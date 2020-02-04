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 Вывозил в безлюдные места и делал порноснимки: в Днепре 60-летнего мужчину подозревают в развращении 17 детей

В Днепре за развращение несовершеннолетних и изготовление детской порнографии следователи сообщили о подозрении 60-летнему мужчине. В течение нескольких лет жертвами злоумышленника стали 17 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как было установлено сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержанный подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места. Затем различными путями заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото. Также у некоторых детей он забирал ценные вещи. В результате мужчину задержали за совершение разбойного нападения на ребенка и осудили.

Сейчас подозреваемый отбывает наказание в местах лишения свободы. В ходе расследования этого факта были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых содержалась детская порнография.

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3 февраля 2020 г. преступнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление и сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Вывозил в безлюдные места и делал порноснимки: в Днепре 60-летнего мужчину подозревают в развращении 17 детей 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173665
 
 
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Пеньковая кастрация : пенёк и топорик .
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Фото гаража из обьявления о продаже? Менты тоже немножечко семиты? Фото урода покажите.
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Скорее всего Валера Овчаров - известный педофил...
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Блин, зачем то детишек???

ЗЕбилов вывози и делай с ними, что хочешь!
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Мдааа...Це недобра стаття для паскуди, починай курво звикати до життя під шконкоі
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несколько лет...
дети наверное бродяжки...раз не жаловались...
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