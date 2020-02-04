EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  1651  35
Материалы по теме:
Все про:Бельгия (234) вирус (231)

 Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии

В Бельгии у одного из членов группы, эвакуированной самолетом из Уханя в минувшее воскресенье, обнаружено заражение коронавирусом, объявило бельгийское министерство здравоохранения, не приводя подробностей о данном лице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Анализы других членов этой группы, размещенной на карантин в военном госпитале города Недер-овер-Хембек дали отрицательный результат.

По сообщению телеканал RTBF, зараженный пациент, который не проявляет никаких признаков заболевания и чувствует себя хорошо, переведен в брюссельскую клинику Святого Петра и помещен в изолированную палату. 

То, что среди эвакуированных обнаружен коронавирус, может иметь последствия для других членов вывезенной из Китая группы, отмечает канал. Срок их карантина, предусмотренный на две недели, могут продлить.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые

Источник: https://censor.net.ua/n3173622
 
 
 Топ комментарии
 
І знову вітаємо короновірус у Європі. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Бельгии - Цензор.НЕТ 7919
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І знову вітаємо короновірус у Європі. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Бельгии - Цензор.НЕТ 7919
 показать весь комментарий
 
 
Вернись Лесной Алень
По моему хотенью!
Умчись Алень
В свою страну аленью...
 показать весь комментарий
 
 
если ты не монголоидной расы, то можешь не беспокоится...
я встретил в инете пока один случай заболевания среди не монголоидной расы (кажется немец) - он вылечился за 3 дня употребляя виски с медом....
ну так писали по крайней мере...
 показать весь комментарий
 
 
Сумнівно, щоб короновірус так впливав лише на монголоїдів
 показать весь комментарий
 
 
Ali Hasan - но по фактам пока так получается...

или не заражаются или болезнь проходит очень легко...
 показать весь комментарий
 
Ничего так не получается. Лаг по времени заражения просто-напросто.
 показать весь комментарий
 
 
там мед.светилы писали, что у монголоидов в легких больше каких то рецепторов которые восприимчивые к вирусу чем у других рас.. - в этом дело..
Китайцы разрабатывали под себя какой то антивирус, но для создания его нужен был вирус..
Они его и создали, но он вышел из под контроля...
 показать весь комментарий
 
По факту в Європі, включаючи Україну народ має різноманітні гени. Тому стверджувати, що важко хворіють лише монголоїди поки неможливо.
 показать весь комментарий
 
в этом случае только и остается написать - Будем посмотреть..
 показать весь комментарий
 
_Первыми заразившимися за пределами кетая были ближайшие соседи. Первые умершие именно там и появились. И их число будет расти. Позже начнут умирать в более отдалённых местах. Австралия, США, Европа. Дней через 10-15.
 показать весь комментарий
 
ну вот.. - перекину твою ссылку выше для NonCFist
 показать весь комментарий
 
 
Ось ще. Індійські дослідники виявили "надприродню" схожість між китайським коронавірусом і вірусом імунодефіциту людини. Про це повідомляє BiorXiv.
 показать весь комментарий
 
 
Им радость . Зараза заразу не обидит .
 показать весь комментарий
 
 
та есть там уже...но они не парятся Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Бельгии - Цензор.НЕТ 9198.какая им разница,от короновируса или в сирии,на донбассе,в ливии?
 показать весь комментарий
 
 
Очень похоже на 2014-й , когда исчезнет тушенка и крупа в атб .
 показать весь комментарий
 
Чего исчезать продуктам то,нафиг они нужны про запас 😂
 показать весь комментарий
 
 
Наші панікери почнуть гребти мішками.
 показать весь комментарий
 
То цензор щось глючить, я в зараз Україні
 показать весь комментарий
 
 
глючит - точно...(ты зараза в "я в зараз Україні"...(\
 показать весь комментарий
 
Инетересно чем же все закончиться история с этим коронавирусом?
 показать весь комментарий
 
 
да ничем...! - об этом стоит переживать только бессмертным...)
 показать весь комментарий
 
Яким цікавим став цей світ. Тут всю Україну охопила трагічна вистава 95-ого кварталу. Ще не зроблено остаточних прогнозів, до чого приведе влада блазнів-хуцпістів, хоча попередні дуже невтішні. А на порозі - короновірус. Якийсь скажений турборежим.
 показать весь комментарий
 
Сообщите это кто-нибудь нашим дебилам в МОЗ. Эвакуировали в воскресенье. ВСЯ группа на двухнедельном карантине. Обнаружили у одного во вторник. У зараженного человека пока не было вообще никаких симптомов, но при этом он является носителем. А свои термометры, которыми они меряли температуру прилетевшим из Китая пусть себе в задницы позасовывают. Почему в маленькой Бельгии минздрав знает, как вести себя в подобной ситуации, а наши дебилы в МОЗ нет? А может быть дело не в знаниях, а в заинтересованности в продаже лекарств? Может нашим ублюдкам выгодна эпидемия?
 показать весь комментарий
 
 
Ха!
Карантин принудительный, значит проживание и трёхразовое питание нашару!
Мечта любого эмигранта...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх