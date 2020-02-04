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 Политика Украины
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 Рада отказалась отправить на доработку законопроект Зеленского о назначении президентом глав ГБР и НАБУ

Верховная Рада провалила голосование в целом за постановление относительно дальнейшей работы над законопроектом президента Владимира Зеленского "о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований" .

"За" проголосовали 214 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Проект Закона авторства Зеленского о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) №1014 получил негативное заключение Конституционного Суда.

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В итоге, комитет по вопросам правовой политики предложил Верховной Раде установить 30-дневный срок представления предложений и поправок к данному законопроекту. Однако это решение парламентарии не поддержали.

После этого депутаты ушли на перерыв, а затем и на обед.

Источник: https://censor.net.ua/n3173664
 
 
 Топ комментарии
 
Все сношались в доме Облонских
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Моника хочет быть владычицей морской.
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Ожна констатувати, що конституційної більшості длчюя прийняття хотєлок Зєлєнского у якості конституційних норм наразі нема. Триста голосів не набирає.
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Ожна констатувати, що конституційної більшості длчюя прийняття хотєлок Зєлєнского у якості конституційних норм наразі нема. Триста голосів не набирає.
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а где лидер оппозиции?
почему не на барикадах?
вона тоже не отсвечивает
молча наблюдают за тем как убивают демократию в Украине
и превращают её в маломордор?
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Тхір А де мітинги від патріотів? Мовчки спостерігають,як вбивають демократію в Україні.
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а я за шо
патрiоти де?
судя по тому шо местная свиноячейка мовчить, они на цю роль покi претендувати не хочуть) мабуть команди не було))
зато если шо у корыта первыми будут
как в 2014-ом
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"о назначении президентом глав ГБР и НАБУ" КАКАЯ борьба с коррупцией...я в шоке
ну и ЧЕМ тогда НАБУ и ГБР будут отличаться от прокуратуры или СБУ? ГДЕ независимость?
туда назначат смотрящего и ВСЁ....
и сейчас мягко говоря НАБУ не....... а когда през будет назначать... мы вернёмся во времена порошенко и янека.
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Про конкурсы на руководящие должности образовалась стабильная и гнетущая тишина...
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