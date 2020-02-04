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Все про:Кадыров (596) убийство (5495) Франция (2181) Чечня (517)

 Во Франции убили чеченского блогера Алиева, критиковавшего Путина и Кадырова

Во французском городе Лилль нашли убитым 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, также известного как Мансур Старый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в номере отеля Coq Hardi в городе Лилль на севере Франции. Нож, которым предположительно убили блогера, лежал рядом.

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Алиев приехал в Лилль из Бельгии. Номер, в котором нашли тело, был забронирован на ночь. С ним был человек "той же национальности". Как пишет французское издание La Voix Du Nord, следствие считает его главным подозреваемым.

Издание отмечает, что в Бельгии Алиев скрывался от чеченского правительства. Прошлым летом на него покушались.

Имран Алиеву было 44 года, под ником "Мансур Старый" он вел YouTube-канал и страницу Facebook, где критиковал власть Чечни в целом и Рамзана Кадырова в частности. "Кавказский узел" отмечает, что блогер привлекал внимание своими эпатажными и громкими заявлениями в адрес кавказских народов. Сегодня YouTube-канал Имрана Алиева заблокирован "за нарушение принципов сообщества YouTube".

Источник: https://censor.net.ua/n3173625
 
 
 Топ комментарии
 
А зеленський попросив покаяння в кадирова - і живий...
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как там лягушатный посол сказал?, с русскими надо по-хорошему???
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в цієї новини така ж борода, як в Алієва (царство небесне)
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А зеленський попросив покаяння в кадирова - і живий...
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Патамуша дипломат. Во Франции убили чеченского блогера Алиева, критиковавшего Кадырова - Цензор.НЕТ 8664

У Ирана ЗЕ плохо попросил прощения и Иран положил на ЗЕ елду.
У ***** ЗЕ плохо прощения просит и ***** тоже положил на ЗЕ елду.
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А "Рошен" спонсирует "Голос" на 1+1 и тоже нормально почуваеться)))
Пока соевые поросята хрюкают про зраду - в верхах всё уже чики-пуки))
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Рузке работают против руководства Украины, а не против сбитых летчиков из бывших - бывшие им пофигу.
А также рузке работают на разделение Украины - например - по принципу "зебилы-пебилы" - тоже чисто рузге технология.
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Ога. Саме тому портнов досі ганяється за Порохом)) а розділяли на "зе і пе" хто? Усілякі ніканори, тані лайф та інші адепти зе. Як вони ******* писати- пєтіки, педрофіли та ін. Цікавий факт?
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"та інші адепти зе"

Та ні - це ваші колеги під кожною новиною про "зебілів" верещать. Нащо стрілки переводити?
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От і пішов розділ України з твоєї сторони. "Мої колеги" це що? Тобто ти вважаєш усіх, хто не за зе- ботами. Що це, як не розділ?
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"Тобто ти вважаєш усіх, хто не за зе- ботами"

Де я таке писав? Нащо перекручувати? Я й сам ніколи не був за Зе і ніколи не голосував за Зе чи СН.
Я не тих, хто не за зе, а тих, хто сіє ворожнечу, називає людей зебілами та закликає до хаосу та беззаконня.
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Ну я слово "зебіл" не використовую. А як бути з тими, хто називає людей пєтіками, педрофілами, парахаботамі? Чи людьми є лише ті, хто за зе? А інших можна чморити?
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Чудово, тоді я вас переплутав, вибачаюсь.

"пєтіками, педрофілами, парахаботамі? "
А це робиться навзаєм. Давайте чесно - хайп із массовою образою своїх співвідчизників роздмухали саме прилильники Порошенка. Вже скоро рік буде, як під кожною новиною хвиля ненависті до "зебілів" розкачується як до більшості населення України.
Порохоботами ж до того називали лише окремих індивідуумів, які відверто весь час вилизували Порошенку зад, а не всіх, кто за нього голосував.

