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Все про:сайт (254) СБУ (14315)

 "Зрада отменяется": В СБУ пояснили, почему с сайта исчезло изображение козака-победителя. ФОТО

С сайта СБУ исчезло изображение памятника козаку-победителю, который убивает двуглавого змея на территории Донбасса, в связи с тем, что ведутся работы по техническому и дизайнерскому обновлению сайта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", недавно пользователи заметили, что с сайта СБУ исчезло изображение памятника козака-победителя, который убивает двуглавого змея на территории Донбасса.

Соответствующую скульптуру открыли перед входом в здание СБУ на улице Владимирской в 2015 году перед Днем Независимости. Памятный знак в виде большого камня, на котором козак на коне убивает копьем двухголового змея, посвящен всем защитникам независимости Украины - участникам войны на Востоке.

"Памятник символизирует победу над аллегорическим образом зла, которое пытается наползти на Украину", - комментировали образ памятника в СБУ.

Зрада отменяется: В СБУ пояснили, почему с сайта исчезло изображение козака-победителя 01

Так выглядела страница СБУ до изменений.


Зрада отменяется: В СБУ пояснили, почему с сайта исчезло изображение козака-победителя 02
Так выглядит страница СБУ сейчас.

Пресс-служба СБУ во вторник, 4 февраля, на странице в Facebook прокомментировала эту ситуацию.  

"Памятник защитникам Независимости Украины стоял, стоит и будет стоять у здания СБУ и является одним из символов Службы. А мы как ловили предателей, так и будем ловить. Только за последнюю неделю поймали 4 боевиков-сепаратистов. А еще, среди прочего, задержали нескольких взяточников и предупредили растрат на 100 млн гривен, сорвали заказное убийство и ликвидировали русскую ботоферму. Поэтому #Зрада отменяется", - подчеркнули в СБУ.

"Сотрудники СБУ ежедневно защищают страну, потому что казацкий дух у них в сердцах. И это - главное. А фото казака исчезло с сайта, потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление. Никакой конспирологии. "Козак-победитель" и в дальнейшем будет знаковым и важным образом для СБУ", - отмечается в сообщении.

В Службе надеются, что новый сайт заработает по графику - в конце марта. Он будет более информативным и доступным для всех, кого интересует работа и результаты СБУ.

"И это не все изменения. На очереди - реформа Службы после принятия нового закона "О СБУ". За этим также внимательно следите. Это мотивирует нас становиться еще более эффективными", - подчеркивается в сообщении.

Зрада отменяется: В СБУ пояснили, почему с сайта исчезло изображение козака-победителя 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму 9 провайдеров полностью блокируют Цензор.НЕТ и еще 22 сайта, - правозащитники

Источник: https://censor.net.ua/n3173623
 
   
 Топ комментарии
 
1. Рынки подцепили коронавирус и их лихорадит.
Китай открылся обвалом и потянул за собой всю Азию. Америка откроется через пару часов и явно не ростом.
Нефть рухнула к $56 - четырехмесячный минимум (две недели назад было $68). Плохие новости для страны бензоколонки и хорошие для их врагов!
Фубль вновь ускорил падение, следуя за ценами на нефть, валютами развивающихся стран и фондовыми индексами по всему миру. Многие российские предприятия на грани остановки. Причины банальны. Прекращаются поставки из Китая из-за вируса. Руководство КамАЗа в панике, а если завтра война ? Кто же будет перевозить доблестную и непобедимую ?

