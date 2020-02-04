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 Политика Украины
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 Глава партии "Слуга народа" Корниенко о собеседованиях в ОП: В ближайшее время могут быть кадровые и организационные решения

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что в ближайшее время следует ожидать кадровых решений в Кабинете министров.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что в субботу, 1 февраля, в Офисе президента проходили собеседования на новые должности министров.

"Нам не известно об этом пока. Мы ждем развития событий. Я думаю, что в ближайшее время. В принципе, президент ставил задачу перед премьер-министром несколько недель назад по пересмотре структуры по Министерству экономики, в частности, по гуманитарному направлению - культуры, спорта и молодежи. И я думаю, что в ближайшее время будут некие, возможно, кадровые и организационные решения", - сказал он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173654
 
 
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до 2037 еще дожить надо и до моники с возможностями как у палача народов - хотя......))))
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Комитет ВР вместо любителя проституток Еременка возглавил любительств Кремля- сейчас он в ПАСЕ в одной группе социалистов с Левочкиной
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Мабуть Кровосісю Азіріва збираються ставити замість самокатного.
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Народний депутат фракції "Слуга народу" та голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко став членом групи соціалістів у Парламентській Асамблеї Ради Європи, яка підтримувала повернення делегації Росії у орган. Про це повідомляється на офіційному сайті групи Соціалісти, демократи і зелені, - пише ІНФОРМАТОР
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Зеленский войдет в историю как Президент, у которого был максимум власти и общественного доверия, но, благодаря, собственному кадровому идиотизму - просрал все.
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после полгода вашего банкования на Банковой у вас есть безграничный кадровый резерв на бирже труда... какая разница кого вы возьмете в ОП? уборщица, няня, фрилансер, дровосек, пастух... главное чтобы ржал с вашего говноквартала)
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