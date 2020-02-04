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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1811) Бабак Алена (18) Гончарук_Алексей (632)

 Гончарук поблагодарил Бабак: "Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, станет еще сильнее"

Премьер-министр Алексей Гончарук выразил благодарность Алене Бабак, подавшей в отставку с должности министра развития громад и территорий Украины.

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо Алене Бабак, министру развития громад и территорий, за плодотворную и преданную работу. Сегодня народные депутаты поддержали ее увольнении по собственному желанию. Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, не останавливается - она ​​становится еще сильнее", - отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что реформа децентрализации остается актуально, а правительство продолжит работу над задачами, которые были в приоритете Минрегиона - региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство.

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Гончарук также написал несколько слов о назначенном на место Бабак Денисе Шмыгале.

"Денис - отличный менеджер. А этом году фокус Министерства развития громад и территорий мы смещаем на децентразилацию и создание как можно большего количества действенных общин. Убежден, что господин Шмыгаль серьезно усилит нашу команду", - отметил он.

Гончарук поблагодарил Бабак: Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, станет еще сильнее 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173638
 
 
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ваще довольно сомнительная благодарность Гончарук поблагодарил Бабак: "Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, станет еще сильнее" - Цензор.НЕТ 2299.
"после твоего ухода все станет лучше"...но то ж зелень самокатная
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Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, не останавливается - она ​​становится еще сильнее Источник: https://censor.net.ua/n3173638

ну то почитайте це й тоді стає зрозумілим, що вірно фраза мала б звучати так: "коррупция, которую она начала в архитектурной отрасли, не останавливается - она ​​становится еще сильнее"
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Денис Ахметовский разбирается во всем, что интересует хозяина. Иначе, на кой ляд он хозяину нужен?
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коррпцио легко можно одолеть тока на самокатах с задними приводами наголо Гончарук поблагодарил Бабак: "Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, станет еще сильнее" - Цензор.НЕТ 573
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