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 Политика Украины
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Все про:ВР (24340) законопроект (2319) кнопкодавство (59) Разумков Дмитрий (378)

 Законопроект о лишении мандата за кнопкодавство нужно доработать и принять, - Разумков

Законопроект, касающийся дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народных депутатов, должен быть доработан и принят.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Мы должны сделать много вещей, которые обещали, в том числе нашим избирателям ... Это и борьба с кнопкодавством. Мы сделали первый шаг - убрали это явление частично, потому что ввели уголовную ответственность за это. Однако мы обещали, что люди (народные депутаты. - Ред.) будут терять мандат, если они будут это делать не персонально. На сегодня есть решение Конституционного Суда, но я думаю, что этот законопроект должен быть доработан. И все же мы, как народные депутаты, будем настаивать на выполнении этого обещания", - отметил Разумков.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может взяться за сокращение количества нардепов на следующей сессии: решение Конституционного Суда уже есть, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3173620
 
   
 Топ комментарии
 
...когда космические корабли ... Почему в ВР думают , что все вокруг идиоты ?
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Законопроект, касающийся дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народных депутатов, должен быть доработан и принят. Источник: https://censor.net.ua/n3173620
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Повій викликати можна, займатися онанізмом теж можна... Продовжуйте працювати...
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...когда космические корабли ... Почему в ВР думают , что все вокруг идиоты ?
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В принципе кнопкодавство для нашей страны это норма. С этим можна мириться. Ибо слуги нарита и так проголосуют как скажет главзебил Законопроект о лишении мандата за кнопкодавство нужно доработать и принять, - Разумков - Цензор.НЕТ 5004
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Законопроект, касающийся дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народных депутатов, должен быть доработан и принят. Источник: https://censor.net.ua/n3173620
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Повій викликати можна, займатися онанізмом теж можна... Продовжуйте працювати...
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Справа в тому, що вони отримали шалені зарплати, владу, повноваження. А життя? Життя воно протікає скрізь пальці: замість того, щоб ходити на тусовки, кохати повій та відриватися в кулі - треба сидіти на засіданнях в Раді. Тому кнопкодавство це необхідна міра, щоб твій колега міг взяти "від жизні усьо", а наступного разу він тебе підстрахує і отткнопкодаить за тебе Законопроект о лишении мандата за кнопкодавство нужно доработать и принять, - Разумков - Цензор.НЕТ 1481
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Ось роздадуть їм планшети і почнуть грати в танчики, або в марской бой.
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Із планшетами їм легше викликати повій...
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Краще б розробили законопроект про позбавлення мандату у випадку виходу з фракції(політ сили), від якої йшов на вибори.
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Нужен закон о прогульщиках. барыгу первого на выход!
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А баригу другого коли на вихід? Бо відпочиває він більше, аніж працює.
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Депутатская неприкосновенность - это возможность проверить любую заповедь экспериментальным путем.
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примут, когда зе-вредители полностью Украину в унитаз сольют
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Вішальницю треба поставить на площі перед ВР, а біля неї плакат - за кнопкодавство, за прогули, за паРашофілію і тд.і тп., і щобхтось на ній постійно висів і закону не треба буде!
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Может проще оградить каждое депутатское место колючей проволокой под напряжением 300 вольт.
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Пару слів відносно відповідальності за "кнопкодавство". ПЕРШЕ - А хіба існує ОФІЦІЙНИЙ орган, який має ВІДСЛІДКОВУВАТИ такі випадки? Ло цього часу ці випадки фіксувалися ТІЛЬКИ журналістами, які працюють у сесійній залі. ДРУГЕ - Якщо б було впроваджено ТЕХНІЧНІ засоби голосування, які б НЕ ПРИЙМАЛИ голосування з ДАНОГО робочого місця ІНШОЮ особою, то автоматично і зникла би сама ПРОБЛЕМА. І такі засоби РОЗРОБЛЕНО, але їхнє впровадження є НЕВИГІДНИМ нардепам.
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Елементарний і недорогий засіб- відбиток пальця. Зараз він є на кожному телефоні...
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