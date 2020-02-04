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Все про:ВР (24340) увольнение (1811) Бабак Алена (18) Министерство развития громад и территорий (10)

 "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу": Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий. ВИДЕО

Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий

Верховная Рада поддержала увольнение Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины. За соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Сама Бабак в своем выступлении обратилась к народным депутатам с просьбой: "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу".

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Перед голосованием за увольнение Бабак выступила с обращением с трибуны Рады.

"Я попросила слово для того, чтобы сказать тем людям, которых я бы назвала сегодня злопыхателями в строительной сфере, и которые, думаю, хотели бы очень радоваться на моих костях после этого увольнения. Не выйдет! Не получится так, потому что то, что начато этим правительством, министерством развития громад, Офисом президента по борьбе с коррупцией в строительной отрасли, в сфере архитектурно-строительного контроля, начато и не имеет обратного пути", - сказала Бабак.

Она обратила внимание на то, что правоохранители начали системную борьбу с теми, кто пытается раскачать ситуацию.
"Правоохранительные органы видят то, что сейчас через подставные лица пытаются увольнять людей в ГАСИ. Подставными я сегодня называю карманные общественные организации типа "Стоп произвол" и "Общественная правда", через людей, которые сегодня в системе ГАСИ продолжают работать и писать кляузы для того, чтобы оставить сферу своего влияния. Я хочу отметить, что за всеми вами сейчас следят должным образом. За теми, кто в других кланах через бандитов угрожают отдельным людям, чтобы они не выходили на работу. Я также хочу сказать тем, кто начал со мной борьбу в печати за неразрешение (строительства. – Ред.) на Ольшанской, Гоголевской, и эти люди скоро начнут строительство возле Дворца Украины, на Ивана Франка, - друзья киевляне не будут стоять. То, что я иду с этой должности, не означает, что президент прекратил борьбу с вами", - сказала Бабак.

Впоследствии Бабак добавила, что заявление об увольнении она написала "по собственному желанию, потому что так необходимо в данный момент".

"Не давит на меня система. Все факты, которые я сейчас озвучила на рассмотрении соответствующих органов", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3173611
 
   
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Видать холодную весну предсказала "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу": Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий - Цензор.НЕТ 9072 А зеленский теплую предсказал. Вот и уволили "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу": Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий - Цензор.НЕТ 8944
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Бабка Бабак вчасно з"їхала від токсичного Гончарука, так точно, як це зробила Інька Богосранська від Овоча. Завтра спливе в їншому, можливо ще теплішому місці при владі.
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Отпустите меня в Гималаи .Отпустите меня насовсем .А не то я завою .А не то я залаю .А не то я кого нибудь съем !
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Замість неї Шмигаль, який свого часу попрацював в ахметівському ДТЕК.
Мабуть Ляшко буде задоволений.
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Після такого довгого "воздержания" оргІазм у Ляшка буде просто незабутній.
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"Злопихателі з будівельної сфери радітимуть на моїх кістках", - заявила вона з трибуни.
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а она свою тень увидела? ну чтоб весну предсказать ))))
(простите за сарказм)
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Вряд ли кто из тех, кто когда либо по чужим головах взобрался к "Олимпу власти", видят свою тень и отражение в зеркале...
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Была бы отличная чуйка -- совсем бы не полезла в это болото. А так -- уже замаралась в зеленые фекалии
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а простая человеческая жадность? (до денег и тупо до власти...) там чуйка молчит
а вот когда уже подошвы грязные а гоуно прибывает и смердит - тогда чуйка просыпается (но не у всех)))
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) но по любому, запашок останется на фсю оставшуюся жисть.
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Судячи з підлабузницького відїзду від Гончарука, завтра спливе в іншому теплому місці при владі. "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 8450
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багиня! она не фрайер - она всё мониторит ))
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В цирке тяжело работать , особенно , когда клоуны в руководстве .
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Эта девушка с печальным взглядом в прошлом созыве Рады "подарила" нам закон о жилищно-коммунальных услугах, по которому мы должны всем, а нам никто и ничего.
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О, дайте, дайте мне свободу, Я мой позор сумею искупить. ©
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Дайте ей место в другом публичном доме - где бы она могла долги отработать! Ей видать и 100 тыс. в месяц не хватало...
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Какие громады, какие территории?! Ваше будущее - кибуцы. И работа в батраками на нашей земле. Можете уже сейчас запасаться мотыгами, без инструмента на работу брать не будем.
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Сейчас и другие пассажиры кинутся сдавать билеты
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Нет это не 2005-й год! Это 2020-й! Регионалы Сивохо и Бахтеева в Славянске. А должны были быть на нарах!"Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 9254
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«Олександр Дедюхін
2 hrs · Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что будь его воля, он бы вообще пенсии отменил.
И правильно, да. Это ж барыга Порошенко крал из бюджета и пенсии повышал, а долларовый миллионер Зеленский не крадет, наверное поэтому бюджет недовыполняется страшными темпами и его необходимо наполнить.Отменить пенсии, обкласть (даже не обложить, а именно обкласть) налогами заробитчан, продать карпатские леса, загрязнить Черное море, сдать энергосистему, и пр и пр.
Конец эпохи бедности, конец пенсионерам, конец всему.
Вот что значит молодая зекоманда! Это ведь за нее многие пенсионеры голосовали с прочими по приколу вкупе.
Ай какой хороший Зеленский! Верной дорогой идете, товарисчи!»
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Нехай відмінить пенсії. Одразу виникне зовсім інша ситуація.
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Та да. Ще й яка!
Пєнси будуть вимагати «Посадіть баригу-мародьора!»
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Пенсы будуть вымагать блендер на 80 кг. мяса!
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Ну і нахрена ти в зелене гівно влазила на півроку?
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Для того, щоб отримувати велику зарплату.
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9 місяців роботи з хорошою зарплатою.
100000 грн.× 9 міс. ≈1 мільйон.
Вистачить на 52 роки, з розрахунку 1600 грн на місяць.
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а чого було пертися до влади? Шо - встигла вже прібарахліцца шо внукам хватіт?
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Блин, ему просто никто из экспертов не сказал, шо та булава не в единому экземплярi, и та шо у Богдана може даже и больш волшебниша...
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Да а весна уже скоро.Читайте про Запорожскую Сичь.
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я ухажу но прєзідєнт - муся-пуся люблююю цьом цьом!!! І ваабще прєзідєнт і я єнто СІЛА!!! Я хароша і прєзідєнт хароший а ви всі гамно
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Почти год прошел - нихрена не сделано - отпустите меня.... В труппе клоуна там почти все такие-же кретины...
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А шож такое таких ценных кадров теряем "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 4554
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"Начали борьбу..." А почему ж не закончили? Почему срыгнула? Может потому что ничего и не начинали? Или жареным запахло7 Никчемы зеленые. За бешеные зарплаты и не в состоянии выполнять функциональные обязанности? Ты вообще где-нибудь когда-нибудь работала до назначения тебя министром? "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 5022
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"Відпустити" в першу чергу потрібно Гончарука! Економіка суттєво падає з жовтня 2019р., а зараз вже летить в прірву! Таке, але в менших масштабах, було лише при йулі! Треба повертати Гройсмана, хоча можливо вже пізно!
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мдааа. працювати в такому смітнику, це означає ізгваздати себе та свій авторитет до кінця життя..
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Свободу просит?Что-же-из комунальных платёжек украинцев фондик себе нехилый организовала-можно и отдохнуть.
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я ээээ, быдло, о ней ничего не знаю, но она не врёт, может немного не договаривает, она похоже заслуживает доверия
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