 Число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина", об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в медицинском журнале "Lance".
Согласно расчетам медиков из Гонконгского университета, уже к 25 января число зараженных вирусом в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек - хотя официально на тот момент сообщалось лишь о 2000 заболевших по всему миру.
Авторы исследования утверждают, что эпидемия коронавируса распространяется намного быстрее, чем считалось ранее.
По их данным, каждый носитель 2019-nCoV в среднем заражает новым вирусом еще 2-3 человек, а общее число заболевших растет в геометрической прогрессии и удваивается каждую неделю (6,4 дня).
Официальные цифры ВОЗ значительно скромнее: к 4 февраля было подтверждено менее 18 тысяч случаев заболевания по всему миру. Почти 99% из них зарегистрированы в материковой части Китая.
Официальное число погибших от вируса, по последним данным - 426, выздоровевших - 644.
Проанализировав статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, гонконгские ученые пришли к выводу, что на самом деле уже к 25 января почти тысяча носителей коронавируса должны были разнести инфекцию их Уханя в другие города - в первую очередь Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.
Если там вирус будет распространяться с той же скоростью, "эпидемия уже экспоненциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая - с задержкой от вспышки заболевания в Ухане на 1-2 недели", предупреждают авторы исследования.
Их данные косвенно подтверждаются последней статистикой ВОЗ, поскольку пока число вновь выявленных заболевших с каждым днем продолжает расти.
В субботу было подтверждено 2128 новых случаев инфекции, в воскресенье - 2604, в понедельник - 2838.
По словам авторов исследования, столь значительную разницу между их расчетами и официальными цифрами можно объяснить несколькими факторами.
В первую очередь это относительно длинный инкубационный период (до двух недель), когда зараженный вирусом человек еще не испытывает никаких симптомов, но уже является переносчиком заболевания и может заражать других.
Кроме того, даже после обращения больного к врачу необходимо подтвердить, что его состояние вызвано именно новым штаммом коронавируса, а это требует проведения лабораторных исследований, на которые может уйти еще несколько дней.
В результате Пекин, Шанхай и другие крупные китайские города могут превратиться в новые очаги распространения вируса, предупреждают ученые.
С другой стороны, если их расчеты числа заболевших верны, смертельная опасность 2019-nCoV довольно сильно преувеличена, и реальная смертность среди заразившихся составляет значительно меньше 1% заболевших.
http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
Как видишь, бубочка борется с мракобесием как может.
Китайская - возможно, но есть статистика по 20 другим странам, там смертность оч маленькая. Пугает то, что нет данных по Африке и Ю Америке - вот там возможно что угодно, если туда дойдет.
Nasha Canada
Не совсем понятно, зачем Минздрав собирается масштабно распространять коронавирус на территории России. Может лучше все-таки начать бороться с распространением?
НТВ
Минздрав РФ: Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны
Nov
хотите прикол, корона вирус бот в чате говорит, что в раше возможно предположительно инфицировано 4К чел.
04.02.2020 10:28
Tierre
Очень надежный источник - на уровне агенства ОБС.
Особо доставляет " возможно предположительно".
04.02.2020 10:39
Nov
Из-за того что там авторитаризм, данные могут скрываться.
04.02.2020 10:42
Tierre
Могут скрываться, а могут не скрываться - в любом случае ваши источники информации не заслуживают абсолютно никакого доверия.
Я все сказал.
Нужно сравнивать показатели итога болезни. Итог - это здоров или умер.
При этом не валить все в одну кучу, так как выздоровление тоже понятие относительное.
Можно так выздороветь, что лучше не выздоравливать.
Где информация по инвалидности после выздоровления?
Смертность от пневмонии 8.5%
Воспаление легких не самый тяжелый вариант.
Нет данных по долговременным последствиям болезни.
Фактически мы имеем форму грипа с высокой вероятностью вызывающей дальнейшие осложнения, то есть с последующей пневмонией.
Как любой воспалительный процесс, он может влиять и на другие органы.
Израильский ученый: от коронавируса в феврале умрет 1,5 млн
Математик Университета Тель-Авива Идан Друкман-Рафаэли утверждает, что не нужны особые математические навыки для того, чтобы осознать масштабы грозящей человечеству опасности в связи с распространением коронавируса.
Согласно формуле, составленной Рафаэли, следует ожидать следующих темпов распространения вируса в ближайшие недели и месяцы: на 1 февраля - 11 тысяч зараженных и 320 смертей в 25 государствах, на 8.02 - 143 тысячи зараженных и 4 тысячи смертей в 89 государствах, 15,2 - 1,9 миллиона зараженных и 55 тысяч умерших во всем мире. На 24,2 формула предсказывает 50 миллионов зараженных и 1,5 миллиона умерших.
Интересно посмотреть,совпадет ли график с действительностью.Ждать не долго осталось.
Согласен. Резервы и медиков и б/м обученных при таких темпах будут исчерпаны, соотв - ни статистики, ни лечения.. остаются методы средневековья: полная изоляция городов/регионов до самоисчерпания эпидемии или до появления действенного вакцинирования и/или лечения.