 С начала года наемники РФ осуществили 93 обстрела позиций ОС из запрещенного вооружения, выпустив при этом более 1000 боеприпасов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, выпустив при этом 1087 боеприпасов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

Украинская сторона СЦКК указывает на недопустимость нарушения существующих договоренностей.





