 В этом году около 300 ветеранов войны отправят на реабилитацию в Болгарию, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на лечение будут отправлять раненых украинских военнослужащих (которые проходят военную службу и уволенных в запас/отставку) и гражданский персонал сектора безопасности и обороны. В течение действия Соглашения планируется осуществить реабилитацию около 300 человек.

Реабилитация в формате двухнедельной физиотерапии продлится в больнице "Калероя" в г. Хисар. Расходы, связанные с прохождением процедур и размещением лиц в клинике будет обеспечивать болгарская сторона, а международную и местную транспортировку, медицинское страхование и питание на этот период обеспечит Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.

Отмечается, что показаниями для физиотерапии в больнице является повреждение опорно-двигательного аппарата, травмы периферической нервной системы верхних и нижних конечностей.

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Не будут отправлять на реабилитацию лиц, у которых есть острые хронические заболевания или заболевания в состоянии обострения, болезни с осложнениями, которые требуют дальнейшего наблюдения и лечения. В этот перечень входят осложнения, требующие дополнительных операций, эпилептические симптомы, патологии сердечной и центральной нервной системы, состояния фебрильной интоксикации, аллергия на медикаменты, неспособность к самообслуживанию, реактивный психоз, обнаруженные опухолевые процессы и инсулинозависимый сахарный диабет.

Министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины координирует вопросы сбора документов для дальнейшего направления списков кандидатов болгарской стороне. Отбор кандидатов для прохождения медицинской реабилитации осуществляет исключительно болгарская сторона.