"Чи людьми є лише ті, хто за зе"
Я вам на це вже відповів у попередньому пості, чи ви не читаєте відповідей?
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Це навзаєм робиться? Згадався фільм "Нічия земля". Там серб і албанець опинились у сірій зоні. Почали суперечку- хто ж розпочав війну. І відповідь залежала від того, у кого на той момент була зброя. Отже не потрібно писати- ті перші, а ті лише відгавкуються.
Ненависть у мене лише до ватних пропагандонів, що заперечують агресію расєйки, вживають такі епітети, як рагуль, кастрюля та ін. Їх я розкручую на такі відповіді, за які їх деактивують. На жодного з прихильників зе скарги я не писав, хоча і матюкали мене, і прізвище перекручували, і пебілом, пєтіком та іншими іменами величали.
А з багатьма не сильно агресивними прихильниками зе я можу вести діалог. Проте доти, доки вони не опускаються до рівня жопно-сортирного діалогу.
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Какой "порох"? Не то ли это криминальный свин, что грабил народ во время войны, а сейчас содержит, падло, кучу подобных Вам ботов?
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Нет водки, лаптеногий? Ты уже проверил, кто бы сомневался. Бояру лакай, свинья.
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что ЗЕбилка так возбудился? Да, водки нет, иди мимо.
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нє то шо в СБУ - своєму сайту ради не дадуть - в рєзультатє обновлєнія щез неполіткоректний неонацист-козак (сильно роздражав кураторів із кримля), залишивши порожній простір, а всьо остальнойє нє пострадало
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как там лягушатный посол сказал?, с русскими надо по-хорошему???
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Жабоедам мало всякой швали в стране, теперь здравствуй русский мир.
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Мда, недарма Зеленський у Кадирова вибачення просив...
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Трьома годинами раніше:
"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - резюмировал посол. Источник: https://censor.net.ua/n3173593 У Франції вбили чеченського блогера Алієва, який критикував Кадирова - Цензор.НЕТ 4579
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Это привет послу Франции , который не хочет ставить рашу в угол ! Тогда вас поставят раком !
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Десь в Україні наклав у штанці маленький пісюаніст-сцикунчик. Зараз біля нього буде на 30 бодігардів, а 330 бодігардів, всі з кулеметами та ножами.
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мужчина должен отвечать за свои слова, если ты публично обсыраешь человека, но боишься сказать ему ето в лицо, то храбрости у тебя с "гулькин нос". П.С. Зеленский логично и правильно зделал, что извинился, кадыровцы безбашенные и мстительные - его лично могли не тронуть, а семье отомстить...... Все мы на форуме здесь храбрые, количество "диванных патриотов" просто зашкаливает. А вот если бы мы стояли перед Рамзаном Ахматовичем лично - в штангишки надзюрили как по команде, и я в том числе. У Франції вбили чеченського блогера Алієва, який критикував Кадирова - Цензор.НЕТ 4251
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давно ли стоял он лично САМ без своих головорезов....- о таком , сколько кадыровцов по его приказу приехало и убивало наших Воинов, и как издевались, ты конечно не слышало...
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На каждого крутого есть свой крутой, Кадыров твой живет потому что имеет власть и за бабло нанимает таких как ты ублюдков и падонков которые совершают убийства. Кадыров предатель своего же народа
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Та да.Кадыров,сам от себя ссытся,когда в зеркало смотрит
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Без власти он как раз и смотрел бы в зеркало. Герой России который в 16 лет отрезал голову первому русскому, думаешь не было бы ответа от пострадавших?????
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Ну я смотру так...Настоящему храбрецу правому,не нужно прибегать к запугиванию и убийству своих критиков.Ему просто это не нужно.Он наоборот из врагов,делает союзников их переубеждая.Террор не делает ему чести.А Кадыров,як раз и ссытся правды и критики и потери власти...В этом они с Пуйлом похожи У Франції вбили чеченського блогера Алієва, який критикував Кадирова - Цензор.НЕТ 6635
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расскажи это зашкваренным в ДАПе кадыровцам 26 мая 2014-го года
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Есть информация, что Кадыров самого пу за яйца держит. Хотя соблюдают нейтралитет. У Кадырова чести чуть по больше чем у ***** будет, но не дай бог вам о нем что то плохое сказать на своем канале или в сми. Вас даже в Австралии найдут и грохнут, в Мексике, и даже на бали. Этими людьми движут не деньги.
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падавился шашлыком с лягушек и круссан с шашлыком У Франції вбили чеченського блогера Алієва, який критикував Кадирова - Цензор.НЕТ 9228
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Давай Макрон, прояви озабоченность
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Кадыров ставит европейцев раком, а они и довольны, пересчитывают купюры от газпрома
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Це результати договоняків Макроші і Пу. Макроша агент Кремля він і є співучасником вбивства. Радуйся Європа ти сприяєш терористу #1 Московії. Вам мало терактів Кремля в Англії, Німеччині, В тій же Франції!....? А ви дальше радуйтесь баблу Москви, цілуйте ручку Пу, а завтра може і його задницю?! Продажні ви і заслуговуєте бути проклятими своїми майбутніми поколіннями.
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