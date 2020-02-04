 Рада отказалась отправить на доработку законопроект Зеленского о назначении президентом глав ГБР и НАБУ

"За" проголосовали 214 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Проект Закона авторства Зеленского о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) №1014 получил негативное заключение Конституционного Суда.
В итоге, комитет по вопросам правовой политики предложил Верховной Раде установить 30-дневный срок представления предложений и поправок к данному законопроекту. Однако это решение парламентарии не поддержали.
После этого депутаты ушли на перерыв, а затем и на обед.
почему не на барикадах?
вона тоже не отсвечивает
молча наблюдают за тем как убивают демократию в Украине
и превращают её в маломордор?
патрiоти де?
судя по тому шо местная свиноячейка мовчить, они на цю роль покi претендувати не хочуть) мабуть команди не було))
зато если шо у корыта первыми будут
как в 2014-ом
ну и ЧЕМ тогда НАБУ и ГБР будут отличаться от прокуратуры или СБУ? ГДЕ независимость?
туда назначат смотрящего и ВСЁ....
и сейчас мягко говоря НАБУ не....... а когда през будет назначать... мы вернёмся во времена порошенко и янека.