 У пассажиров рейса, который прибудет в "Борисполь" из Китая, признаки ОРВИ отсутствуют, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве во вторник.
По его словам, указанный рейс - последний запланированный из Китая.
"По нашей информации, это последний рейс, который был запланирован. У нас имеется информация о том, что у всех пассажиров признаки ОРВИ отсутствуют", - сказал Кузин.
Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций было отклонено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV, и установлен диагноз ОРВИ.
A chartered plane would be sent to pick up 40 of the 55 Brazilians in Wuhan who have asked to be evacuated from the city at the center of a coronavirus outbreak, Mandetta said. They would be quarantined for 18 days at a military base.
Бразильцы своих на 18 дней карантина. А у нас все здоровые. В МОЗе на все просто положили.
а при посадке в нашем аэропорту это будет как-то проверяться? или на слово?
Канапешка