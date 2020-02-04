 Коронавирус зафиксирован в 24 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 4 февраля 2020 в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных.
Также в ведомстве отметили, что кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.
Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций было отклонено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV, и установлен диагноз ОРВИ.
От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль. ... Все дни человека - печаль, и заботы его - это скорби.
Хоть какой то дефицит может быть полезен.
Но не забывайте: абсолютно здоровых нет, есть недообследованные.
1. Вакцина уже была изобретена и до эпидемии, вместе с вирусом - ждут, когда паника достигнет критического уровня и продадут всем страждущим.
2. Нам всем .опа.