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Все про:Кадыров (595) убийство (5495) Франция (2181) Чечня (516)

 Во Франции убили чеченского блогера Алиева, критиковавшего Кадырова

Во французском городе Лилль нашли убитым 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, также известного как Мансур Старый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в номере отеля Coq Hardi в городе Лилль на севере Франции. Нож, которым предположительно убили блогера, лежал рядом.

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Алиев приехал в Лилль из Бельгии. Номер, в котором нашли тело, был забронирован на ночь. С ним был человек "той же национальности". Как пишет французское издание La Voix Du Nord, следствие считает его главным подозреваемым.

Издание отмечает, что в Бельгии Алиев скрывался от чеченского правительства. Прошлым летом на него покушались.

Имран Алиеву было 44 года, под ником "Мансур Старый" он вел YouTube-канал и страницу Facebook, где критиковал власть Чечни в целом и Рамзана Кадырова в частности. "Кавказский узел" отмечает, что блогер привлекал внимание своими эпатажными и громкими заявлениями в адрес кавказских народов. Сегодня YouTube-канал Имрана Алиева заблокирован "за нарушение принципов сообщества YouTube".

Источник: https://censor.net.ua/n3173625
 
 
 Топ комментарии
 
А зеленський попросив покаяння в кадирова - і живий...
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Патамуша дипломат. Во Франции убили чеченского блогера Алиева, критиковавшего Кадырова - Цензор.НЕТ 8664

У Ирана ЗЕ плохо попросил прощения и Иран положил на ЗЕ елду.
У Хуйла ЗЕ плохо прощения просит и Хуйло тоже положил на ЗЕ елду.
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рузькэ, водки нет, иди мимо.
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в цієї новини така ж борода, як в Алієва (царство небесне)
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А зеленський попросив покаяння в кадирова - і живий...
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Патамуша дипломат. Во Франции убили чеченского блогера Алиева, критиковавшего Кадырова - Цензор.НЕТ 8664

У Ирана ЗЕ плохо попросил прощения и Иран положил на ЗЕ елду.
У ***** ЗЕ плохо прощения просит и ***** тоже положил на ЗЕ елду.
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А "Рошен" спонсирует "Голос" на 1+1 и тоже нормально почуваеться)))
Пока соевые поросята хрюкают про зраду - в верхах всё уже чики-пуки))
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Рузке работают против руководства Украины, а не против сбитых летчиков из бывших - бывшие им пофигу.
А также рузке работают на разделение Украины - например - по принципу "зебилы-пебилы" - тоже чисто рузге технология.
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нє то шо в СБУ - своєму сайту ради не дадуть - в рєзультатє обновлєнія щез неполіткоректний неонацист-козак (сильно роздражав кураторів із кримля), залишивши порожній простір, а всьо остальнойє нє пострадало
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как там лягушатный посол сказал?, с русскими надо по-хорошему???
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Жабоедам мало всякой швали в стране, теперь здравствуй русский мир.
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Мда, недарма Зеленський у Кадирова вибачення просив...
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Трьома годинами раніше:
"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - резюмировал посол. Источник: https://censor.net.ua/n3173593 У Франції вбили чеченського блогера Алієва, який критикував Кадирова - Цензор.НЕТ 4579
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Это привет послу Франции , который не хочет ставить рашу в угол ! Тогда вас поставят раком !
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