 Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Анализы других членов этой группы, размещенной на карантин в военном госпитале города Недер-овер-Хембек дали отрицательный результат.

По сообщению телеканал RTBF, зараженный пациент, который не проявляет никаких признаков заболевания и чувствует себя хорошо, переведен в брюссельскую клинику Святого Петра и помещен в изолированную палату.

То, что среди эвакуированных обнаружен коронавирус, может иметь последствия для других членов вывезенной из Китая группы, отмечает канал. Срок их карантина, предусмотренный на две недели, могут продлить.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях.

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