 "Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет", - Зеленский

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет. Вчера у нас был президент Республики Турция Эрдоган, он мне сказал, что у них тоже было очень много вопросов у общества, фермеров, от правительства, особенно от предыдущего правительства. Было много призывов, на разных телеканалах. У них была более жесткая система, они открыли его (рынок земли. - Ред.) для всех - и открыли, полностью либерализовали", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что в 1991 году после обретения независимости Украина была с Турцией на одном уровне по всем показателям: росту экономики, ВВП, количеству населения, и указал, что сейчас население Турции больше, ВВП в разы больше, чем в Украине.

"Они (Турция. - Ред.) максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну", - подчеркнул Зеленский.

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