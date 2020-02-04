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 Политика Украины
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Все про:ВР (24340) назначение (1543) Шмыгаль Денис (1)

 Рада назначила Шмыгаля вице-премьером - министром развития громад и территорий. ВИДЕО

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины.

За данное решение проголосовали 278 парламентариев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу": Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий. ВИДЕО

До этого назначения с августа 2019 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую облавную государственную администрацию. Ранее он возглавлял Бурштынскую ТЭС (входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

Ранее парламентарии уволили с должности министра развития громад и территорий Алену Бабак, которая написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Источник: https://censor.net.ua/n3173618
 
 
 Топ комментарии
 
Подозрительная фамилия... И сам типок - подозрительный!
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какие загадочные лица...и фамилии у них очень интересные Рада назначила Шмыгаля вице-премьером - министром развития громад и территорий - Цензор.НЕТ 3283.
все жду,когда же наконец назначат какого нить шмаркаля...
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Подозрительная фамилия... И сам типок - подозрительный!
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Ща кааака шмыргальом в светлое будущее!
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Бабак заповів, що весною всі будуть шмигати носом і не тільки носом!
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Цензор удалил эту статью.....
но надеюсь не удалит этот пост...

Mörsergott Ziggi
23 січня о 21:40 ·

О символах.
Одним из символов свободы в наше время является билет на любой вид транспорта, позволяющий улететь, уехать, уплыть, сменить обстановку, получить удовольствие от отпуска, найти новый профессиональный вызов, да и просто - почувствовать себя человеком, не связанного оковами обязательств и самостоятельно решающего, где он хочет быть. Билет на самолёт, это ещё и противодействие страху высоты, неверию в могущество технического прогресса и тоскливому пониманию радикальных перемен. Всем видам транспорта предпочитаю именно самолёт.
А теперь по сути.
Я гражданин одной европейской страны, получивший военное образование в одной из лучших армий мира. Пять лет назад я приехал в Украину, потому что чувствовал глубокую симпатию к украинскому народу, внезапно вынужденному сражаться за свою свободу, достоинство и право на самоопределение. Я считал своим долгом вмешаться и не стоять в стороне. Меня не надо было наставлять или контролировать, я сам был мотивирован до кончиков волос. При этом никакие сказки про "гражданский конфликт" мне можно было не рассказывать. Специфика действий российских спецслужб давно и тщательно изучена и то, что здесь происходило, было самым неприкрытым вторжением российской армии, с потенциалом на дальнейшую взрывную эскалацию. Это абсолютно в духе наследников КГБ, во время своего существования массово сеявших террор и смерть по всей планете, но избежавших клейма преступной организации. На тот момент они предпринимали попытку возвращения Украины вооружённым путём под свой контроль, это казалось лёгким путём, ведь армия здесь практически прекратила своё существование. Но появились непредсказуемости в виде добробатов, самоотверженно принявших главный удар на себя и отразивших его.
И вот в это попал я, по своей воле, не за деньги, славу или блестящие цацки. Пришлось преодолевать такую массу трудностей, которые среднестатистический украинец даже не заметил бы - выбивание права на поступление на воинскую службу по контракту, получения УБД как признания своих заслуг, какие-то льготы я даже не упоминаю, всё равно ничего не получу, да и не нужно оно мне. Особых геройств за мной не замечено, в каких-то жутких битвах не участвовал, если приходилось воевать, то делал это умело и самоотверженно, служил ответственно.
Но мир вокруг менялся. Менялись политические реалии. Пришлось наживую ознакомиться со многими данностями и особенностями украинского общества. Я рад, что смог найти хороших друзей, людей просветлённых, талантливых, умных и креативных. Они - основа успешной и процветающей страны. Но есть одно но, и это "но" ужасно. Цивилизационный проект украинского государства оказался проваленным. Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьёзную схватку. Та идея национального государства, которую яростно защищают активные слои общества, изначально являлась химерой, повторением устаревших шаблонов и схем и не нашло позитивного отклика в мире, а привело лишь к разобщению и глубокому расколу общества, чему коррумпированный и дегенеративный политикум радостно рукоплескал. Не нашлось ни одного крупного политика, понимающего драгоценную субьектность государственности и способного остановить этот откат в прошлое.
На фоне этого, армия и её развитие не нашли того внимания, которое заслуживали. Да и зачем её развивать, если очень удобно оставаться при декларативном назывании России агрессором, не желая проводить окончательное, максимально логическое заключение - с врагом надо бороться.
ЗСУ сегодняшнего дня, это погрязшая в трусости, лицемерном пафосе и лживости организация, во главе которой стоит напыщенный жлоб. По-другому невозможно назвать министра обороны, во время визита которого, нас, рядовых солдат, выгоняли из казармы, дабы не мозолили глаза высокоблагородному вельможе.
В любой битве одержит верх солдат инициативный, умный, умеющий применить свои способности самым эффективным способом. И этот образ бойца никак не воспитывается, не поддерживается и не пользуется уважением в армии, превратившейся в многотысячную толпу исполнителей приказов, в которой царит атмосфера процветающего загнивания. Единственное, на что сейчас способна украинская армия, это принять последний бой и героически погибнуть, что даже будет полностью в традициях народных мифов. Напрочь отсутствует дух проактивности, желания действий, стремления идти вперёд и побеждать. ЗСУ полностью превратились в то, с чем я приехал бороться - в отрыжку совкового рабства. И фетишизированое стремление стать частью НАТО и ввести у себя стандарты этого военного блока вызывают только брезгливое недоумение. Вам никто не мешал провести реформы, способные увеличить эффективность армии, также, как никто не мешал побороть коррупцию. И теперь вы навязываетесь присоединиться к ряду армий, которая каждая по-своему достигла высокого и высочайшего уровня боеспособности, подготовки и обеспечения. Даже ваши славянские соседи. Надо было только не воровать, а трудиться.
Уже никак не получается чувствовать себя частью этого лубочно-кукольного театра, слишком велика разница в менталитете, запросах и целях. Это - не моя армия, не то, чем я лично мог бы гордиться и что я мог бы рекомендовать.
Очень много в последнее время было красных линий и обратных точек отсчёта. Я ждал, немного надеялся на изменения к лучшему, постепенно теряя терпение.
И вот, настал момент, когда личная свобода стала важнее общих действий с оставшимся чужим для меня народом, когда желание сделать что-то и для себя заставляет действовать, а не сидеть на месте. Через несколько дней самолёт взнесёт меня в воздух и всё, перелистывается страница в этой занимательной книге и начинаются новые приключения.

