 "Наступил момент истины", - Лукашенко намерен встретиться с Путиным 7 февраля

Об этом глава белорусского государства заявил сегодня журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. - Ред.). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом.

"Но если вы пообещали за 5 лет (когда "Белтрансгаз" купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", - заметил белорусский лидер.

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"Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите - пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео (Госсекретарь США. - Ред.) приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?" - отметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, как суверенная и независимая страна, определяет, какую проводить внешнюю политику.

"Или мы этим навредили России? Нет", - добавил он.

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