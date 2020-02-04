EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  1540  121
Все про:Зеленский (4478) опрос (1810) социология (442) Донбасс (20597)

 64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Основным общественным запросом к президенту остается прекращение войны на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

В опросе участвовали 2500 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 22-26 января 2020.

Прекращение военных действий на Востоке Украины остается ключевым общественным запросом к Президенту (64%).

Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности - 30%, повышения социальных стандартов - 24%, повышения качества медицины - 22%.

За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию

64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос Рейтинга 01
64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос Рейтинга 02
64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос Рейтинга 03
64% украинцев ожидают от Зеленского прекращения войны на Донбассе, 45% - усиления борьбы с коррупцией, - опрос Рейтинга 04

Источник: https://censor.net.ua/n3173627
 
 
 Топ комментарии
 
А уменьшения сумм в платежках за коммуналку не ожидают?
Что то тут не так с опросом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Новая команда не хуже рыгов коррупцией занимается. Может это выглядит на первый взгляд как лоббирование чих-то интересов но на самом деле это коррупция. Они не борьбу с коррупцией усилили, а саму коррупцию усилили.
 показать весь комментарий
 
 
Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности ожидают - 30%, повышения социальных стандартов ожидают - 24%, повышения качества медицины ожидают - 22%.
Хорошей работы в Польше, ожидают 70%. выигрыш в лотерею. 50%, ожидают найти клад, 50 %Начать работать НОЛЬ.
Источник: https://censor.net.ua/n3173627
 показать весь комментарий
 
 
" выигрыш в лотерею. 50%, ожидают найти клад, 50 %"
64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7448
 показать весь комментарий
 
 
Причем,зная менталитет нашего населения,можно быть уверенными,что из 50% ожидающих выигрыш в лотерею,лотерейные билеты покупают не более 1%.
 показать весь комментарий
 
 
Чё-то я ни понял!
Уменьшение влияния олигархов на политику - это только порохоботы за этот пункт?
 показать весь комментарий
 
 
Дайтє валодзє іщьо 100 днєй... Пацан сказав-пацан зробив, а якщо пацан не зробив, то ще раз сказав, ***********??? 64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3568 64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9504
 показать весь комментарий
 
 
Некоторые ждут, что им вклады СССР вернут, дивиденды по акциям МММ выплатят. И здесь также, ну ожидают чего то 65%, не буду на них внимания обращать.
 показать весь комментарий
 
Та щас!!!
Боротьби з корупцією 64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5691
це і була спецоперація агентів російських спецслужб Порошенка і Зеленського.
64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5699
 показать весь комментарий
 
 
водки нет, идите мимо. Водка в парашестане.
 показать весь комментарий
 
 
Ти хоч би з своєї тамбовської на українську переклав. Чи цапа в гуглі забанили?
 показать весь комментарий
 
Ватный лахтинский длбб, пруфы в студию о воровстве Пороха! Мерзкий брехливый подонок,сгинь отсюда,мурло татаромордовское
 показать весь комментарий
 
А где "Освобождение украинских территорий и взятие под контроль границ"? Или так вопрос не стоит у этой мутной социологической группы "Рейтинг"? Ну понятно тогда, откуда ветер дует.
 показать весь комментарий
 
 
"...За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности..."

Одним словом, медіа почали підготовлювати народ на те, що заради миру будуть здавати Україну , а для підвищення добробуту будуть поширювати торгові зв'язки з кацапами, включаючи подачу води в Крим і відновлення авіасполучення
 показать весь комментарий
 
 
Як може хтось, окрім пуйла, припинити війну? Ці 64% справді на землю не спускаються. Це одне. А інше - Зєля робить все, щоб обстріли не припинялись: забороняє на них відповідати. Були б наші військові ефективно попереджувати будь які рухи обізян зі зброєю - не було б і обстрілів. А вони у головнокомандуючого у ролі гарматного м'яса виступають. То чому пуйлу припиняти війну?
 показать весь комментарий
 
Може. Трамп з Ротшильдами. Обвалити ціну на нафту до 30$. І протримати на цьому рівні три роки. І ватники, і араби замовкнуть надовго.
 показать весь комментарий
 
64% дебілів до сьогодні не зрозуміли, що припинення війни на Донбасі абсолютно не залежить від президента України. Припинення війни цілком і повністю залежить лише від кацапського керівництва (навіть не від одного Куйла) і від готовності українців воювати за свою незалежність.
 показать весь комментарий
 
 
Це відсоток інфантильних громадян, що думають телевізором. Слухають обіцянки-цяцянки і обирають януковічів, порошенків, зеленських...
 показать весь комментарий
 
маніпулятивні опитування, головне що яким способом закінчення війни має ніхто не питає. А способи є два: капітуляція на умовах Москви або перемога України.
 показать весь комментарий
 
 
А я очікую, щоб Зеленський негайно звалив з України. І прихопив з собою всіх ватників.
 показать весь комментарий
 
 
21 мая ждали, 22 мая ждали... 31 мая ждали, 32 мая ждали, 33 мая ждали... Кто скажет, что весна закончилась, если посадок нет пусть первый в меня кинет камень...
 показать весь комментарий
 
от зеленского ждут самые уставшие и сепарня.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх