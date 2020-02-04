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 Число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые

Истинный масштаб эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV может на порядок превышать официальные данные, предупреждают ученые.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина", об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в медицинском журнале "Lance".

Согласно расчетам медиков из Гонконгского университета, уже к 25 января число зараженных вирусом в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек - хотя официально на тот момент сообщалось лишь о 2000 заболевших по всему миру.

Авторы исследования утверждают, что эпидемия коронавируса распространяется намного быстрее, чем считалось ранее.

По их данным, каждый носитель 2019-nCoV в среднем заражает новым вирусом еще 2-3 человек, а общее число заболевших растет в геометрической прогрессии и удваивается каждую неделю (6,4 дня).

Официальные цифры ВОЗ значительно скромнее: к 4 февраля было подтверждено менее 18 тысяч случаев заболевания по всему миру. Почти 99% из них зарегистрированы в материковой части Китая.

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Официальное число погибших от вируса, по последним данным - 426, выздоровевших - 644.

Проанализировав статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, гонконгские ученые пришли к выводу, что на самом деле уже к 25 января почти тысяча носителей коронавируса должны были разнести инфекцию их Уханя в другие города - в первую очередь Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

Если там вирус будет распространяться с той же скоростью, "эпидемия уже экспоненциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая - с задержкой от вспышки заболевания в Ухане на 1-2 недели", предупреждают авторы исследования.

Их данные косвенно подтверждаются последней статистикой ВОЗ, поскольку пока число вновь выявленных заболевших с каждым днем продолжает расти.

В субботу было подтверждено 2128 новых случаев инфекции, в воскресенье - 2604, в понедельник - 2838.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тест-системы для диагностики коронавируса завтра уже будут в Украине, - Скалецкая

По словам авторов исследования, столь значительную разницу между их расчетами и официальными цифрами можно объяснить несколькими факторами.

В первую очередь это относительно длинный инкубационный период (до двух недель), когда зараженный вирусом человек еще не испытывает никаких симптомов, но уже является переносчиком заболевания и может заражать других.

Кроме того, даже после обращения больного к врачу необходимо подтвердить, что его состояние вызвано именно новым штаммом коронавируса, а это требует проведения лабораторных исследований, на которые может уйти еще несколько дней.

В результате Пекин, Шанхай и другие крупные китайские города могут превратиться в новые очаги распространения вируса, предупреждают ученые.

С другой стороны, если их расчеты числа заболевших верны, смертельная опасность 2019-nCoV довольно сильно преувеличена, и реальная смертность среди заразившихся составляет значительно меньше 1% заболевших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3173609
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего. В Борисполе есть фельдшер и градусник. В подмогу можно прислать еще журналистов. Они отобьются от всех вирусов. Скалецкую лучше в помощь не призывать. Будет ведь хуже. Эта власть хуже любого вируса, от них почти не отбиться.
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http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
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в такем случае у китаезав должен быть антидот)
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Китайский коронавирус - это биологическое оружие. Ситуация ухудшается

