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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4478) Турция (2208) рынок земли (91)

 "Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предлагаемый закон о рынке земли в Украине является наиболее лояльным из существующих в других странах.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет. Вчера у нас был президент Республики Турция Эрдоган, он мне сказал, что у них тоже было очень много вопросов у общества, фермеров, от правительства, особенно от предыдущего правительства. Было много призывов, на разных телеканалах. У них была более жесткая система, они открыли его (рынок земли. - Ред.) для всех - и открыли, полностью либерализовали", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что в 1991 году после обретения независимости Украина была с Турцией на одном уровне по всем показателям: росту экономики, ВВП, количеству населения, и указал, что сейчас население Турции больше, ВВП в разы больше, чем в Украине.

"Они (Турция. - Ред.) максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну", - подчеркнул Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173639
 
 
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Лояльного Ердогана, який на відміну ЗЕхуклавішника...
Гучно привітав "СЛАВА УКРАЇНІ"!!!!
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Украину надо любить , а не продавать . Хотя , о чём я ...
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Великолепно! Если населению не нужна земля, кому нужно такое население? "Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 653
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Видимо денег совсем нет, раз несется такая ахинея.
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вороуют как перед потом. до лета поработают и все
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Только Турция не находится под частичной оккупацией. Она сама немного оккупант.
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Ну да, бели земли сколько хочешь, задаром и без контроля происхождения денег! Только вот закон этот лояльный не к украинским гражданам, а спекулянтам, которые хотят сколотить себе состояние на ее перепродаже
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А он намного глупее, чем я предполагал.
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Какое же ты ЧУЧЕЛО Зеленое !!! И запомни - Мы не на концерте 95 квартала чтобы впаривать нам эту чушь "Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1138
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Кто-нить может зелёное "лояльный" перевести на понятный язык?
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в смысле землю не отбирают принудительно, а добровольно продают. Никто ж не против.
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вся беда в том,что в приличных странах вас на порог не пустят...так и будете стоять.
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Там в Снігерії х..ло теж кричить про "прорив"... Вже 20 років кричить...
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И такого чудесного президена, как в Украине нигде нет. Можно показывать и деньги грести лопатой.
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Такого президента, как главзебил зеленский нигде в мире нет☝️☝️☝️ и анализы не сдал до сих пор, храбрец... С этого все и началось.
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Нє бубочці, а богообраному народу, Жителям Иорданської ДолиниАМ.
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лояльного к кому?в турцию не лезли за землей московиты и тель-авивцы...
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ТОМУ ЩО МАЮТЬ САМОПОВАГУ! ЯК ПОЛЬЩА (НА ВІДМІНУ ВІД …) ЗАХИЩАЄ СВІЙ РИНОК ЗЕМЛІ.
Ці закони діють уже 99 років. А що в Україні? Ну, що ... ЗЕ!

Україна ще нещодавно мала зовсім непоганий земельний кодекс.
Але гаразд. Сьогодні про Польщу.
Спершу трішки статистики.
Земельні діялянки сільськогосподарського призначення складають 60% площі Польщі.
Ліси (власність держави) складають 29,6% площі Польщі.
Узагалі одна третина площі Польщі це власність держави і органів місцевого самоврядування.
Не можна купити земельної ділянки, що є власністю держави та органів місцевого самоврядування. Їх можна лише орендувати.
Якщо власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення хоче продати землю, завжди право на її придбання перед іншими особами має спершу держава.
Земельну ділянку (не більшу за 300 гектарів) сільськогосподарського призначення може купити лише селянин (фермер), що проживає в цій ґміні мінімально 5 років і він зобов'яжеться, що буде фермером далі (принаймні 5 років). Упродовж 5 років він цієї діляник продати не може.
Аби іноземець міг придбати земельну ділянку (іншу ніж державну чи сільськогосподарського призначення), він мусить отримати дозвіл від міністра внутрішніх справ. Звільнені з цього обов'язку є громадяни ЄС та громадяни інших країн, що проживають у Польщі га постійній основі (дозвіл на стале перебування та статус довгострокового резидента ЄС) 5 років.
У підсумку:
1) земельну ділянку з державних ресурсів купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю) - не можливо,
2) земельну ділянку сільськогосподарського призначення купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю), хто не зв'язаний з ґміною та провадженням сільськогосподарської діяльності в ґміні принаймні десять років - не можливо,
3) земельну ділянку на території 10% всієї решти площі Польщі без дозволу міністра іноземцю купити не можливо (хіба, що він громадянин ЄС, або проживає на постійній основі принаймні 5 років).
У Польщі насправді немає ринку земельних ділянок, бо держава оборіт земельними ділянками блокує. Чи це зміниться? Не думаю. Бо це закони з 20 років минулого сторіччя. Діють уже 99 років.
А що в Україні?
Ну, що ... ЗЕ!

Przemysław Lis-Markiewicz Profil Prywatny
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Лояльный - внешне сохраняющий верность по отношению к (государственной) власти.
А как же нарид?
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Вовік, коли ти щось патякаєш про Ердогана, то не забувай що у нього в дупі немає чиєїсь руки, як у тебе - він незалежний від олігпрхів.
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"Они (Турция. - Ред.) максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну", - подчеркнул Зеленский.

Это у них деньги пришли в страну. А здесь придут куда надо.
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Головне, що треба цій владі - продати нашу землі. А ви думали чому вони прийшли? Невже вирішувати проблеми простого наріду? Отож продавайте своїх собак і чекайте ще 100 днів і т.д.
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землица она тоже ласкова и либеральна- вберет в себя хоть зеленого, хоть красного, хоть шоколадного
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Ложь и лицемерие, это и есть политика жыда Зе и Коломойского. Будет лгать и лицемерить, что бы деребанить Украину . Желько что народ это лукавство не понимает
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ПреЗЕдента (рост 170 см) фотографировал карлик?
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***** теж фоткають знизу щоб казався вищим.
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Знов за рибу гроші. Так і свербить фсьо продать і подєліть, лояліст рояліст куєв.
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честно говоря, я надеялся, что ОН не настолько тупой идиот...
все нормальные ему говорят, что это страшная ошибка, а ему як пороблено...
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