этом моменте период преЗеденства в Украине закончится
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Заблокируйте трибуну в верховной зраде немедленно!
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обещанного реферндума не будет
можно расходится
предполагаю тоже самое когда лугандон без мыла в конституции всовывать будут
надеюсь на этом моменте период преЗеденства в Украине закончится
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Слуги Уроды! рынок? Продажа или дарственная вашим тварям хозяевам , от соросят Соросу и транснациональным корпорациям. Ублюдки!
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"планирует рассмотреть"
А не боїтесь що люди вам повидовбують очі за це?
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Если ЗЕ-***** распродадут Украину, а в это время украинцы будут сопли жувать... то завтра вы будете клоВану платить за то шо по дороге ходите
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Ты уже за это платишь в виде разных "дорожных сборов", "утримання прибудинкових территорий" и так далее.
Так шо бери красную портянку и на майдан под знаменами первомая. Всю власть советам, всю землю колхозам, как при них было.
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Как всё начиналось./18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли.Поскольку украинская земля разобрана агрохолдингами, они станут объектом «нападок» в ближайшее время. Заблокировать их земельные банки с последующим переделом планируется в рамках уголовного производства, которое с фабулой «о незаконности использования земли» должна будет инициировать «Общественная организация «Израильско-Украинской юридической помощи». Такую заявку в Минюст на днях подали люди Коломойского, в числе которых значится Розенберг- беглый министр энергетики Ставицкий. Общественная организация зарегистрирована по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана./ Это был план А.После назначения Коломойским руководства страны передача украинской земли в распоряжение мирового еврейского капитала существенно упростилась
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Зебілам слава. Без цих корисних ідійотів Бєня нічого б на зробив. А було 39 кандидатів.
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Принимать закон не для Украины, а для какого-то мвф, чтобы деньги выделил. Продажностью и не пахнет. Рада цього тижня планує розглянути законопроєкт про ринок землі, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1131
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Хотететь не вредно. Только отвечать за это прийдется и очень скоро. Там где земля всегда проливается кровь если нет договоренности тут одним законом не отделаешься.
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