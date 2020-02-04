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Все про:Минобороны (6260) обстрел (8660) Донбасс (20597) операция Объединенных сил (2049)

 Ситуация в районе Новотошковского напряженная: наемники РФ выпустили по позициям ОС 8 мин 82-мм калибра, потерь нет, - Минобороны

Ночь прошла спокойно, однако утром российско-оккупационные войска вновь начали проявлять активность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении напряженной остается ситуация в районе Новотошковского, где с 7:20 до 7:50 оккупанты выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил 8 мин 82-мм калибра.

Кроме того, неподалеку от Травневого после 11:00 враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении с 7 утра противник из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра 25 минут обстреливал позиции украинских сил возле Марьинки.

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"Несмотря на угрозу собственной жизни и здоровью, защитники этого населенного пункта ответили врагу огнем из штатного пехотного вооружения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что около 11 часов начался обстрел вблизи Красногоровки. Огонь был зафиксирован со стороны оккупированной Старомихайловки из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"По имеющейся на 12:30 информации, потерь с нашей стороны нет", - сообщили в Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3173649
 
 
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Когда напишут: ОС выпустила 88 мин 82-мм калибра в ответ ?
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В Одессе снесли последний барельеф жукову, улица Новосельского, 64, норма.Ситуация в районе Новотошковского напряженная: наемники РФ выпустили по позициям ОС 8 мин 82-мм калибра, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 906Ситуация в районе Новотошковского напряженная: наемники РФ выпустили по позициям ОС 8 мин 82-мм калибра, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5831
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Еще стреляют. Но уже идет все к договорняку. Приезжая монтян на тв днр,выглядела полусумасшедшей. Хотя приперлась ради них же. Кстати, СБУ как это факт рассматривает ?
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