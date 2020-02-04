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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18538) Кличко (2788) ПДД (346)

 "Зеленая волна": со следующей недели на улицах Киева появятся новые дорожные знаки. ФОТО

Со следующего понедельника на столичных улицах начнут появляться новые дорожные знаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.

Так, сообщается, что на магистральных улицах, где светофорные объекты работают в режиме координированного управления, будут установлены таблички "Зеленая волна" вместе с дорожными знаками 5.30 "Рекомендуемая скорость".

Таким образом участники дорожного движения будут проинформированы о маршрутах "зеленых волн", а также будут знать о рекомендуемой скорости по этими магистралями. Отмечается также, что все маршруты "зеленых волн" внедрены для скорости 45-50 км/ч, которая соответствует рекомендованной скорости в городах согласно ПДД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ДТП в нетрезвом виде - до 5 лет тюрьмы, превышение скорости на 50 км/час - штраф 3400 грн., езда без прав - 10200, - МВД предлагает усилить ответственность водителей. ВИДЕО

"Новые дорожные знаки устанавливаем по многочисленным просьбам водителей. Надеемся, это будет способствовать соблюдению скоростного режима и улучшению трафика в городе", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Главное, ехать со скоростью 40-50 км/час, - Кличко рассказал водителям, как "поймать" "зеленую волну" в Киеве. ВИДЕО

Зеленая волна: со следующей недели на улицах Киева появятся новые дорожные знаки 01
Зеленая волна: со следующей недели на улицах Киева появятся новые дорожные знаки 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173655
 
   
 Топ комментарии
 
Скоты умудрились даже к цвету вызвать отвращение
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рожу Зели чего не запилили по центру ??
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ЗЕленая волна! Какое прекрасное словосочетание и как к месту!
Надеюсь, не пройдет мимо пиарагентов нашего бубочки?! "Зеленая волна": со следующей недели на улицах Киева появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 4457
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рожу Зели чего не запилили по центру ??
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Там будет рожа твоей бабушки )))
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ЗЕленая волна! Какое прекрасное словосочетание и как к месту!
Надеюсь, не пройдет мимо пиарагентов нашего бубочки?!
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Ого на скільки замахнувся. Аж на мільйони. В моєму списку лише 90, але він поповнюється.
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Ніфіга сє! Шоб настрамлєніє не було таким, давай хряпнемо по грамулі. Шо будеш? Вино, вотку, кон"ячок?
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Насипай туди перцю і хандру як рукою зніме. Будіш вісьолий і хмєльной.

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зеленая волна зеленого гоуна? )))) оригинально ))))
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а 50 - это % его последнего рейтинга ??))) ахахах
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так квест жеж))) галубой плюс "роса" в газа... появиться зелёненький
соображать надо ))))))
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Бо "слуги народа" зелені тільки ззовні, а трохи колупнеш - "галубые".
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Смешная табличка . Это нам напоминание ?
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Ці таблички потрібно встановити на всіх пунктах в'їзду в Україну. І бажано, з фото Зєлєнского на велосипеді.
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тут не согласен - только адептам и фанатикам )))))
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Лучше сразу колумбийские галстуки зеленым дэбилам!
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Весна покажет кто где насрал или орал
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а от в ПДР жодної згадки про "зелену хвилю" й про подібний дорожній знак.
як же ви заїбали своєї самодіяльністю.
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Вообще то этот знак есть ПДД еще со времен совка. Знак называется "рекомендованная скорость", знак устанавливается в местах где организована т.н. "зеленая волна". Т.е. на этом маршруте движения светофоры синхронизированы так, что если вы ежите с указанной на знаке скоростью, то будете все время попадать на зеленый свет светофора ("зелена волна").
Однако по факту это не работает (особенно когда машин достаточно много) кто то не сильно быстро стартовал с предыдущего светофора, кто то разворачивался, где то маршрутчик выруливал....а кто то двигается с максимально возможной скоростью (например 60 км) обгоняет вас и вклинивается в поток. В результате, двигаясь с этой скоростью вы как минимум попадете на половину всех светофором
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маю водійське посвідчення й зі знаком "рекомендована швидкість" ознайомлений.
я висловився з приводу знаку "зелена хвиля" й з приводу його відсутності в ПДР, адже в статті наведен світлина цього нібито знаку.
"Зелена хвиля": з наступного тижня на вулицях Києва з'являться нові дорожні знаки - Цензор.НЕТ 8187
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Это не знак, а информационная табличка, её не может быть в ПДД.
Можете её смело по этому поводу игнорировать - и Вам ничего за это не будет.
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У нас на набережній, як мені здається, непогано така хвиля працює. Так, не всім подобається тягтися 50, але це краще ніж стояти час від часу.
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кожне тупе й недолуге, яке зараз дорвалося до влади щось ліпить імітуючі бурхливу діяльність.
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На фоні зелених і Віталік - що Ейнштейн))) І він хоч мости будує і асфальт кладе...
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Проставьте их сразу из Киева до западных погранпереходов.
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Скоты умудрились даже к цвету вызвать отвращение
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Колись (ще 1,5 року тому) у мене був любимим кольором, а тепер асоціюється з блювотою.
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А красный цвет комунистов или синий партии регионов у вас с процветанием и стабильностью ассоциируется?
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для коммуняк и рыгов их цвета - это второстепенный вопрос,

