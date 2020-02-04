 "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу": Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала увольнение Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины. За соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Сама Бабак в своем выступлении обратилась к народным депутатам с просьбой: "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу".

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Перед голосованием за увольнение Бабак выступила с обращением с трибуны Рады.

"Я попросила слово для того, чтобы сказать тем людям, которых я бы назвала сегодня злопыхателями в строительной сфере, и которые, думаю, хотели бы очень радоваться на моих костях после этого увольнения. Не выйдет! Не получится так, потому что то, что начато этим правительством, министерством развития громад, Офисом президента по борьбе с коррупцией в строительной отрасли, в сфере архитектурно-строительного контроля, начато и не имеет обратного пути", - сказала Бабак.

Она обратила внимание на то, что правоохранители начали системную борьбу с теми, кто пытается раскачать ситуацию.

"Правоохранительные органы видят то, что сейчас через подставные лица пытаются увольнять людей в ГАСИ. Подставными я сегодня называю карманные общественные организации типа "Стоп произвол" и "Общественная правда", через людей, которые сегодня в системе ГАСИ продолжают работать и писать кляузы для того, чтобы оставить сферу своего влияния. Я хочу отметить, что за всеми вами сейчас следят должным образом. За теми, кто в других кланах через бандитов угрожают отдельным людям, чтобы они не выходили на работу. Я также хочу сказать тем, кто начал со мной борьбу в печати за неразрешение (строительства. – Ред.) на Ольшанской, Гоголевской, и эти люди скоро начнут строительство возле Дворца Украины, на Ивана Франка, - друзья киевляне не будут стоять. То, что я иду с этой должности, не означает, что президент прекратил борьбу с вами", - сказала Бабак.

Впоследствии Бабак добавила, что заявление об увольнении она написала "по собственному желанию, потому что так необходимо в данный момент".

"Не давит на меня система. Все факты, которые я сейчас озвучила на рассмотрении соответствующих органов", - сказала она.