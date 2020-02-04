 В среднем по Киеву нет дефицита мест в детсадах. В январе предложение в 1,7 раз превышало потребность, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян в статье на ZN.ua.

По ее словам, Система электронной записи в детсады показала, что ситуация в районах и микрорайонах города разная: где-то на самом деле есть очереди, а где-то - чуть ли не половина мест в садах не заполнена. Например, в Новой Дарнице яблоку негде упасть, а в садиках Старой Дарницы - есть свободные места: "Если посмотреть статистику по районам столицы, то увидим странные вещи: например, в садиках Деснянского района свободных мест в десять раз больше, чем маленьких киевлян, желающих туда попасть; в Оболонском - втрое, в трех районах (Днепровском, Святошинском и Соломенском) - вдвое; в Подольском - в 1,5 раза больше; в Шевченковском больше на 8 мест (данные по состоянию на 20 января, ведь статистика - живой организм, который постоянно меняется)".

"Это звучит фантастически, но в целом в январе 2020-го года в детсадах Киева количество свободных мест в 1,7 раза превышало потребность киевлян. И это "средняя температура по палате". А вот настоящий дефицит свободных мест в детских дошкольных учреждениях программа зафиксировала лишь в трех столичных районах", - написала Фиданян.

Вместе с тем чиновник отметила, что ситуацию надо исправлять: или заполнять свободные места в садах за счет детей из соседних районов, или закрывать в одних районах и передавать средства на развитие садиков в других.

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Фидонян также сообщила, что лишь 57% воспитанников ходят в детские сады ежедневно, напомнив, что согласно действующему законодательству, ежедневное посещение садика не является обязательным (норму, что когда ребенок не посещает садик больше двух месяцев, его могут отчислить, в Украине упразднили, - хотя она действует во многих постсоветских странах).

"По данным электронной системы, с сентября по декабрь 2019 года ежедневно посещали садик в среднем около 57% его воспитанников. То есть треть мест в детсадах была не заполнена. Получается, в среднем каждый день в садиках стоят пустыми около 30 тысяч кроваток. И это в то время, когда семьи с детьми ждут своей очереди за дверью учреждений.

В трех районах с самыми высокими показателями наполняемости садиков (Голосеевском, Дарницком и Святошинском) выявили 1380 детей, которые больше двух месяцев не посещали дошкольное учреждение. Тогда как в целом в очереди - около 1800 киевлян!

Почему места пустуют? Мы начали выяснять это, общаясь с семьями в электронных кабинетах, созданных ими в Системе электронной записи в детсады. Оказалось, половина семей перестали водить ребенка в садик, потому что сменили место жительства", - написала она.

Кроме того Фиданян подчеркнула, что благодаря ревизии, которая была проведена в садах трех районов было открыто 707 дополнительных мест без дополнительных затрат бюджетных средств.

"Только отдельные, активно застраивающиеся микрорайоны нуждаются в новых учреждениях, поскольку обычное человеческое желание водить ребенка в садик во дворе хотелось бы удовлетворить для каждого", - резюмировала чиновник.