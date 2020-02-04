 64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
В опросе участвовали 2500 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 22-26 января 2020.
Прекращение военных действий на Востоке Украины остается ключевым общественным запросом к Президенту (64%).
Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности - 30%, повышения социальных стандартов - 24%, повышения качества медицины - 22%.
За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности.
Хорошей работы в Польше, ожидают 70%. выигрыш в лотерею. 50%, ожидают найти клад, 50 %Начать работать НОЛЬ.
Источник: https://censor.net.ua/n3173627
Уменьшение влияния олигархов на политику - это только порохоботы за этот пункт?
Боротьби з корупцією
це і була спецоперація агентів російських спецслужб Порошенка і Зеленського.
Одним словом, медіа почали підготовлювати народ на те, що заради миру будуть здавати Україну , а для підвищення добробуту будуть поширювати торгові зв'язки з кацапами, включаючи подачу води в Крим і відновлення авіасполучення