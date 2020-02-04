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Все про:Лукашенко (1765) Путин (25422)

 "Наступил момент истины", - Лукашенко намерен встретиться с Путиным 7 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Президентом России Владимиром Путиным.

Об этом глава белорусского государства заявил сегодня журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. - Ред.). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом.

"Но если вы пообещали за 5 лет (когда "Белтрансгаз" купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", - заметил белорусский лидер.

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"Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите - пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео (Госсекретарь США. - Ред.) приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?" - отметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, как суверенная и независимая страна, определяет, какую проводить внешнюю политику.

"Или мы этим навредили России? Нет", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173637
 
 
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Момент істини для України настав у 2014р. Для Лукашенка і білорусів теж свій час настане.
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Вот никогда такого не было,- и тут опять...
"Наступил момент истины", - Лукашенко намерен встретиться с Путиным 7 февраля - Цензор.НЕТ 8917
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Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом.
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придеца учица сидеть на двух стульях, шобы, як ласково теля, у двух маток сосать
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