 "Мне кажется, что это правильный закон", - Зеленский о законопроекте о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

"Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет (Верховной Рады. - Ред.), он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон", - сказал он журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" в Укргазбанке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабмин 12 декабря зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным. Согласно ему, все текущие судебные дела по этим вопросам на стадии апелляции должны быть переданы на рассмотрение Большой палаты Верховного суда. Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы хотим создать правила, согласно которым у злоумышленников не будет шансов нанести вред банковской системе, - Гончарук о законопроекте о невозвращении "Приватбанка"

Документ, в случае принятия, также запретит в рамках обеспечения подобных исков останавливать действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также запрещать НБУ и его работникам совершать определенные действия.

Помимо того, законопроект содержит целый ряд поправок непосредственно по регулированию деятельности банков и требований к ним, наделяя Нацбанк дополнительным полномочиями, но в то же время отменяя норму об увеличении их минимального уставного капитала с 200 млн грн до 500 млн грн. В частности, НБУ сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Согласно законопроекту, банк обязан будет постоянно поддерживать уровень ликвидности и финансирования, достаточный для обеспечения своевременного и полного исполнения своих обязательств, и одновременно придерживаться минимальных значений нормативов ликвидности, установленных Нацбанком.

Помимо этого, документ детально уточняет порядок получения или увеличения существенного участия, а за нарушения его предлагается предусмотреть временное лишение такого собственника использования его права голоса и/или требовать отчуждения его акций банка Национальным банком.