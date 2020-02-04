 Бабак просто так не написала бы заявление об увольнении, нужно разобраться, - нардеп от "СН" Верещук

Об этом Верещук заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардеп отметила, что Бабак всегда отстаивала программы регионального развития и объясняла министрам и премьеру важность децентрализации.
"Я считаю ее действительно специалистом. Поэтому я очень прошу, чтобы все разобрались, что именно произошло и почему она написала заявление. Я воздержалась при голосовании, но понимаю, что просто так заявление она бы не написала", - сказала Верещук.
Напомним, сегодня Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий.
думайте сами, думайте сами, иметь или не иметь...
Если у вас нету тети...
Мишени выглядят неплохо (упс намалевать на бумаге). Хмм, никого зеленые твари не оскорбил?
Мол увольняй, пусть видят какой я сильный и умный повелитель!