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
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Ех...На привеликий жаль для фармбізнесу їм так до цього часу і не вдалося з цього "корона-вірусу" створити істерію зразка 2009-го року та продати весь злежаний на полицях аптек непотріб..Число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые - Цензор.НЕТ 8662
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А, что статью Зикфрида убрали? Правда глаза режет? Позор цензору! https://censor.net.ua/news/3173601/vsu_prevratilis_v_otryjku_sovkovogo_rabstva_armiya_sposobna_tolko_prinyat_boyi_i_geroicheski_pogibnut
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Намного, намного больше. Латентный период до 30 дней. Вреде-бы здоровый человек уже заражает других.
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Люди во всём виноваты . Месть природы .
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Мракобесие это будить бабака, чтобы он предсказал какая будет весна: теплая или холодная)))
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Это методология учёными применяется или абы ляпнуть?
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Бабака сегодня как раз на заседание ВР вызвали и уволили.
Как видишь, бубочка борется с мракобесием как может.
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А куда делись очень опасные птичий и свиной грипп?
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Никуда. В том же районе Уханя были пару дней назад зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Очень масштабные. Так что все есть, не волнуйтесь.
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Кстати, во время вспышки новой формы вируса, старые формы тоже активизируются с новой силой.
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Ну там тоже смертность была от 1% до 3%.
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Когда ученые что то утверждают стоит только посмеяться над ними. Ученые хоть что то доказали или предугадали? Ванги ***. Ети же ученые утверждали что 10 лет назад от птичьего гриппа все умрут. *Ученые* могут только раздувать из мухи слона когда им хорошо за ето заплатят в даном случае фармацевты.
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Ничего. В Борисполе есть фельдшер и градусник. В подмогу можно прислать еще журналистов. Они отобьются от всех вирусов. Скалецкую лучше в помощь не призывать. Будет ведь хуже. Эта власть хуже любого вируса, от них почти не отбиться.
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Вирус прилетит в Украину, Посмотрит вот на это на все, Вплакнет. И полетит обратно Число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые - Цензор.НЕТ 4861
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... или Таню Черновол . Эту ничем не напугать . Число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые - Цензор.НЕТ 5708
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_Статистика смертности также липа и сильно, очень занижена. Но действия китайской власти показывают насколько всё плохо и как они напуганы!
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Статистика смертности также липа

Китайская - возможно, но есть статистика по 20 другим странам, там смертность оч маленькая. Пугает то, что нет данных по Африке и Ю Америке - вот там возможно что угодно, если туда дойдет.
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***** за 10 лет убил более 1млн. людей по всей планете. Десятки миллионов покалеченых и пострадавших. Но почему то в мире визжат про какой то вирус который якобы причастен к смерти пару сотен человек в Китае, когда не меньше людей умирает от обычнного гриппа и других болезней.
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***** во время войны ничего не угрожает , а вирус не выбирает , Человек или гнида .
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С точки зрения науки тебя не может быть: без мозга человек погибает.
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ЗЕбиллы живут и без мозгов - доказано жизнью...(
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Nasha Canada
Не совсем понятно, зачем Минздрав собирается масштабно распространять коронавирус на территории России. Может лучше все-таки начать бороться с распространением?

НТВ
Минздрав РФ: Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны
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Половина распространяет, вторая борется. Все при деле, всё ровно.
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вот мой пост в предыдущей статье никто не верит...

Nov

хотите прикол, корона вирус бот в чате говорит, что в раше возможно предположительно инфицировано 4К чел.
04.02.2020 10:28
Tierre

Очень надежный источник - на уровне агенства ОБС.
Особо доставляет " возможно предположительно".
04.02.2020 10:39
Nov

Из-за того что там авторитаризм, данные могут скрываться.
04.02.2020 10:42
Tierre

Могут скрываться, а могут не скрываться - в любом случае ваши источники информации не заслуживают абсолютно никакого доверия.
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ну не может же рашафил пройти мимо вопиющего такого
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Да хто их там считает? Ну умер и умер. От болезни.
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как маленький! да и так понятно, что для сбыта медикаментов со складов, поднятия внутреннего производства, развития медицины, пенсионный онд тоже никто спрашивать не будет - главное чтоб насосные станции в одну сторону качали газ и нефть в другую сторону деньги - ну пару тысяч обслуги нужно и все
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придётся чинанариду менять вероисповедние если жить хотят.
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Естественно, не все обращаются в мед учреждения, дома выбаливаются...это новость?
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Ничего чем больше ваті и зебобиков вімрет в Украине тем чище будет атмосфера! Кількість хворих на коронавірус може бути в десятки разів більшою, - вчені - Цензор.НЕТ 8505
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Говорят в первую очередь бъёт по Ылите! Вас 8% с срачу не продохнуть!
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Закрывайте нахер все, дебилы.
Я все сказал.
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вот откуда у раиськи взялся антидот от свежемутировавшего вируса?которій толком еще ни один ученій не изучил?

