 Рада назначила Шмыгаля вице-премьером - министром развития громад и территорий. ВИДЕО

За данное решение проголосовали 278 парламентариев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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До этого назначения с августа 2019 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую облавную государственную администрацию. Ранее он возглавлял Бурштынскую ТЭС (входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

Ранее парламентарии уволили с должности министра развития громад и территорий Алену Бабак, которая написала заявление на увольнение по собственному желанию.