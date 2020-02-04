 Зеленский назначил Розваляеву членом Высшего совета правосудия

"Назначить Розваляеву Татьяну Самуиловну членом Высшего совета правосудия", - говорится в тексте указа №36/2020, обнародованного на сайте президента во вторник, передает Цензор.НЕТ.

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Татьяна Розваляева с октября 2008 года по сентябрь 2016 года работала судьей Высшего административного суда, откуда была уволена в отставку. С 2017 года возобновила адвокатское свидетельство.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности. Президент Петр Порошенко незадолго до завершения своей каденции назначил членами ВСП по квоте главы государства Михаила Исакова и Андрея Василенко. Меньше чем через месяц его преемник Владимир Зеленский отменил это назначение и перезапустил отбор членов ВСП.

30 сентября Зеленский подписал указ, которым назначил членом ВСП Оксану Блаживскую - судью Хозяйственного суда Киева, дочь бывшего прокурора Киева Евгения Блаживского.