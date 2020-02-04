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 Политика Украины
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Все про:ВР (24340) депутат (2832) Конституция (2082)

 Рада предварительно поддержала сокращение числа нардепов до 300. ВИДЕО

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов.

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Напомним, в декабре Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение о признании конституционным сокращения количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300.

Законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа.

Первое голосование относительно сокращения депутатов в ВР состоялось 3 сентября. За это проголосовали 258 депутатов. В рамках процедуры внесения изменений в Конституцию всего нужно три голосования.

Источник: https://censor.net.ua/n3173657
 
 
 Топ комментарии
 
Референдум 2000 года. 91% поддержали

Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п'ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?

Еще 20 лет назад надо было сократить количество дармоедов.
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Петики как обычно назовут идею зрадой.
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стосовно пропорційної стстеми - ПІДТРИМУЮ!
Стосовно зменшення кількості депутатів - ну, так, може бути; а, може, і даремно... і 300, і 450 - це в межах пропорцій середнього представництва розвинутих демократій в світі...
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А навіщо потрібна ВР, якщо до наступих виборів зелені байстрюки можуть ліквідувати державність. З землі починається.
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А кто голосовал против ? Бойцы Коломойского ,что то пошло у них с Зелей не так....
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Ну вот, молодцы. Можно и похвалить за такое. Главное чтобы в итоге приняли закон, пока только предварительно одобрили.
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Почему 300, а не 360? сокращать лучше, чтобі царю было удобней , когда меньше "уговаривать"? кроме как єкономия средств на 150 людях, что в пределах страны копейки, то это только на радость бездумным зебилам!!! мол Зеля -хороший...
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300 голосов теперь надо на третье голосование, что вряд ли....с каждым голованием все меньше ... Да и текущим и бывшим нардепам это не интересно, им же хочется в будущем опять вкушать блага, а при сокращении многие фиг пройдут...
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"по закрытым спискам". Привет, девяностые
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Чота Ржу))))))как крали так и будут красть, только теперь будет не на 450 дележка а на 30)) больше на рыло достанется
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