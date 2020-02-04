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 Коронавирус зафиксирован в 24 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав

В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 4 февраля 2020 в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных.

Также в ведомстве отметили, что кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

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Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций было отклонено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV, и установлен диагноз ОРВИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3173632
 
 
 Топ комментарии
 
Ну. слава труду.
Хоть какой то дефицит может быть полезен.
Но не забывайте: абсолютно здоровых нет, есть недообследованные.
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ваще то есть хороший пасловиц..."не кажи гоп доки причиндали над тином"
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Ну як жеж немеє... А це що???
Коронавірус зафіксовано в 23 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2727
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Украины нет потому что средства диагностирования болезни еще не привезли.
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Скилетская вам многого не договаривает.
От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль. ... Все дни человека - печаль, и заботы его - это скорби.
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Знание - сила! А Екклесиаст... полон уныния, безнадёжности и отказ от движения.
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Но "не зафиксирован" и "отстутствует" - сильно разные вещи.
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Ну. слава труду.
Хоть какой то дефицит может быть полезен.
Но не забывайте: абсолютно здоровых нет, есть недообследованные.
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Что китайцев на улицах Киева подозрительно прибавилось!
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ваще то есть хороший пасловиц..."не кажи гоп доки причиндали над тином"
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А у нас медицинская реформа : туберкулезник , коронововирусник , насморк , ... - все в одной очереди . Коронавірус зафіксовано в 23 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6625
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Тут два варианта:

1. Вакцина уже была изобретена и до эпидемии, вместе с вирусом - ждут, когда паника достигнет критического уровня и продадут всем страждущим.
2. Нам всем .опа.
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Ну вообще-то всё не так уж и плохо. Всё ещё хуже.
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