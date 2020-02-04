 Глава партии "Слуга народа" Корниенко о собеседованиях в ОП: В ближайшее время могут быть кадровые и организационные решения

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что в субботу, 1 февраля, в Офисе президента проходили собеседования на новые должности министров.

"Нам не известно об этом пока. Мы ждем развития событий. Я думаю, что в ближайшее время. В принципе, президент ставил задачу перед премьер-министром несколько недель назад по пересмотре структуры по Министерству экономики, в частности, по гуманитарному направлению - культуры, спорта и молодежи. И я думаю, что в ближайшее время будут некие, возможно, кадровые и организационные решения", - сказал он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства.

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