2. В Сирии растет эскалация.
Турки перебрасывают танки и бронемашины в Саракиб (Идлиб), на который наступают асадиты, иранцы и русские. Асадиты и русские понесли большие потери на юге Алеппо.
Уничтожены:
- 170 асадитов
- 56 иранцев
- 11 русских
Только в одном районе Зайтан захвачены - танки T-90, T-72, T-62 и БМП.
Власти Турции привели официальные данные своих потерь в Сирии - 4 убитых и 9 раненых.
Также подтверждена информация о том, что Турция задействовала свои самолеты F16 для ударов по войскам. Эрдоган заявил об уничтожении 35 асадитов в ходе ответного удара. Ранее турецкое командование сообщило, что удары были нанесены по 40 целям в Сирии. Также Эрдоган выступил с крайне недвусмысленным заявлением в адрес Кремля - если чухонцы не могут остановить Асада, то не стоит рисковать мешать турецкой армии сделать это. Чухонцам следует помнить, что Северный Кавказ и Поволжье - это зона турецких интересов.
США тоже сделали заявление, направленное явно в адрес Кремля: если произойдет нападение на турецкую армию, НАТО будет расценивать это как удар по своему союзнику.
3. "Слуги" начали тестировать реакцию общества на "давайте продавать воду в Крым".
Вопрос: как эти сволочи видят Договор поставки:
- Украина продает воду аннексированной части Украины. Москва на это никогда не пойдет.
- Украина продает воду России. Признание Крыма российским.
Долбое*ы, проголосовавшие за Зеленского, поймите же остатками своего мозга: поставка воды в Крым - это юридическое признание права собственности РФ на Крым, так как договор поставки будет заключен на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне. Зеленский легитимизирует аннексию территории Украины Россией. Зеленский выставляет дураком Эрдогана, заявившего о непризнании Крыма российским. Зеленский делает абсурдными санкции США и ЕС против РФ из-за оккупации полуострова. Зеленский превращает нашу страну в посмешище.
Проголосовали за клоуна, и власть стала походить на цирк. Странно, не правда ли? Ведь ничего не предвещало, да?
4. Вы обратили внимание, как со сменой власти деградировал простой нарид?
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкций х*йлу полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно себе подымал.
А сейчас. Разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с Новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а себе замораживает пенсию.
А ведь у каждого был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, е*анулись?».
5. Новый ятаган в спину путиноидам.
Эрдоган поздоровался с почетным караулом лозунгом "Слава Україні!"
Мог мечтать Бандера, что кроме массового использования официального поздравления ОУН, его будут использовать и президенты иностранных государств?
Путинские патриоты с горящими стульчаками в спешке достают из закромов старые наклейки "Эрдоган - чмо!" и исправляют на "Эрдоган - нацист!"
В нашем полку прибыло!!!
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався … Слава Україні!
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"Модернизация" сайта началась именно с того, что убрали фото памятника против рашастана.
Очередная тупая отмазка.
Если бы люди не увидели и не начали возмущаться, то так бы и было.
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Отмазка, почему убрали рассчитана на зебилов "Зрада отменяется": В СБУ пояснили, почему с сайта исчезло изображение казака-победителя - Цензор.НЕТ 6509
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1. Рынки подцепили коронавирус и их лихорадит.
Китай открылся обвалом и потянул за собой всю Азию. Америка откроется через пару часов и явно не ростом.
Нефть рухнула к $56 - четырехмесячный минимум (две недели назад было $68). Плохие новости для страны бензоколонки и хорошие для их врагов!
Фубль вновь ускорил падение, следуя за ценами на нефть, валютами развивающихся стран и фондовыми индексами по всему миру. Многие российские предприятия на грани остановки. Причины банальны. Прекращаются поставки из Китая из-за вируса. Руководство КамАЗа в панике, а если завтра война ? Кто же будет перевозить доблестную и непобедимую ?

2. В Сирии растет эскалация.
Турки перебрасывают танки и бронемашины в Саракиб (Идлиб), на который наступают асадиты, иранцы и русские. Асадиты и русские понесли большие потери на юге Алеппо.
Уничтожены:
- 170 асадитов
- 56 иранцев
- 11 русских
Только в одном районе Зайтан захвачены - танки T-90, T-72, T-62 и БМП.
Власти Турции привели официальные данные своих потерь в Сирии - 4 убитых и 9 раненых.
Также подтверждена информация о том, что Турция задействовала свои самолеты F16 для ударов по войскам. Эрдоган заявил об уничтожении 35 асадитов в ходе ответного удара. Ранее турецкое командование сообщило, что удары были нанесены по 40 целям в Сирии. Также Эрдоган выступил с крайне недвусмысленным заявлением в адрес Кремля - если чухонцы не могут остановить Асада, то не стоит рисковать мешать турецкой армии сделать это. Чухонцам следует помнить, что Северный Кавказ и Поволжье - это зона турецких интересов.
США тоже сделали заявление, направленное явно в адрес Кремля: если произойдет нападение на турецкую армию, НАТО будет расценивать это как удар по своему союзнику.
3. "Слуги" начали тестировать реакцию общества на "давайте продавать воду в Крым".
Вопрос: как эти сволочи видят Договор поставки:
- Украина продает воду аннексированной части Украины. Москва на это никогда не пойдет.
- Украина продает воду России. Признание Крыма российским.
Долбое*ы, проголосовавшие за Зеленского, поймите же остатками своего мозга: поставка воды в Крым - это юридическое признание права собственности РФ на Крым, так как договор поставки будет заключен на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне. Зеленский легитимизирует аннексию территории Украины Россией. Зеленский выставляет дураком Эрдогана, заявившего о непризнании Крыма российским. Зеленский делает абсурдными санкции США и ЕС против РФ из-за оккупации полуострова. Зеленский превращает нашу страну в посмешище.
Проголосовали за клоуна, и власть стала походить на цирк. Странно, не правда ли? Ведь ничего не предвещало, да?
4. Вы обратили внимание, как со сменой власти деградировал простой нарид?
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкций х*йлу полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно себе подымал.
А сейчас. Разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с Новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а себе замораживает пенсию.
А ведь у каждого был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, е*анулись?».
5. Новый ятаган в спину путиноидам.
Эрдоган поздоровался с почетным караулом лозунгом "Слава Україні!"
Мог мечтать Бандера, что кроме массового использования официального поздравления ОУН, его будут использовать и президенты иностранных государств?
Путинские патриоты с горящими стульчаками в спешке достают из закромов старые наклейки "Эрдоган - чмо!" и исправляют на "Эрдоган - нацист!"
В нашем полку прибыло!!!
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався … Слава Україні!
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Отмазка, почему убрали рассчитана на зебилов "Зрада отменяется": В СБУ пояснили, почему с сайта исчезло изображение казака-победителя - Цензор.НЕТ 6509
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на них и рассчитана... а прямого ответа, между прочим, нет - одно бла-бла-бла
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Похоже убрали козака (пока только с сайта) чтобы не раздражать ФСБ. И посмотреть как ,,мудрый нарид,, схавает
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дизайн поменяют до конца марта!!!
1. Почему так долго? видимо, чтобы народ забыл, что было в старом!

