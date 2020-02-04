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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1811) Бабак Алена (18) Верещук (48)

 Бабак просто так не написала бы заявление об увольнении, нужно разобраться, - нардеп от "СН" Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что бывший министр развития общин и территорий Алена Бабак просто так не могла написать заявление об увольнении.

Об этом Верещук заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп отметила, что Бабак всегда отстаивала программы регионального развития и объясняла министрам и премьеру важность децентрализации.

"Я считаю ее действительно специалистом. Поэтому я очень прошу, чтобы все разобрались, что именно произошло и почему она написала заявление. Я воздержалась при голосовании, но понимаю, что просто так заявление она бы не написала", - сказала Верещук.

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изменения в Конституцию по децентрализации должны быть внесены в этом году, - Верещук

Источник: https://censor.net.ua/n3173659
 
 
 Топ комментарии
 
Конешн, с хлебной должности просто так не уходят, особенно слуги нариту
Бабак просто так бы не написала заявление об увольнении, нужно разобраться, - нардеп от "СН" Верещук - Цензор.НЕТ 6086

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Если у вас нет собаки , то газ вам не заплатить,
думайте сами, думайте сами, иметь или не иметь...
Если у вас нету тети...
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Если у вас нет собаки , то газ вам не заплатить,
думайте сами, думайте сами, иметь или не иметь...
Если у вас нету тети...
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Не перепутаем...
Мишени выглядят неплохо (упс намалевать на бумаге). Хмм, никого зеленые твари не оскорбил?
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Останній, собачник,ще українофоб ☝️☝️☝️
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Конешн, с хлебной должности просто так не уходят, особенно слуги нариту
Бабак просто так бы не написала заявление об увольнении, нужно разобраться, - нардеп от "СН" Верещук - Цензор.НЕТ 6086

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Зеро потребовал от Гончарука жертвоприношений за слова про пустоты в его головке.
Мол увольняй, пусть видят какой я сильный и умный повелитель!
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Не не не, всё! Какое разбираться, ручку с золотым пером в карман и на Ворк.УА! Бабак просто так бы не написала заявление об увольнении, нужно разобраться, - нардеп от "СН" Верещук - Цензор.НЕТ 6020
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Бабачиха думала, что будет просто за них@яниделание получать бабки и нехилые при том Бабак просто так би не написала заяву про звільнення, потрібно розібратися, - нардепка від "СН" Верещук - Цензор.НЕТ 8969
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просто так бы не написала/ -голосит о своей проблеме на весь мир слуга народа Коломойского вместо того чтобы обратиться к ближайшему астрологу-вещуну за разъяснением.
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Всё идёт к тому, что сия посада достанется Миколе Яновичу Азірову. И это будет вiрно! Или нiт? А, впрочем, какая разница? То бишь, одночленственно!
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нужно выяснить кто ей предложил анал, от корыта так просто не бегут.
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Не "СН", а "ХС", то бишь - @рень собачья. Что тут разбираться?
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Видно ей сформулировали и поставили задачу - сколько приносить в клюве от разделения всех платежек по ЖКХ на два платежа, а она прикинула и поняла, что народ может придти с вилами!!! Вообще-то основное предназначение женщин - рожать и воспитывать детей, а не участвовать в финансовых разборках мужиков и по этой причине - охоте друг на друга!
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