Рада назначила Шмыгаля вице-премьером - министром развития громад и территорий - Цензор.НЕТ 3587


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Удалил, т.к есть признаки заказухи. Перепроверяют.
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про петю высказался свободный боец свободной страны..
канеш,заказуха
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Да это кто то обработал интервью этого немца с Дейнегой и там немного не так Поэтому скорее и удалили ,потому что акценты немного смещены А если хотите разобраться гляньте видео и всё поймёте
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Возможно, он - простой европеец, т.к. вся статья состоит из пересказа кацапской и неомарксистской методичек, а таких людей, у которых все мысли этим дерьмом из головы выдавлены, в ЕС полно.
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особенно кацапские методички темнят это:
"При этом никакие сказки про "гражданский конфликт" мне можно было не рассказывать. Специфика действий российских спецслужб давно и тщательно изучена и то, что здесь происходило, было самым неприкрытым вторжением российской армии, с потенциалом на дальнейшую взрывную эскалацию." (с)
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"...Та идея национального государства, которую яростно защищают активные слои общества, изначально являлась химерой, повторением устаревших шаблонов и схем и не нашло позитивного отклика в мире, а привело лишь к разобщению и глубокому расколу общества..." (с) Тот же и там же рассказывает, как ему зудит украинское национальное государство и "воинствующее меньшинство", и пересказывает кацапское "бандеровцы раскалывают общество".
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Товарищ ,получивший военное образование в одной из лучших армий мира и гражданин однй европейской страны, сходу выливает ушат дерьма на Порошенко и возводит Зеленского в ранг "хорошего,но наивного парня" Зеленского. Дальше, собственно, можно и не читать - основной посыл уже ясен. Школа КГБ, говоришь?..Хм...
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Валентин Пруденко - мне это тоже сильно не понравилось ...

и По и Зе - не достойные президенты для войны... Оба...
А Зеля вообще ЧМО....
И про национальную идею не понравилось...
А с остальным я согласен..
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цитирую "целый ушат":
"Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко"

вас дальше собственно,можно не читать.
школа пап-ботов,хмм...
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какие загадочные лица...и фамилии у них очень интересные .
все жду,когда же наконец назначат какого нить шмаркаля...
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Бывших не бывает Вот теперь в министрах пригодится
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Это же уже борьба с олигархами началась?)))
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Теперь Бабак будет везде интервью давать, как у нас "все пропало".
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ЗЕ не може на відміну від Ердогана сказати - Слава Україні.
Президент Турції не був клоуном який паплюжив свою країну з естради...
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З біографії Шмигаль Д.А.:

"2017-2018 - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
2018-2019 - директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго»
Дві останніх позиції в біографії говорять багато про що. Він пройшов школу топ-менеджменту Ахметова, а значить його моральні якості відповідають стандартам тих, хто просував у владу януковоща.
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Во удивили Да уже все знают давно что ахметка с зелей договорился и о том , что шмыглю слугу ахметки поставят об этом только ленивый не писал ещё месяц назад
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каким-каким министром?
развития тех территорий,которые в количестве 3-х областей и немного 4-ой(часть Херсонской,в районе Арабатки) были захвачены росийской федерацией?
развития тех громад,которые с воплем про мифическую страну новоросию,добивали наших солдат в засадах и после артобстрелов????!

ПС еще я не пойму минветеранов....ветеранов кто-нибудь спросил?!

зеленую гнусь нельзя дать досидеть до конца.зеленая гнусь должна быть уничтожена.
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Ахметовский кадр.

Перед назначением в Минрегион Денис Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую область. Главой ОГА он стал в августе 2019 года после рабочего визита президента Владимира Зеленского в регион.

С января 2018 Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит группе ДТЭК олигарха Рината Ахметова.
Перед этим он год работал заместитель генерального директора по социальным вопросам «ДТЭК Западэнерго».
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прогіб Зеленського перед ахметкою..

ахметка на радостях прикупив собі віллу за 200млн

сенсу в існуванні Зеленського і його невдалої команди немає,
мають піти в тому самому напрямку, що петя з кумами
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