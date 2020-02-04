Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в номере отеля Coq Hardi в городе Лилль на севере Франции. Нож, которым предположительно убили блогера, лежал рядом.
Алиев приехал в Лилль из Бельгии. Номер, в котором нашли тело, был забронирован на ночь. С ним был человек "той же национальности". Как пишет французское издание La Voix Du Nord, следствие считает его главным подозреваемым.
Издание отмечает, что в Бельгии Алиев скрывался от чеченского правительства. Прошлым летом на него покушались.
Имран Алиеву было 44 года, под ником "Мансур Старый" он вел YouTube-канал и страницу Facebook, где критиковал власть Чечни в целом и Рамзана Кадырова в частности. "Кавказский узел" отмечает, что блогер привлекал внимание своими эпатажными и громкими заявлениями в адрес кавказских народов. Сегодня YouTube-канал Имрана Алиева заблокирован "за нарушение принципов сообщества YouTube".
У Ирана ЗЕ плохо попросил прощения и Иран положил на ЗЕ елду.
У ***** ЗЕ плохо прощения просит и ***** тоже положил на ЗЕ елду.
Пока соевые поросята хрюкают про зраду - в верхах всё уже чики-пуки))
А также рузке работают на разделение Украины - например - по принципу "зебилы-пебилы" - тоже чисто рузге технология.
"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - резюмировал посол. Источник: https://censor.net.ua/n3173593