а эта срань кроме цвета больше ни по какому признаку не объединена.
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педалик нашёл как денег списать и заодно лизнул зеле.
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Колись прилетів у Бориспіль,а там на всіх автобусах,що підвозять пасажирів до терміналу,великими літерами-Добро пожаловать в зоопарк Фельдмана)
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А что об этой ПОЛНОЙ НЕЛЕПОЙ ХРЕНИ ГОВОРИТся в ПДД?)))
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А что, х@рню нести позволено только порохоботам?
Тогда, таки, ДА. "Зелена хвиля": з наступного тижня на вулицях Києва з'являться нові дорожні знаки - Цензор.НЕТ 4227
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незнаю что там в ПДД, но в ПДР, для табличок немає конкретно встановлених написів, можна написати навіть йух.
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Зелёная волна применялась в 80х годах в Харькове по нескольким главным проспектам.Придерживаясь этой скорости гарантированно можно было добраться без остановок.почти до центра по главным дорогам и наоборот.
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В Киеве было тоже самое во время союза, и в начале 90-х точно было, как потом не в курсе, так что это явно не новая вещь. Единственное что не очень ясно насколько оно сейчас сработает - количество машин в Киеве увеличилось.
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Коли вже Правилами встановили швидкість 50, спробував впіймати "Зелену хвилю" на вул. Саксаганського. Об 11-й вечора вдалося. На швидкості 60-70.
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Выезжаешь в 18..00 на Набережную...и попадаешь в ЗЕЛЕНУ ЖОПУ!))))
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Соєва отара навіть не збагнула, про що річ, просто прапор-слово побачила й почала сірководневу атаку!)))
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Не работает - проверено на набережной Победы в Днепре. У нас пошли дальше - на электронном табло высвечивается рекомендуемая скорость (меняется динамически) , якобы для попадания в "зеленую волну". Нихрена не работает - тормозишь на каждом светофоре. А вот в Запорожье однажды утром (на море ехал) действительно попал в "волну" - проскочил весь их длинющий проспект, остановившись только на самом последнем светофоре. Кто в теме, тот поймет, что такое проехать в Запорожье весь проспект Соборный (быв. Ленина) ни разу не остановившись
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Сколько не пытался--импасибал. 15 километров проспект.
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А я об этом и говорю ) Наверное, имеет значение тот, факт, что это рано было утром и машин можно сказать практически не было. Т.е. нет ничего особенного в том, что светофоры синхронизированны таким образом, чтобы включаться через промежуток времени, соответствующий скорости и расстоянию м-ду светофорами. Тогда одиночная машина "садится на волну" и катится на ней. А если машин много? Тогда ты по любому упираешься в хвост толпе, которая до этого стояла на светофоре и просто еще не успела тронуться. Т.е. теория "зеленой ворны" работает только для незагруженных дорог, когда на "зеленый" успевают уехать все, кто стоял на "красном". Если же слинять успевают не все, то в них упираются те, которые катились на волне сзади.
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Вызывает рвотный рефлекс,это трэшак!
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