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 Политика Украины, Общество
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Все про:Днепропетровщина (1455) Голик Юрий (67)

 Советник премьера Голик опубликовал критерии оценки проектирования новых школ и больниц

Накануне старта проекта "Большая стройка", который предполагает строительство 100 новых школ, 100 детских садиков, 100 стадионов и тысяч километров дорог по всей стране советник премьер-министра Юрий Голик поделился практической инструкцией по оценке проектов.

 Соответствующий документ он опубликовал на своей странице в Facebook.

Советник премьера Голик опубликовал критерии оценки проектирования новых школ и больниц 01

Инструкция была создана на основе опыта работы Днепропетровской областной администрации и команды Валентина Резниченко, которая в период с 2015 по 2019 годы завершила около 2 000 инфраструктурных проектов.

"За 4 года в Днепропетровской области видел много реконструированных зданий школ, детских садиков и больниц. Объективно, самые классные школы, садики и больницы были созданы именно нами", - отметил Голик, ранее работавший советником главы Днепропетровской ОГА.

Советник премьера Голик опубликовал критерии оценки проектирования новых школ и больниц 02

"Приезжая сейчас на подобные объекты в других областях, вижу их несовершенство в массе мелких нюансов. Будучи приверженцем подхода Standard Operating Procedure (Стандартная Процедура – англ.), выкладываю в открытом доступе check-list для проектировщика любого подобного здания", - написал Голик.

Он посоветовал всем проектировщикам школ, садиков и больниц сверяться с данным чек-листом. "В преддверии масштабного начала проекта "Большая стройка" по всей стране это более чем актуально", - подчеркнул Голик.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик рассказал о планах правительства за год капитально отремонтировать 4 000 км дорог международного и национального значения и 2 500 км местных дорог.

Источник: https://censor.net.ua/n3173629
 
 
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Всё правильно, только сначала надо закрыть старые. Лишние расходы ни к чему.
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Розкажіть йому хтось про існування ДБН
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Диджитализаторы хреновы. Что с них взять? Есть старая хорошая приказка на подобную тему. "Если бы строители строили свои города так, как программисты пишут свои программы -- то первый залетевший дятел разрушил бы всю цивилизацию"
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За чей счет будет сей банкет? В бюджете на это шиш с кукишем заложен. Денег сейчас нет даже просто на оплату работы врачей.
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Новость, мать вашу, в том, что " критерии оценки проектирования новых школ и больниц" приведены так и мелко, что НИХРЕНА прочитать не возможно. И ссылки на оригинал нет.
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шо то занимаюца какой то фигней - где 100 заборов и 100 клозетов, окрашеныых в жовто-блакытный цвет. где 1000 мусорных контейнеров, окрашенных в веселенький патрыотический цвет, шобы кидать туда всякую вату, одним словом грядет очередной мыльный пузырь с фата-морганой и оседанием грошей на счетах правильных подрядчиков
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В преддверии масштабного начала проекта "Большая стройка" по всей стране,
с 1 марта, в Украину требуются строители всех специальностей:
- Поляки
- Чехи
- Словаки
- Итальянцы
- Немцы
- Французы
Минимальная зарплата 4173 грн
Знание украинского языка, наличие карты Украинца либо визы с разрешением на работу ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Проживание 3000 грн. + коммунальные платежи (всего 5500 грн) . Питание самостоятельно (в Украине продукты питания по цене как европейские - в 6000 грн можно уложиться)
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