2. Почему из старого дизайна убрали только казака?

----------------------------------
вывод - таки отмазались для зебилов! Если бы не заметили, то старый дизайн был бы уже без казака!!!
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«Плохие новости для страны бензоколонки и хорошие для их врагов!»
Правильніше, - для жертв їх свавілля.
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вибачатись треба, а не під'япувати, панове стражі держбезпеки!
це хамство
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В кінці березня?
А це не буде версія: «Падішах, Ходжа, Віслюк», у турборежимі?
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"Модернизация" сайта началась именно с того, что убрали фото памятника против рашастана.
Очередная тупая отмазка.
Если бы люди не увидели и не начали возмущаться, то так бы и было.
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Модернизация сайта это не модернизация/ремонт здания. В случае с сайтом, сначала работает дизайнер, показывает заказчику свои наброски (где нибудь в фотошопе), после того как заказчик утверждает, передают задачу программистам, которые все работы ваполняют на своих серверах и по завершению показывают все заказчику и если он одобрил, то только тогда заливают на рабочие сервера.
Т.е. если мы увидели, то что увидели, то скорее всего именно это они и заказывали. Сейчас наверное включат заднюю, расположив всадника в другом углу
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Думали що ніхто не помітить і відразу відмазались. "Зрада отменяется": В СБУ пояснили, почему с сайта исчезло изображение казака-победителя - Цензор.НЕТ 6667
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А почему змий на донбассе, но не в Крыму? Там какой-то другой враг или что?
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шушеру ловят..... лучше поймайте Ермака, который с Сурковым договорняки за спинами украинцев подписывал, и того пи#са, который в Крым воду собрался продавать.....
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на новом сайте, змей будет выглядить добрее т.с. шоб вражду не разжигал своим пламенем )
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И они с козаком будут бухать у телека.
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Зрада, нэ зрада, а порохободикам еще один поставьте.
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Тупейшее объяснение!
Можно подумать, что " работы по техническому и дизайнерскому обновлению сайта" что то типа ремонта дома, то нужно на время снять, побелить потом мол прицепим обратно....
Если такие работы по сайту и ведутся, то это делают не на рабочем сайте, на рабочий сайт заливают уже готовый результат утвержденный заказчиком.
И если мы видим измененный сайт, то скорее всего это и есть его окончательный вариант и работы по редизайну завершены. В данном случае, раз уж возникла шумиха, они просто могут дать заднюю и попросить дизайнеров вернуть на место
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не відміняється, а відмінюється. Різниця є.
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Зє!льоная плєсєнь разніци не бачить
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В Америке ФБР и ЦРУ конкурируют, и это на пользу и государству, и гражданам.
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ФБР работает исключительно на территории США
ЦРУ работает исключительно ВНЕ территории США

Это закреплено законом
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в связи с тем, что ведутся работы по техническому и дизайнерскому обновлению сайта

Тада. Джипег картинки мешал больше всего сайту СБУ. Вот прям с этой картинки технические работы и начали.
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Пора розганять проросийское сбу и мвд и полностью обновлять
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СБУ, вы - позорище! Ставлю вас на один уровень с тем кретином, который вещал про продажу собаки.
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а на коне то хто воздвигнут -козак гаврылюк?
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Вата з рашею вже не приховує що працюють в СБУ. Цікаво, хто дав вказівку на видалення переможця. Негайно поверніть.
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якогось русрого окупанта нервувало те зображення
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А подумать вначале слабо было? И, кстати, никогда не думал, что работа над сайтом ведется дизайнером в натуре кистью, красками и прочими инструментами в живую, а не в виртуальном виде! Очередная отмазка дебилов с расчетом на подобных. Но мы то и рядом с ними не стояли!
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..нет ничего более постоянного, чем временное.. Забудьте..
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кураторам із ФСБ козак-нацист (всє, хто протів кримля-паБЄДОносца - нацисти) оскорбляєт рилігіознийє чуйства
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колоборанти зебіли будуть засуджені за зраду
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нє, це ми пострадаєм, якшо не будемо боротись
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