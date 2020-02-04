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 Политика Украины
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Все про:банки (1661) Зеленский (4478)

 "Мне кажется, что это правильный закон", - Зеленский о законопроекте о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

Президент Украины Владимир Зеленский считает правильным принятие законопроекта №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, принятие которого является prior action по новой программе сотрудничества с МВФ.

"Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет (Верховной Рады. - Ред.), он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон", - сказал он журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" в Укргазбанке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабмин 12 декабря зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным. Согласно ему, все текущие судебные дела по этим вопросам на стадии апелляции должны быть переданы на рассмотрение Большой палаты Верховного суда. Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

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Документ, в случае принятия, также запретит в рамках обеспечения подобных исков останавливать действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также запрещать НБУ и его работникам совершать определенные действия.

Помимо того, законопроект содержит целый ряд поправок непосредственно по регулированию деятельности банков и требований к ним, наделяя Нацбанк дополнительным полномочиями, но в то же время отменяя норму об увеличении их минимального уставного капитала с 200 млн грн до 500 млн грн. В частности, НБУ сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Согласно законопроекту, банк обязан будет постоянно поддерживать уровень ликвидности и финансирования, достаточный для обеспечения своевременного и полного исполнения своих обязательств, и одновременно придерживаться минимальных значений нормативов ликвидности, установленных Нацбанком.

Помимо этого, документ детально уточняет порядок получения или увеличения существенного участия, а за нарушения его предлагается предусмотреть временное лишение такого собственника использования его права голоса и/или требовать отчуждения его акций банка Национальным банком.

Источник: https://censor.net.ua/n3173644
 
 
 Топ комментарии
 
Мне до сраци мнение Клоуна. Мой Президент - Порошенко.
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Там дубина трохи против. Так что, что тебе кажется, это неважно.
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Важливо, що йому "кажєтся". Тобто ніяких аргументів, ніякої впевненості, ніяких переконань. Прєзідєнт Кажєтся і Какая разніца. А якщо йому здасться що Дніпротечп неправильно? Тоді що робити підлеглим? Проводити аналіз і переконувати аргументами, чи бігом виправляти? Ні програми, ні переконань, ні принципів. Пустота. Стерильно чиста. Абсолютна. Гончарук підтвердив.
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Та нет, просто ещё рановато... Через годик, через два... Ми своих не обманываем. "Мне кажется, что это правильный закон", - Зеленский о законопроекте о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам - Цензор.НЕТ 5539
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Когда что-то кажется, надо крестится... Но это явно не тот случай... "Мне кажется, что это правильный закон", - Зеленский о законопроекте о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам - Цензор.НЕТ 2187
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не уверенно как то,как впрочем и во всем
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Почему я не верил и не верю Зе ?
Потому что на это указывают факты .
Промышленное производство в Украине упало на 7,5% за год - Госстат . Это факт . Все остальное это пустые слова Зе , и инвесторе в пустые слова не поверят . Это первое . Второе: что бы поднять экономику и Украину в целом , надо инвестировать в человеческий капитал, а об этом ни разу не сказал ЗЕ от 31:12:2018 года , когда он объявил , что идёт в президенты. И по этому он обречён на неудачу
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Человеческий капитал нє хрустит - потому он нє інтєрєсєн.
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Мне до сраци мнение Клоуна. Мой Президент - Порошенко.
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Это значит лишь то, что ты не живешь в реальном мире, ибо по факту Порошенко уже давно не президент.
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Коломойский даже побить себя даст для дела, когда его дома нет. Так что все равно что там кажется - закон либо принят, либо его нет.
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А мені кажется, що пора вам з коломойским повернути гроші Україні, які ви разом вкрали.
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МВФ сказал четко:
Есть закон - есть транш.
Нет закона - нет транша.
Проекты, видения, галюцинации и взгляды не помогут.

Иначе говоря, прищимит ЗЕ Коломойшу - получит от взрослых дядей денюжку.
Не прищимит - будет и дальше ждать мифическую волну инвестиций.
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Мне кажется закон обратной силы не имеет)))) И к приватбанку этот "правЕльный" закон применять не можна, гнида зеленожопая
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интересно, а шо про это скажет беня?
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Что этому недоумку может казать!? Ты за чьи бабки в Оман с семьей ездил, ворюга!?
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Зеленский, закон то правильный, только принять некому
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"Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты". Источник: ГлавЗебил https://censor.net.ua/n3173644

Подозревает, что моносброд может не проголосовать за закон, который бабушке не понравится.
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Кто там верещал, что Зеля первым делом вернет Приват Коломойскому?
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