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 Политика Украины, Общество
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Все про:Болгария (363) ветераны (655) Минобороны (6260) реабилитация (252) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (33)

 В этом году около 300 ветеранов войны отправят на реабилитацию в Болгарию, - Минобороны

В соответствии с Соглашением между Министерством социальной политики Украины и Министерством обороны Республики Болгария начат и выполняется Проект медицинской реабилитации украинских ветеранов в Болгарии.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на лечение будут отправлять раненых украинских военнослужащих (которые проходят военную службу и уволенных в запас/отставку) и гражданский персонал сектора безопасности и обороны. В течение действия Соглашения планируется осуществить реабилитацию около 300 человек.

Реабилитация в формате двухнедельной физиотерапии продлится в больнице "Калероя" в г. Хисар. Расходы, связанные с прохождением процедур и размещением лиц в клинике будет обеспечивать болгарская сторона, а международную и местную транспортировку, медицинское страхование и питание на этот период обеспечит Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.

Отмечается, что показаниями для физиотерапии в  больнице является повреждение опорно-двигательного аппарата, травмы периферической нервной системы верхних и нижних конечностей.

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Не будут отправлять на реабилитацию лиц, у которых есть острые хронические заболевания или заболевания в состоянии обострения, болезни с осложнениями, которые требуют дальнейшего наблюдения и лечения. В этот перечень входят осложнения, требующие дополнительных операций, эпилептические симптомы, патологии сердечной и центральной нервной системы, состояния фебрильной интоксикации, аллергия на медикаменты, неспособность к самообслуживанию, реактивный психоз, обнаруженные опухолевые процессы и инсулинозависимый сахарный диабет.

Министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины координирует вопросы сбора документов для дальнейшего направления списков кандидатов болгарской стороне. Отбор кандидатов для прохождения медицинской реабилитации осуществляет исключительно болгарская сторона.

Источник: https://censor.net.ua/n3173646
 
 
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Литвинова только с минометчиком не отправляйте. Сына авакава тоже.- У него рюкзак за плечами.
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лучшая реабилитация - це смена деятельности, а дворники, сантехники и сборщики фруктов в болгарии надобны
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Уже подсознательно ожидаешь вот такого от Зевласти - *В этом году около 300 ветеранов войны отправят отбывать свои долгие и заслуженные сроки за убийство бамбасских мирных жителей.*
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І в Болгарії ветеранам ватні болгари пояснять, що вони окупанти
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