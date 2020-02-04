 "Зеленая волна": со следующей недели на улицах Киева появятся новые дорожные знаки. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.
Так, сообщается, что на магистральных улицах, где светофорные объекты работают в режиме координированного управления, будут установлены таблички "Зеленая волна" вместе с дорожными знаками 5.30 "Рекомендуемая скорость".
Таким образом участники дорожного движения будут проинформированы о маршрутах "зеленых волн", а также будут знать о рекомендуемой скорости по этими магистралями. Отмечается также, что все маршруты "зеленых волн" внедрены для скорости 45-50 км/ч, которая соответствует рекомендованной скорости в городах согласно ПДД.
"Новые дорожные знаки устанавливаем по многочисленным просьбам водителей. Надеемся, это будет способствовать соблюдению скоростного режима и улучшению трафика в городе", - сказано в сообщении.
Надеюсь, не пройдет мимо пиарагентов нашего бубочки?!
соображать надо ))))))
як же ви заїбали своєї самодіяльністю.
Однако по факту это не работает (особенно когда машин достаточно много) кто то не сильно быстро стартовал с предыдущего светофора, кто то разворачивался, где то маршрутчик выруливал....а кто то двигается с максимально возможной скоростью (например 60 км) обгоняет вас и вклинивается в поток. В результате, двигаясь с этой скоростью вы как минимум попадете на половину всех светофором
я висловився з приводу знаку "зелена хвиля" й з приводу його відсутності в ПДР, адже в статті наведен світлина цього нібито знаку.
Можете её смело по этому поводу игнорировать - и Вам ничего за это не будет.
а эта срань кроме цвета больше ни по какому признаку не объединена.
Окромя херни...
Тогда, таки, ДА.