Кількість хворих на коронавірус може бути в десятки разів більшою, - вчені - Цензор.НЕТ 7148
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Вот это вопрос! И они точно знают, что болеют только китайцы, хотя у самих не было якобы ни вируса, ни заболевших. И якобы не они разрабатывали этот вирус как биологическое оружие.
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Результат зависит от методики расчёта. Это я вам как бывший начальник научно-методического отдела говорю.
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Смертность среди заразившихся - отвлекающий внимание показатель.
Нужно сравнивать показатели итога болезни. Итог - это здоров или умер.
При этом не валить все в одну кучу, так как выздоровление тоже понятие относительное.
Можно так выздороветь, что лучше не выздоравливать.
Где информация по инвалидности после выздоровления?
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Уже написали, что каждый четвертый будет иметь осложнения, то есть будет иметь воспаление легких.
Смертность от пневмонии 8.5%
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Писали так же и про полиорганную недостаточность и про дисфункцию почек.
Воспаление легких не самый тяжелый вариант.

Нет данных по долговременным последствиям болезни.
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Пневмония входит четверку самой высокой смертности.
Фактически мы имеем форму грипа с высокой вероятностью вызывающей дальнейшие осложнения, то есть с последующей пневмонией.
Как любой воспалительный процесс, он может влиять и на другие органы.
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https://mignews.com/news/health/020220_90706_67513.html

Израильский ученый: от коронавируса в феврале умрет 1,5 млн

Математик Университета Тель-Авива Идан Друкман-Рафаэли утверждает, что не нужны особые математические навыки для того, чтобы осознать масштабы грозящей человечеству опасности в связи с распространением коронавируса.

Согласно формуле, составленной Рафаэли, следует ожидать следующих темпов распространения вируса в ближайшие недели и месяцы: на 1 февраля - 11 тысяч зараженных и 320 смертей в 25 государствах, на 8.02 - 143 тысячи зараженных и 4 тысячи смертей в 89 государствах, 15,2 - 1,9 миллиона зараженных и 55 тысяч умерших во всем мире. На 24,2 формула предсказывает 50 миллионов зараженных и 1,5 миллиона умерших.



Интересно посмотреть,совпадет ли график с действительностью.Ждать не долго осталось.


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_Пля, как не хочется верить. Но факты, математика и логика упрямые суки. Поверить что за следующие 4 дня будет плюс 120 тысяч заражённых? Т.е. по оф. статистике. Думаю упрутся в производительность диагностирования. Скорей за всё уже упёрлись.
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Думаю упрутся в производительность диагностирования. Скорей за всё уже упёрлись.
Согласен. Резервы и медиков и б/м обученных при таких темпах будут исчерпаны, соотв - ни статистики, ни лечения.. остаются методы средневековья: полная изоляция городов/регионов до самоисчерпания эпидемии или до появления действенного вакцинирования и/или лечения.
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Но он не учитывает карантин и лечение . А они уменьшают эти цифры . И могут вообще свести на нет. Вот SAR всё-таки не дошла до нас и не превратилась в пандемию. И эбола тоже. Математика будет права только в том случае, если ничего не делать и не лечить и не изолировать.
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Тре пійти сіль цукор та консерви підкупити... хто зна , цей світ такй мінливий
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Если число заболевших реально идет на десятки тысяч - то этот вирус не страшнее гриппа, а тогда как повысить свою важность для воза? -неее, нужно людей стращать, пугать - тогда тамифлю хорошо продается
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китайскі комуняки як і радянські хер скажуть правду,їм легше мільон другий закопати або спалити-їм не вірять,в світі знають що то за франца
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Был птичий грипппп, был Атипичная пневмония, Эбола, лихорадка Нила..... много раз на идиотизме неплохо заработали и сейчас то же самое!
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