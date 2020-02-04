EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  272  20
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8660) Донбасс (20597) операция Объединенных сил (2049)

 С начала года наемники РФ осуществили 93 обстрела позиций ОС из запрещенного вооружения, выпустив при этом более 1000 боеприпасов, - штаб

Украинская сторона СЦКК сообщает, что противник систематически осуществляет обстрелы позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, выпустив при этом 1087 боеприпасов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

Украинская сторона СЦКК указывает на недопустимость нарушения существующих договоренностей.

С начала года наемники РФ осуществили 93 обстрела позиций ОС из запрещенного вооружения, выпустив при этом более 1000 боеприпасов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173624
 
 
 Топ комментарии
 
Надо продолжать решительно отступать.
Обстрелы обязательно прекратятся, как только ВСУ отступят на территорию Польши.
 показать весь комментарий
 
Да никому ваши артобстрелы не интересны. Подумаешь людей на части рвут. Давайте о нападении коронавируса которого никто не видел рассказывайте
 показать весь комментарий
 
треба ще сильніше продовжувати відводити війська!
може не дострелять
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо продолжать решительно отступать.
Обстрелы обязательно прекратятся, как только ВСУ отступят на территорию Польши.
 показать весь комментарий
 
 
Да никому ваши артобстрелы не интересны. Подумаешь людей на части рвут. Давайте о нападении коронавируса которого никто не видел рассказывайте
 показать весь комментарий
 
 
Про волну инвестиций еще хорошо бы...

Ну и то, шо идиоты из СН будут с планшетами делать то же, что делали с бумагами - однозначно позитивчик.
 показать весь комментарий
 
Тут Ви неправі, тепер зелебобікам можна буде не відриваючись від планшета і повію викликати і закон переглянути. Хоча, що це я про закон, закони нах, повії головне, тільки без всяких табу
 показать весь комментарий
 
Про "посмотреть закон" - это ты загнул. Від початку року найманці РФ здійснили 93 обстріли позицій ОС із забороненого озброєння, випустивши при цьому понад 1000 боєприпасів, - штаб - Цензор.НЕТ 73 Сказали голосовать - голосуют. Шо там читать...
 показать весь комментарий
 
Ага. Но вопрос чтения законов в СН не стоит. Это ты их идеализировал.

Если честно, я вообще не уверен, что в СН все умеют читать и писать. Від початку року найманці РФ здійснили 93 обстріли позицій ОС із забороненого озброєння, випустивши при цьому понад 1000 боєприпасів, - штаб - Цензор.НЕТ 6503 Походу туда брали только тех, кто смог доказать свою половозрелость, а не интеллект и грамотность.
 показать весь комментарий
 
треба ще сильніше продовжувати відводити війська!
може не дострелять
 показать весь комментарий
 
 
Где там внизу французкие и германские политики рассказывают что разговаривать и восстанавливать сотрудничество с ****** ето очень полезно и действенно
 показать весь комментарий
 
Конечно полезно.
Они это ощущают на своих карманах.
А обстреливают или не обстреливают это мелочи.
Буферная территория.
Что вы хотели?
 показать весь комментарий
 
Для них реально полезно и действенно. Но обстреливают то не их.
 показать весь комментарий
 
Проста констатация факта. Пооный провал Парижа. Вова из Кремля получил тех, кого хотел. Занавес.....
 показать весь комментарий
 
А что поэтому поводу скажет БлаЗЕнь? С начала года наемники РФ осуществили 93 обстрела позиций ОС из запрещенного вооружения, выпустив при этом более 1000 боеприпасов, - штаб - Цензор.НЕТ 950
 показать весь комментарий
 
он репетирует пьесу "Клован, зебабуля и собака"
просьба соблюдать тишину и не срывать репетицию
 показать весь комментарий
 
 
Раніше я думав, що тільки в американських фільмах ********** ніколи не закінчуються в зброї, а виявляється, що й у ********* новососів не закінчуються. Тут або занадто багато *********** було в шахтах, або їх підганяють з недоімперії, яка "симпатизує" всій нечисті в світі, на чолі якої стоїть видатний спортсмен-баскетболіст, якого на днях тисячі самців-московитів назвали самим гарним і сексуальним в підаРосії.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх