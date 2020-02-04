 С начала года наемники РФ осуществили 93 обстрела позиций ОС из запрещенного вооружения, выпустив при этом более 1000 боеприпасов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, выпустив при этом 1087 боеприпасов.
Украинская сторона СЦКК указывает на недопустимость нарушения существующих договоренностей.
Обстрелы обязательно прекратятся, как только ВСУ отступят на территорию Польши.
Ну и то, шо идиоты из СН будут с планшетами делать то же, что делали с бумагами - однозначно позитивчик.
Если честно, я вообще не уверен, что в СН все умеют читать и писать. Походу туда брали только тех, кто смог доказать свою половозрелость, а не интеллект и грамотность.
може не дострелять
Они это ощущают на своих карманах.
А обстреливают или не обстреливают это мелочи.
Буферная территория.
Что вы хотели?
просьба соблюдать тишину и не срывать репетицию