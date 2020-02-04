EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  285  7
Все про:Укрзализныця (1805) Deutsche Bahn (4)

 "В Deutsche Bahn могут предоставить лишь консультационную помощь "Укрзализныце", проблем они не решат", - немецкие СМИ

Немецкие партнеры не понимают, зачем их зовут на украинскую "Укрзализныцю", поскольку проблемы, которые есть в ведомстве, должны быть решены без вмешательства извне.

Об этом говорится в статье на немецком ресурсе MDR.de.

В публикации утверждается, что немецкие специалисты могут предоставить технические консультации, однако не смогут помочь в большинстве проблем, которые есть на "УЗ".

"Deutsche Bahn присоединяется к украинской железной дороге "Укрзализныця". DB планирует предоставлять предпринимательские и технические консультации и поддержку украинской железной дороге в течение ближайших нескольких лет. У "Укрзализныци" есть огромные проблемы с инфраструктурой и коррупцией. Однако даже украинские эксперты сомневаются, сможет ли DB помочь. В частности, с проблемами износа", - говорится в статье.

В публикации приводится цитата бывшего замминистра инфраструктуры Александра Кавы, который утверждает, что немцам удалось строительство современной железной дороги благодаря огромным государственным субсидиям. И если бы Украина могла инвестировать более 10 млрд евро в год в свою железную дорогу, то сотрудничество с DB не понадобилось бы.

Автор напоминает, что речь идет лишь о консультировании со стороны немцев, однако вряд ли партнеры из DB смогут победить коррупцию, которая процветает на "Укрзализныце" многие десятилетия.

"Говорят, что ситуация настолько плохая, что премьер-министр Гончарук открыто говорил о "тотальной коррупции" в конце 2019 года. Различные влиятельные группы на железных дорогах извлекут огромную выгоду из предварительных результатов тендера, эксплуатационные локомотивы будут отправляться не по маршруту в интересах граждан, а туда, где можно собрать больше денег в частном порядке. Разорвать этот замкнутый круг не удавалось годами", - говорится в статье.

Напомним, в правительстве заявили, что планируют отдать "Укрзализныцю" в управление немецкому национальному оператору железной дороги Deutsche Bahn на 10 лет. Позже в немецкой компании опровергли заявление Алексея Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3173635
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не могет быть. Кстати. зализныцю, укрпочту и еще там чего-то выставляют на продажу. Проект о приватизации зарегестрирован в Раде.
 показать весь комментарий
 
нфтогаз. Пока без деталей, просто название закона.
 показать весь комментарий
 
- Ефим Маркович, вы сильный, вы справитесь..
- Сёма, я умный. Я даже не возьмусь.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
лучшая консультационная помощь от немцев це гроши, котрые, при случае, возвращают тока трусы
 показать весь комментарий
 
Гончарук уже нас проинформировал,так что не надо вам немцы отмазываться от такого счастья "В Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть", - німецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 7247
 показать весь комментарий
 
А Гончарук недавно так красиво співав про заключення історичного договору з Deutsche Bahn, такі райдужні перспективи малював. А виявилося, що він просто в чергове довів свою некомпетентність (це саме м'ягке визначення, яке я зміг підібрати).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх