 Законопроект о лишении мандата за кнопкодавство нужно доработать и принять, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Мы должны сделать много вещей, которые обещали, в том числе нашим избирателям ... Это и борьба с кнопкодавством. Мы сделали первый шаг - убрали это явление частично, потому что ввели уголовную ответственность за это. Однако мы обещали, что люди (народные депутаты. - Ред.) будут терять мандат, если они будут это делать не персонально. На сегодня есть решение Конституционного Суда, но я думаю, что этот законопроект должен быть доработан. И все же мы, как народные депутаты, будем настаивать на выполнении этого обещания", - отметил Разумков.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

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