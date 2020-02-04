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 Политика Украины
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 Зеленский назначил Розваляеву членом Высшего совета правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Татьяну Розваляеву членом Высшего совета правосудия.

"Назначить Розваляеву Татьяну Самуиловну членом Высшего совета правосудия", - говорится в тексте указа №36/2020, обнародованного на сайте президента во вторник, передает Цензор.НЕТ.

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Татьяна Розваляева с октября 2008 года по сентябрь 2016 года работала судьей Высшего административного суда, откуда была уволена в отставку. С 2017 года возобновила адвокатское свидетельство.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности. Президент Петр Порошенко незадолго до завершения своей каденции назначил членами ВСП по квоте главы государства Михаила Исакова и Андрея Василенко. Меньше чем через месяц его преемник Владимир Зеленский отменил это назначение и перезапустил отбор членов ВСП.

30 сентября Зеленский подписал указ, которым назначил членом ВСП Оксану Блаживскую - судью Хозяйственного суда Киева, дочь бывшего прокурора Киева Евгения Блаживского.

Источник: https://censor.net.ua/n3173652
 
 
 Топ комментарии
 
В этом бардаке - это самое .
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Как писала «Юридическая практика», Татьяна Розваляева - судья ВАСУ, входившая в состав пятой палаты, созданной в 2010 году специально для рассмотрения кассационным судом как судом первой инстанции дел по искам к Президенту Украины, Верховному Совету Украины, ВСЮ, а затем и ВККС, и фактически защищавшей интересы этих органов, отказавшаяся признать незаконным подписание г-ном Януковичем так называемых харьковских соглашений.
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Как писала «Юридическая практика», Татьяна Розваляева - судья ВАСУ, входившая в состав пятой палаты, созданной в 2010 году специально для рассмотрения кассационным судом как судом первой инстанции дел по искам к Президенту Украины, Верховному Совету Украины, ВСЮ, а затем и ВККС, и фактически защищавшей интересы этих органов, отказавшаяся признать незаконным подписание г-ном Януковичем так называемых харьковских соглашений.
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все це чудово та феерично... але чому в Україні 0.8% ашкеназі а Вищій раді правосуддя їх 18.75% Зеленський призначив Розваляєву членом Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 1539
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Причому тут хвамілія? По батькові ''укгаїнка'', по мамі напевно теж!
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Меркава - но отчество правильное... Зеленский назначил Розваляеву членом Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 7481

Назначить Розваляеву Татьяну Самуиловну
Источник: https://censor.net.ua/n3173652
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Тут скорее наоборот - папа русский , а мама -юристка
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Это фамилия мужа, а какова ейная фамилия пока неизвестно
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Опять и снова этническая неукраинка.
Это один из критериев отбора в команду Зе?
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скромненько,без лишних подробностей
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Выбранный вместо заказчика проститут в ВР глава комитета по международке вошел в группу социалистов с Левочкиной и другим кремлевским рабом бывшим мидовцем Украины Волошиным- группа поддержки РАШИ. Гсподи куда катится Украина!
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Куди її штовхнули зебіли, туди і покотилась. Селяві.
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Суды в Украине - это скорее судилища, нежели места, где судят по закону. Часть судей принимают решения за деньги, часть по приказу, часть по телефонному звонку, а часть из страха, потому что они на крючке у тех или иных силовиков или у ОП. Но я понимаю, что все предыдущие власти и эта, которая сейчас, всегда хотели взять под контроль суды, а не сделать их независимыми. И порядочным судьям тут нет места.
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Хто б сумнівався. І По-батькові гарнюньо і призвіще гарне
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Тусуют засаленую колоду ******,с места на место.
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Татьяна Розваляева, Кривой Рог, Украина. Окончила школу № 99 в 1998, Кривой Рог.Она ? Или совпадение?
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