 Рада отказалась отправить на доработку законопроект Зеленского о назначении президентом глав ГБР и НАБУ

"За" проголосовали 214 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Проект Закона авторства Зеленского о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) №1014 получил негативное заключение Конституционного Суда.

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В итоге, комитет по вопросам правовой политики предложил Верховной Раде установить 30-дневный срок представления предложений и поправок к данному законопроекту. Однако это решение парламентарии не поддержали.

После этого депутаты ушли на перерыв, а затем и на обед.